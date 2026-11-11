Reggio Calabria, rafforzate le misure anti corruzione. Cambia tutto per gli incarichi al Comune: rotazione obbligatoria per RUP, consulenti e avvocati | INFO

Cambiano le regole per l’assegnazione degli incarichi all’interno del Comune di Reggio Calabria e per l’affidamento delle prestazioni professionali esterne. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro, ha approvato, su proposta del vicesindaco Mariagrazia Arena, una delibera d’indirizzo che introduce criteri più rigorosi per la rotazione delle responsabilità amministrative e degli incarichi professionali. La novità principale riguarda l’estensione del principio di rotazione dei Responsabili Unici del Progetto (RUP) all’intera struttura comunale, superando il precedente sistema che limitava l’avvicendamento ai singoli settori. Un cambiamento che punta a impedire il consolidamento di posizioni gestionali, favorire una distribuzione più equilibrata delle responsabilità e valorizzare le competenze del personale. Il provvedimento interviene anche sugli affidamenti a consulenti, professionisti e avvocati esterni, introducendo il criterio della rotazione per garantire una maggiore parità di accesso alle opportunità professionali. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è rafforzare la prevenzione della corruzione, ridurre i margini di discrezionalità e rendere più trasparenti e verificabili le decisioni della macchina municipale.

Rotazione dei RUP in tutto il Comune: superato il sistema dei singoli settori

Il nuovo indirizzo amministrativo prevede l’integrazione di specifici obiettivi strategici nell’aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, attraverso misure destinate a rendere più efficaci i controlli e uniformi le procedure. Particolare attenzione viene riservata alla gestione degli incarichi di Responsabile Unico del Progetto, una funzione centrale nell’organizzazione e nella realizzazione degli interventi pubblici. Con la nuova impostazione, la rotazione non sarà più limitata ai singoli settori amministrativi, ma interesserà l’intera struttura comunale. La modifica è stata concepita per rendere effettiva l’alternanza nell’esercizio delle funzioni, evitando che determinate responsabilità rimangano concentrate nelle stesse posizioni e favorendo una maggiore circolazione delle competenze tra gli uffici. Secondo l’Amministrazione, l’estensione del principio di rotazione consentirà di superare le criticità del precedente sistema, assicurando un coinvolgimento più equilibrato del personale e limitando il rischio che si consolidino rendite di posizione. L’intervento si inserisce in una strategia più ampia, finalizzata a tradurre i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione in regole operative concretamente applicabili.

Consulenze e incarichi legali, arriva la rotazione: elenchi aperti ai professionisti

Un’altra novità rilevante riguarda gli incarichi affidati all’esterno dell’Ente. La delibera introduce il criterio della rotazione per consulenze, attività di ricerca e prestazioni professionali, compresi gli incarichi di patrocinio legale, attraverso l’utilizzo degli elenchi di professionisti già costituiti, che continueranno a essere aperti a nuove iscrizioni. Il sistema punta ad assicurare procedure più oggettive e accessibili, evitando la concentrazione delle opportunità professionali e consentendo a tutti coloro che possiedono i requisiti richiesti di presentare la propria candidatura. Per gli avvocati del libero foro è prevista anche l’elaborazione di una specifica disciplina regolamentare che stabilisca le modalità di individuazione dei professionisti e di conferimento degli incarichi. Le procedure dovranno rispettare i principi di equità, proporzionalità e adeguata motivazione, anche nei casi di prestazioni gratuite o con finalità sociali. Si tratta di un cambiamento rispetto al precedente meccanismo di selezione, basato sulla valutazione comparativa dei curricula, che secondo l’Amministrazione lasciava margini più ampi alla discrezionalità. La nuova impostazione mira quindi a rendere più uniforme l’attribuzione degli incarichi e a garantire condizioni di maggiore imparzialità nei rapporti tra Comune e professionisti esterni.

Cannizzaro: “Vogliamo impedire rendite di posizione e interessi particolari”

Il sindaco Francesco Cannizzaro rivendica il significato politico e amministrativo della decisione, sottolineando la volontà di rafforzare la credibilità dell’istituzione comunale attraverso procedure trasparenti e criteri verificabili. “Vogliamo che la correttezza amministrativa costituisca un tratto distintivo e riconoscibile del nostro governo cittadino – afferma il Sindaco Francesco Cannizzaro – La credibilità delle istituzioni si misura nella capacità di adottare decisioni verificabili, garantire pari opportunità e impedire che la gestione della cosa pubblica possa essere condizionata da rendite di posizione o interessi particolari. La nostra ambizione è costruire un Comune nel quale il rigore delle procedure si accompagni all’efficienza dei servizi e alla qualità dei risultati”. Il primo cittadino individua dunque nella correttezza dell’azione amministrativa uno degli elementi centrali del modello di governo che l’Amministrazione intende consolidare. La delibera si propone di coniugare il rispetto delle regole con il miglioramento dell’efficienza organizzativa, attraverso un sistema nel quale l’assegnazione delle responsabilità e degli incarichi risponda a criteri chiari, uniformi e controllabili. L’intenzione è rafforzare la tutela dell’interesse pubblico e consolidare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, intervenendo su alcuni degli aspetti più delicati del funzionamento della macchina comunale.

Arena: “Rotazione effettiva e non eludibile, nuove regole per gli incarichi esterni”

A illustrare nel dettaglio le modifiche introdotte dalla Giunta è il vicesindaco Mariagrazia Arena, promotrice della proposta, che evidenzia soprattutto la necessità di rendere concretamente applicabili gli strumenti di prevenzione della corruzione. “Con questo provvedimento abbiamo inteso rafforzare il principio di rotazione, rendendolo effettivo e non eludibile sia all’interno dell’organizzazione amministrativa sia nell’affidamento degli incarichi esterni. In particolare, per gli incarichi di RUP, la rotazione non sarà più circoscritta ai singoli settori, ma interesserà l’intera struttura comunale, superando un sistema che non ne garantiva la piena applicazione. Un’altra innovazione significativa riguarda le consulenze esterne, le attività di ricerca e gli incarichi di patrocinio affidati agli avvocati del libero foro, per i quali introduciamo, per la prima volta, il criterio della rotazione. Gli affidamenti avverranno attingendo alle short list di professionisti già esistenti, che rimarranno aperte a nuove iscrizioni, consentendo a chiunque possieda i requisiti richiesti di candidarsi. Si tratta di un cambiamento sostanziale rispetto al passato, quando la selezione era affidata alla valutazione comparativa dei curricula, con margini di discrezionalità più ampi. Vogliamo così assicurare regole più rigorose, trasparenti e uniformi, a garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa e della parità di accesso alle opportunità professionali”.