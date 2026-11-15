Reggio Calabria, prevenzione e inclusione con il Lions Club Kairos: oltre 125 prestazioni mediche gratuite per 80 persone

Una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria, alla solidarietà e all’inclusione, con una partecipazione che ha superato le aspettative iniziali. A Reggio Calabria si è svolta la prima edizione degli screening sanitari gratuiti itineranti promossi dal Lions Club Reggio Calabria Specialty Kairos, un’iniziativa rivolta alle persone con disabilità e alle loro famiglie che ha permesso di effettuare oltre 125 prestazioni sanitarie per circa 80 persone. Un risultato significativo, reso possibile grazie alla collaborazione tra professionisti della salute, volontari e associazioni del territorio, uniti dall’obiettivo di rendere i servizi di prevenzione più accessibili e vicini alle esigenze delle persone. Al di là dei numeri, a caratterizzare la giornata è stata soprattutto l’atmosfera di serenità e condivisione che si è creata tra i partecipanti. I ragazzi coinvolti hanno affrontato le visite con spontaneità e disponibilità, dialogando, sorridendo e scherzando con i professionisti presenti. Anche le famiglie hanno potuto vivere l’esperienza in un ambiente tranquillo e accogliente, nel quale il rapporto umano ha assunto un ruolo centrale. Un clima di familiarità che ha colpito particolarmente medici e volontari, alcuni dei quali si confrontavano per la prima volta con un’iniziativa di questo tipo.

Il presidente Ketty Marino: “da questi ragazzi e dalle loro famiglie abbiamo soltanto ricevuto”

A raccontare il significato umano dell’esperienza è stata la presidente del Lions Club Reggio Calabria Specialty Kairos, Ketty Marino, che ha sottolineato quanto la giornata abbia rappresentato un momento di arricchimento per tutti i partecipanti, non soltanto per le persone che hanno usufruito delle prestazioni sanitarie. “È vero, c’è più gioia nel dare che nel ricevere, ma oggi, da questi ragazzi e dalle loro famiglie, noi abbiamo soltanto ricevuto. Ci hanno regalato la loro forza, la loro gioia, la loro pazienza e soprattutto la capacità di affrontare la quotidianità con una leggerezza dalla quale tutti dovremmo imparare. Ci hanno insegnato che anche una visita, che per qualcuno può rappresentare una difficoltà o un momento di apprensione, può essere vissuta con serenità, con un sorriso e con naturalezza. Abbiamo affrontato insieme ogni momento con leggerezza, quella stessa leggerezza che ci hanno trasmesso i ragazzi e le loro famiglie”, ha dichiarato Marino.

Il presidente ha quindi aggiunto: “È stata una giornata speciale, nella quale si è respirata un’atmosfera di armonia e familiarità. Siamo arrivati con l’intento di prenderci cura di loro, ma alla fine siamo stati noi a sentirci arricchiti. Da questi ragazzi c’è davvero tanto da imparare, anche e soprattutto nel modo di affrontare la vita e le piccole e grandi difficoltà di ogni giorno”.

Oltre 125 prestazioni sanitarie gratuite: il contributo dei medici e dei professionisti

Fondamentale per la riuscita dell’iniziativa è stato il contributo dei numerosi professionisti sanitari che hanno messo gratuitamente a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al dott. Attilio Attinà, cardiologo che ha partecipato come volontario per l’intera giornata, effettuando oltre 30 visite cardiologiche con il supporto del dott. Antonio Spurio, dottore in Scienze infermieristiche. Importante anche il contributo del dott. Santo Carmelo Ielo della Trisalus e della dottoressa Veronica Falsone, nutrizionista, che hanno effettuato complessivamente 25 prestazioni, mettendo a disposizione professionalità e sensibilità. Un sentito ringraziamento è stato inoltre rivolto al dott. Antonio Caridi, audiometrista di Sentirci, per aver effettuato gratuitamente gli screening audiometrici, contribuendo alla prevenzione e alla tutela della salute dei partecipanti. La presidente Marino ha espresso gratitudine anche nei confronti di tutti gli altri professionisti e collaboratori presenti: Fernanda Saitta, Viviana Calatafimi, Salvatore Borrelli, Aldo Valenti, Mario Latella, Claudia Bova, Antonio Carbone, Salvatore Tripodi e Massimo Autunno. Il loro impegno, unito alla capacità di instaurare un rapporto di fiducia con i ragazzi e le famiglie, ha contribuito a rendere le visite un’esperienza positiva, caratterizzata da attenzione, pazienza e rispetto delle esigenze individuali.

La collaborazione con AGeDI, AIPD, Unione Italiana Ciechi e Special Olympics

La realizzazione della giornata è stata possibile anche grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio. Il Lions Club Reggio Calabria Specialty Kairos ha rivolto un ringraziamento particolare all’AGeDI e alla sua presidente Mirella Gangeri, che hanno messo a disposizione i locali dell’associazione, consentendo lo svolgimento degli screening in un ambiente familiare e accogliente. La struttura ha rappresentato un punto di riferimento per i partecipanti, favorendo un clima di serenità durante lo svolgimento delle attività sanitarie. All’iniziativa hanno aderito anche AIPD, Unione Italiana Ciechi e Special Olympics, che hanno accolto l’invito del Club contribuendo al coinvolgimento delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Un ruolo importante è stato svolto inoltre dai volontari che hanno collaborato all’organizzazione e alla gestione della giornata. Tra i ringraziamenti anche quello rivolto al signor Marcello Garretta, per il contributo offerto alla riuscita dell’evento, e a tutti coloro che hanno sostenuto concretamente l’iniziativa. Il presidente Ketty Marino ha voluto inoltre ringraziare il Lions Club Reggio Calabria Città del Mediterraneo e il sua presidente Maria Nucera per aver scelto di affiancare il Lions Club Specialty Kairos in questo progetto, rafforzando una collaborazione orientata alla solidarietà e al sostegno delle persone con disabilità.

Screening gratuiti a Reggio Calabria, nuova edizione tra gennaio e febbraio 2027

Il successo della prima edizione rappresenta soltanto l’inizio di un percorso che il Lions Club Reggio Calabria Specialty Kairos intende proseguire nel tempo. L’obiettivo è consolidare una rete di collaborazione tra professionisti sanitari, associazioni, volontari e famiglie, affinché la prevenzione possa diventare sempre più accessibile e l’inclusione si traduca in opportunità concrete. L’esperienza appena conclusa ha confermato quanto sia importante creare occasioni nelle quali l’assistenza sanitaria possa essere accompagnata dall’ascolto, dall’accoglienza e dall’attenzione alle necessità di ciascuna persona. Il prossimo appuntamento è già previsto tra gennaio e febbraio 2027, quando si svolgerà la seconda edizione degli screening sanitari gratuiti. L’intenzione degli organizzatori è ampliare ulteriormente la partecipazione e rafforzare il coinvolgimento delle realtà che hanno contribuito alla riuscita della prima giornata. Un impegno che il Lions Club Reggio Calabria Specialty Kairos porta avanti nel segno del proprio motto, “We Serve”, con la convinzione che la prevenzione debba essere un diritto accessibile a tutti e che l’inclusione si costruisca attraverso gesti concreti, attenzione e vicinanza.