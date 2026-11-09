Reggio Calabria, presentato MediterraNexus: nuove opportunità per imprese e startup

Si è svolta questa mattina, presso il Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria, la presentazione di MediterraNexus – L’ecosistema delle collaborazioni innovative, il progetto promosso dalla Camera di commercio di Reggio Calabria attraverso il Punto Impresa Digitale (PID), in collaborazione con l’Azienda Speciale IN.FORM.A. L’iniziativa, organizzata per favorire l’incontro tra imprese, startup e PMI innovative, ha rappresentato un’occasione di confronto sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e sulle prospettive di sviluppo del sistema produttivo locale.

Al centro dell’appuntamento anche il Catalogo dell’Innovazione, la piattaforma digitale pensata per mettere in collegamento le aziende alla ricerca di soluzioni tecnologiche con le realtà imprenditoriali in grado di offrire competenze, strumenti e servizi innovativi. Il programma prevedeva l’intervento del presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, e il contributo di Giulio Xhaet, Partner & Head of Communication di Newton S.p.A., sui temi dell’innovazione e delle tecnologie a supporto delle piccole e medie imprese. Spazio anche alle esperienze di successo e alle possibilità di collaborazione tra le diverse realtà economiche. Con MediterraNexus, la Camera di commercio punta a rafforzare la rete imprenditoriale reggina, valorizzando le competenze presenti sul territorio e favorendo nuove sinergie capaci di sostenere la competitività e la trasformazione tecnologica delle aziende.

Attraverso il catalogo disponibile sul sito della Camera di commercio, le aziende potranno conoscere nuove tecnologie, individuare possibili partner e organizzare incontri diretti per sviluppare progetti comuni. L’iniziativa prevede anche eventi di confronto e incontri B2B, mentre le imprese che riusciranno a concretizzare un progetto innovativo potranno candidarlo al Bando Premi per l’Innovazione promosso dall’Azienda Speciale IN.FORM.A., secondo i requisiti previsti. Il Punto Impresa Digitale seguirà inoltre l’evoluzione delle collaborazioni avviate, con l’obiettivo di trasformare i contatti tra aziende in opportunità concrete per il territorio.

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