Comprendere il confine tra uno scherzo apparentemente innocuo e un comportamento che può avere conseguenze anche sul piano penale. È stato questo il tema centrale dell’incontro “Quando uno scherzo diventa reato”, ospitato giovedì 26 novembre dal Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria e promosso dall’Interact Club scolastico. L’iniziativa ha offerto agli studenti un’occasione di confronto sulla responsabilità delle proprie azioni, sul rispetto della dignità altrui, sull’utilizzo consapevole dei social network e sul ruolo della giustizia minorile nella crescita dei giovani. Ad animare il dibattito sono stati Roberto Di Palma, procuratore capo presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, l’avvocato Mario Santambrogio e il professor Ettore Squillaci, docente di Diritto Penale presso l’Università Mediterranea. Attraverso esempi concreti, riflessioni e testimonianze legate alle rispettive esperienze professionali, i relatori hanno accompagnato gli studenti nell’approfondimento dei meccanismi della giustizia minorile, invitandoli a riflettere sulle conseguenze personali, sociali e giuridiche delle proprie scelte quotidiane.

Cyberbullismo e social network: le conseguenze dei comportamenti online

Particolare attenzione è stata riservata ai fenomeni che interessano più direttamente la quotidianità delle nuove generazioni, a partire dal cyberbullismo e dall’utilizzo dei social media. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come parole, immagini e comportamenti online possano produrre conseguenze concrete e come il rispetto degli altri debba rappresentare il principio guida della comunicazione, tanto negli spazi fisici quanto in quelli digitali. Ampio spazio è stato dedicato anche alla giustizia riparativa, illustrata agli studenti come un percorso fondato sul riconoscimento del danno arrecato, sulla responsabilizzazione della persona e sulla ricostruzione delle relazioni compromesse. Una prospettiva che considera la giustizia non esclusivamente nella sua funzione sanzionatoria, ma anche come opportunità di recupero, crescita e maturazione personale. Le numerose domande rivolte ai relatori hanno testimoniato l’interesse degli studenti, protagonisti di un confronto partecipato su argomenti strettamente legati alle loro esperienze quotidiane.

La collaborazione tra scuola, istituzioni e Rotary per educare alla legalità

L’appuntamento si inserisce nel percorso educativo promosso dalla dirigente scolastica Francesca Arena, orientato ad ampliare gli orizzonti culturali e civili degli studenti attraverso il dialogo diretto con rappresentanti delle istituzioni, del mondo professionale e della società civile. L’obiettivo è affiancare alla trasmissione delle conoscenze lo sviluppo del senso critico, della consapevolezza sociale e di una cultura della legalità e della cittadinanza attiva. Tra i presenti anche l’architetto Alessandra Focà, presidente del Rotary Club padrino, la cui partecipazione ha confermato il sostegno che il Rotary riserva da anni alle attività dell’Interact Club del Convitto e ai percorsi educativi finalizzati alla formazione di una coscienza civica responsabile. La collaborazione tra scuola, istituzioni e realtà associative ha consentito di trasformare l’incontro in un’esperienza di formazione umana, oltre che giuridica, aiutando i ragazzi a comprendere il valore delle responsabilità individuali, del rispetto reciproco e della partecipazione consapevole alla vita della comunità.