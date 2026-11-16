Reggio Calabria, protesta degli assistenti educativi: Ranuccio chiede più ore, stipendi dignitosi e tutele per i lavoratori

Più ore di lavoro, retribuzioni adeguate e maggiori garanzie occupazionali per gli assistenti educativi e alla comunicazione, ma anche un servizio di assistenza scolastica capace di rispondere concretamente alle necessità degli studenti con disabilità. Sono le richieste emerse questa mattina a Reggio Calabria durante il sit-in degli Assistenti Educativi e alla Comunicazione della Città Metropolitana, al quale ha partecipato anche Giuseppe Ranuccio, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria. Una mobilitazione che riporta al centro dell’attenzione le condizioni di lavoro di professionisti impegnati quotidianamente nel garantire l’inclusione scolastica e il diritto allo studio, evidenziando criticità che, secondo Ranuccio, richiedono risposte immediate e interventi strutturali. Il vicepresidente ha incontrato gli operatori per ascoltare direttamente le loro difficoltà e raccogliere le istanze di una categoria che lamenta un numero insufficiente di ore lavorative, retribuzioni spesso inadeguate e una continuità occupazionale condizionata anche dalle sospensioni delle attività scolastiche.

“Questa mattina ho partecipato al sit-in degli Assistenti Educativi e alla Comunicazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria per ascoltare direttamente le loro richieste, le preoccupazioni e le difficoltà che affrontano quotidianamente. Parliamo di professionisti che svolgono un ruolo fondamentale nelle nostre scuole, contribuendo concretamente a garantire il diritto allo studio, l’autonomia e l’inclusione degli alunni con disabilità”. È quanto dichiara Ranuccio, sottolineando il valore del lavoro svolto dagli operatori all’interno degli istituti scolastici. La questione, secondo il vicepresidente, non riguarda esclusivamente il riconoscimento economico e professionale degli assistenti, ma coinvolge direttamente anche gli studenti e le loro famiglie, che necessitano di un’assistenza continuativa e proporzionata alle esigenze individuali. La precarietà lavorativa e l’insufficienza delle risorse disponibili rischiano infatti di incidere sulla qualità del servizio e sulla possibilità di assicurare un adeguato sostegno agli alunni.

Ore insufficienti e stipendi bassi: le difficoltà degli assistenti educativi

Nel corso della manifestazione sono emerse criticità legate soprattutto al numero ridotto di ore settimanali assegnate agli operatori e alle conseguenze economiche delle interruzioni del servizio. Una situazione che, secondo Ranuccio, può rendere difficile persino sostenere le spese necessarie per recarsi sul posto di lavoro, soprattutto quando le retribuzioni risultano insufficienti rispetto al costo della vita. Il vicepresidente richiama quindi l’attenzione su due diritti strettamente collegati: quello dei lavoratori a condizioni occupazionali dignitose e quello degli studenti con disabilità a ricevere un’assistenza adeguata. Due esigenze che, a suo giudizio, devono essere affrontate attraverso un percorso comune, evitando che le difficoltà organizzative ed economiche del settore ricadano sulle famiglie e sugli stessi professionisti.

“Oggi ci troviamo davanti a due diritti che rischiano di essere compromessi”, continua Ranuccio, “il primo è quello dei lavoratori, che troppo spesso sono costretti a svolgere poche ore settimanali, con retribuzioni insufficienti e senza adeguate garanzie di continuità occupazionale. Quando la scuola chiude o il servizio viene sospeso, quelle giornate rischiano di tradursi in giornate senza retribuzione. Considerando il costo della vita e le spese necessarie per gli spostamenti, per molti diventa persino difficile sostenere economicamente la propria attività lavorativa”. Il problema della precarietà occupazionale si riflette anche sulla continuità dell’assistenza destinata agli alunni, che in molti casi, secondo quanto evidenziato nella nota, non dispongono di un monte ore sufficiente a soddisfare le proprie necessità. “Non possiamo accettare che la precarietà di chi lavora per garantire l’inclusione finisca per compromettere il diritto degli studenti a ricevere un’assistenza adeguata. La tutela dei lavoratori e quella degli alunni non sono questioni separate: sono due facce della stessa battaglia di civiltà”, chiarisce il vicepresidente del Consiglio regionale.

Ranuccio sollecita Governo, Regione e Città Metropolitana: “Servono maggiori risorse”

Per affrontare le criticità emerse, Ranuccio ritiene necessario un intervento normativo che riconosca e tuteli pienamente la figura professionale degli Assistenti Educativi e alla Comunicazione, garantendo maggiore stabilità lavorativa e condizioni economiche più adeguate. Allo stesso tempo, il vicepresidente chiede un impegno coordinato tra le diverse istituzioni competenti, a partire dal Governo nazionale, dalla Regione Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, affinché vengano destinate ulteriori risorse al diritto allo studio e all’assistenza specialistica. L’obiettivo è assicurare un numero maggiore di ore di servizio agli studenti che ne hanno bisogno, accompagnando questo incremento con garanzie concrete per gli operatori impegnati nelle scuole.

“Serve un intervento normativo che riconosca e tuteli pienamente queste figure professionali, garantendo loro stabilità, continuità lavorativa e dignità economica. Allo stesso tempo, è indispensabile che Governo, Regione Calabria e Città Metropolitana facciano ciascuno la propria parte, mettendo a disposizione maggiori risorse per il diritto allo studio e l’assistenza specialistica. Occorre assicurare più ore di servizio agli alunni e condizioni di lavoro adeguate a chi quotidianamente svolge questa attività”. È questa la richiesta avanzata da Ranuccio, che individua nella collaborazione istituzionale uno degli strumenti necessari per affrontare una situazione che interessa contemporaneamente il personale scolastico specializzato e le famiglie degli alunni con disabilità.

Il vicepresidente del Consiglio regionale assicura infine che continuerà a seguire la vertenza, impegnandosi a portare le richieste degli operatori e delle famiglie anche nelle sedi istituzionali regionali. “Continuerò a seguire questa vicenda e a dare voce alle richieste degli operatori e delle famiglie anche in Consiglio regionale. Il diritto allo studio e all’inclusione non può dipendere dalla precarietà di chi ogni giorno contribuisce a garantirlo. Investire su questi professionisti significa investire nella scuola, nei diritti e nella dignità delle persone. Su questo servono impegni concreti, non più rinvii”. La mobilitazione degli assistenti educativi riporta così al centro del confronto istituzionale la necessità di garantire condizioni di lavoro più stabili e, parallelamente, un’assistenza scolastica adeguata alle esigenze degli studenti con disabilità, evitando che la carenza di ore e risorse comprometta il diritto all’inclusione.