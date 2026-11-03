Reggio Calabria, preziosa donazione al Liceo Campanella: la famiglia Sarlo regala 414 volumi storici alla biblioteca. Pronta la presentazione

Un patrimonio di 414 volumi storici, risalenti al XIX e XX secolo, entra a far parte della Biblioteca Magistrale “Gilda Trisolini” del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria. La preziosa donazione arriva dalla famiglia Sarlo, che ha scelto di mettere a disposizione dell’istituto scolastico una raccolta di opere comprendente classici della letteratura italiana, enciclopedie, testi di diversi editori e una collezione della Sacra Bibbia. Il nuovo patrimonio librario, denominato Fondo Sarlo, sarà presentato ufficialmente al pubblico lunedì 9 novembre, alle ore 16:00, presso la biblioteca del liceo reggino. L’iniziativa consentirà di approfondire il valore storico e culturale dei testi donati e di ripercorrere le fasi che hanno reso possibile l’acquisizione della raccolta. I volumi sono già stati inventariati, registrati e catalogati secondo le procedure previste e sono attualmente disponibili per la consultazione, rappresentando una nuova risorsa per gli studenti, gli studiosi e l’intera comunità cittadina.

Il Fondo Sarlo: 414 volumi tra classici italiani, enciclopedie e testi religiosi

La donazione comprende un insieme di opere che arricchisce in maniera significativa il patrimonio documentario della biblioteca del Liceo Campanella. Tra i testi acquisiti figurano la Collezione dei classici italiani, prima serie S1 e seconda serie S2 della Società tipografica dei classici italiani, la Collezione Enciclopedia 1 e la Collezione Enciclopedia 2, una raccolta di opere di editori diversi e la Collezione Sacra Bibbia. Complessivamente si tratta di 414 volumi pubblicati tra Ottocento e Novecento, che ampliano le possibilità di consultazione e approfondimento offerte dalla Biblioteca Magistrale “Gilda Trisolini”. Il patrimonio è stato donato da Assunta Sarlo, Adele Sarlo, Alessandra Sarlo, Maria Porzia Sarlo, Antonella Blandina Sarlo e Isabella Sarlo, che saranno presenti alla cerimonia di presentazione del prossimo 9 novembre. L’iniziativa rappresenta un contributo alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio librario, rendendo accessibili alla comunità scolastica e cittadina opere di interesse storico, letterario e culturale.

La presentazione del 9 novembre alla Biblioteca Magistrale “Gilda Trisolini”

L’appuntamento di lunedì 9 novembre sarà l’occasione per presentare il nuovo fondo e illustrare il percorso che ha consentito di acquisire la raccolta. La cerimonia si svolgerà alle ore 16:00 presso la Biblioteca Magistrale “Gilda Trisolini” del Liceo Classico “T. Campanella”, alla presenza delle componenti della famiglia Sarlo che hanno effettuato la donazione. Nel corso dell’incontro sarà approfondito il valore storico e culturale delle collezioni, con particolare attenzione al contributo che potranno offrire alle attività di studio, ricerca e promozione della lettura. L’obiettivo dell’istituto è infatti ampliare le opportunità di accesso al patrimonio documentario, mettendo a disposizione degli studenti e della cittadinanza opere che testimoniano la produzione editoriale e culturale dei secoli XIX e XX. La presentazione pubblica consentirà inoltre di valorizzare il gesto della famiglia donatrice, che ha scelto di destinare la raccolta a una biblioteca scolastica aperta alla consultazione e all’approfondimento culturale.

Volumi già catalogati nel Servizio Bibliotecario Nazionale e disponibili per la consultazione

Il Fondo Sarlo è già stato oggetto delle necessarie operazioni di trattamento bibliografico e documentario. Come comunicato dal Liceo Campanella, i 414 volumi sono stati inventariati, registrati e catalogati secondo le procedure previste, con l’inserimento nel SBN, il Servizio Bibliotecario Nazionale, e il conseguente aggiornamento del catalogo online. Le opere sono state successivamente collocate negli spazi dedicati all’interno della Biblioteca Magistrale “Gilda Trisolini” e risultano disponibili per la consultazione. Si tratta di un passaggio importante perché consente di integrare i nuovi testi nel patrimonio bibliotecario esistente, rendendone più agevole l’individuazione e la fruizione da parte degli utenti. La disponibilità delle collezioni permetterà di ampliare le opportunità di ricerca e approfondimento, contribuendo alla funzione culturale della biblioteca e al suo ruolo di punto di riferimento per la comunità scolastica e per quanti sono interessati allo studio delle opere conservate.

Il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria ha espresso un sentito ringraziamento alla famiglia Sarlo per il gesto di generosità, che consente di ampliare il patrimonio della Biblioteca Magistrale e di mettere a disposizione della collettività una raccolta di valore storico e culturale. La presentazione del 9 novembre rappresenterà dunque il momento pubblico di un percorso già completato sul piano dell’acquisizione e della catalogazione, offrendo l’occasione per conoscere da vicino i contenuti del Fondo Sarlo e il contributo che potrà garantire alle attività di studio e di promozione della lettura.