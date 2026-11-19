Reggio Calabria protagonista della dama italiana, con circa 50 atleti provenienti da 12 regioni e un titolo nazionale conquistato dal reggino Domenico Surace nella categoria Provinciali. Si sono conclusi con un bilancio positivo i Campionati Italiani di Dama Italiana, categorie Provinciali, Regionali e Over 65, ospitati in città dal 13 al 15 novembre. Tre giornate di competizioni, incontri e iniziative collaterali che hanno portato sul territorio giocatori provenienti da tutta Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, accompagnati da familiari e dirigenti, per un totale di circa 80 presenze. La manifestazione è stata organizzata dall’ASD Teachers, con il patrocinio e il sostegno della Città Metropolitana di Reggio Calabria, coniugando l’appuntamento sportivo con la possibilità per gli ospiti di conoscere alcune delle principali attrattive culturali e paesaggistiche della città.

Tre giorni di gare e iniziative alla scoperta di Reggio Calabria

Il programma è entrato nel vivo venerdì 13 novembre con l’arrivo dei partecipanti e l’accoglienza predisposta dagli organizzatori. Per facilitare gli spostamenti degli ospiti sono stati organizzati anche servizi navetta, che hanno consentito ad atleti e accompagnatori di raggiungere il centro storico e il Museo Archeologico, offrendo loro l’opportunità di visitare alcuni dei luoghi simbolo di Reggio Calabria. Sabato è stata la giornata dedicata alle competizioni, con i damisti impegnati nei diversi incontri sulla damiera in un clima caratterizzato dalla correttezza e dal fair play. Nel corso della giornata è arrivata anche la visita di Walter Malacrino, coordinatore regionale di Sport e Salute, che ha voluto testimoniare la propria vicinanza alla manifestazione. Le gare sono proseguite fino alla conclusione degli ultimi turni, prima della cerimonia di premiazione che si è svolta domenica alla presenza del rettore del Seminario Arcivescovile Pio XI, don Simone Gatto.

Le premiazioni e i riconoscimenti a Giorgio Ghittoni e Davide Surace

A presiedere la cerimonia conclusiva è stato Antonino Cilione, presidente del Comitato Regionale Calabria, che ha ringraziato il sindaco Francesco Cannizzaro e l’Amministrazione della Città Metropolitana per il sostegno e l’attenzione riservati ai campionati. All’incontro ha partecipato anche Antonello Scagliola, presidente del CIP Calabria, che ha auspicato l’ingresso della Federazione Italiana Dama nel Comitato Italiano Paralimpico, sottolineando le opportunità che questo passaggio potrebbe offrire sul piano dell’inclusione, della partecipazione e della crescita della disciplina. A chiudere gli interventi è stato Tino Scopelliti, presidente regionale del CONI, che ha consegnato due riconoscimenti a protagonisti del movimento damistico calabrese, valorizzandone l’impegno organizzativo e i risultati sportivi.

Il primo riconoscimento è stato assegnato a Giorgio Ghittoni, presidente onorario del Comitato Regionale, per il lavoro svolto nell’organizzazione dei Campionati Italiani. Un premio che si aggiunge a quello ricevuto la sera precedente durante il Gran Galà dello Sport di Soverato, occasione nella quale la Federazione Calabria era rappresentata dal consigliere Giovanni Zavettieri. Una targa è stata inoltre consegnata a Davide Surace, per i due titoli italiani giovanili conquistati nella dama internazionale e per la recente partecipazione ai Campionati del Mondo di Xintai, in Cina. La direzione delle gare è stata affidata a Salvatore Laganà, affiancato da Eugenio Valente e Antonino Cilione, che hanno seguito lo svolgimento delle competizioni nelle diverse categorie.

I risultati dei Campionati Italiani: Domenico Surace primo nei Provinciali

Per quanto riguarda i risultati sportivi, nella categoria Over 65 il titolo è stato conquistato da Mirco De Grandis, dell’ASD CD Clodiense, che ha preceduto Diego Signorini, dell’ASD CD Bresciano di Brescia, e Gerardo Cortese, dell’ASD Castelletto di Parma. Nella categoria Regionali si è imposto Mauro Cardile, dell’ASD Centro Damistico Romano, davanti ad Andrea Palumbo, dell’ASD CD Piero Piccioli di Livorno, e Massimo Ossino, dell’ASD CD Paolo Ciarcià di Siracusa. La categoria Provinciali ha invece regalato una soddisfazione alla città ospitante, grazie alla vittoria di Domenico Surace, dell’ASD Il Bianco e il Nero di Reggio Calabria. Sul secondo gradino del podio è salito Lorenzo De Luca, dell’ASD Dama San Donaci di Brindisi, mentre il terzo posto è stato conquistato da Joele Bardi, dell’ASD CD Cellino San Marco di Brindisi.

Sport e turismo, il bilancio positivo della manifestazione

Conclusa la cerimonia di premiazione e condiviso il pranzo, diversi partecipanti hanno approfittato della bella giornata per una passeggiata sul Lungomare Falcomatà, con lo scenario dello Stretto a fare da cornice agli ultimi momenti trascorsi in città prima delle partenze. Le attività di accoglienza sono proseguite anche lunedì, quando il comitato organizzatore è rimasto impegnato nei servizi navetta tra il Seminario e i diversi punti di partenza degli ospiti. Un impegno che ha accompagnato l’intera manifestazione, consentendo ai partecipanti di affiancare alle competizioni sportive anche la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico reggino.

Per l’ASD Teachers e il Comitato Regionale Calabria, i Campionati Italiani rappresentano un’esperienza positiva sia per la partecipazione registrata sia per l’organizzazione delle tre giornate. L’appuntamento ha permesso di portare a Reggio Calabria atleti e accompagnatori provenienti da diverse realtà italiane, offrendo al tempo stesso un’occasione di promozione della disciplina e del territorio. Un’esperienza dalla quale gli organizzatori intendono ripartire per favorire nuove iniziative, ampliare le opportunità di incontro e continuare a valorizzare la dama nel panorama sportivo regionale e nazionale.