Reggio Calabria, Premio San Leo 2026: tre riconoscimenti. I premiati

Tre riconoscimenti per celebrare altrettante forme di impegno al servizio della comunità, tra cultura, solidarietà e fede. Si è svolta domenica 8 novembre, nella chiesa di Santa Maria d’Itria a Reggio Calabria, la quindicesima edizione del Premio San Leo, iniziativa che valorizza persone e associazioni capaci di contribuire alla crescita culturale, sociale e spirituale del territorio, anche attraverso un lavoro quotidiano spesso lontano dai riflettori. Quest’anno i riconoscimenti sono stati assegnati allo storico e docente universitario Pasquale Amato per l’impegno culturale, all’Associazione Studio Arte per le attività di inclusione sociale e, alla memoria, a Francesco De Pasquale, accolito della parrocchia di Santa Maria d’Itria recentemente scomparso, per la testimonianza di fede e generosità lasciata alla comunità. Proprio il ricordo di De Pasquale ha rappresentato uno dei momenti più intensi della cerimonia, durante la quale è stata sottolineata l’importanza di riconoscere e custodire il bene prodotto da chi ha dedicato la propria vita agli altri. La manifestazione, promossa dall’Associazione Artemia, ideatrice del Premio, insieme alla Parrocchia Santa Maria d’Itria e con il patrocinio dei Comuni di Reggio Calabria e Bova, ha inoltre offerto l’occasione per riflettere sul rapporto storico e religioso tra le due comunità e sulle prospettive di sviluppo dell’area grecanica.

Premio San Leo, la cerimonia nella chiesa di Santa Maria d’Itria

La serata è stata aperta dai saluti di monsignor Giacomo D’Anna, parroco di Santa Maria d’Itria e nominato da pochi giorni Vicario Zonale Reggio Sud, e del vicesindaco di Bova, Gianfranco Marino. A condurre la manifestazione è stata Valeria Longo, che ha accompagnato i diversi momenti della premiazione, dando spazio agli interventi del presidente del Premio, Antonio Zavettieri, e del presidente della giuria, il professor Fortunato Mangiola. Quest’ultimo ha ripercorso alcune tappe della storia ecclesiastica del territorio, soffermandosi in particolare sull’unificazione delle diocesi di Reggio Calabria e Bova, sancita nel 1986. Una decisione che comportò per la comunità bovese la soppressione della Curia e la perdita di un importante riferimento amministrativo ed economico, senza tuttavia cancellarne l’identità religiosa. La cattedrale dell’Isodìa mantenne infatti la propria dignità, assumendo il titolo di Concattedrale, mentre San Leo, già patrono della diocesi di Bova, divenne compatrono della nuova Arcidiocesi. Un passaggio storico richiamato per evidenziare il legame che continua a unire Reggio Calabria e Bova, elemento centrale anche nell’identità del Premio.

Il presidente Zavettieri ha spiegato inoltre le ragioni della scelta di articolare il riconoscimento in tre categorie, superando l’impostazione originaria che prevedeva un unico premio. Una decisione maturata alla luce del fermento culturale, sociale e spirituale presente sul territorio, al quale gli organizzatori hanno voluto dare maggiore spazio e visibilità. “Uno per la Cultura, che per noi è la speranza; uno per il Sociale, che è la carità; uno per la Spiritualità, che è la fede”, ha spiegato Zavettieri. Le tre categorie sono state collocate in ordine alfabetico anche sulla locandina della manifestazione, proprio per sottolineare l’assenza di qualsiasi gerarchia tra le diverse forme di impegno. Cultura, solidarietà e spiritualità vengono così considerate espressioni differenti di una stessa responsabilità verso la comunità, attraverso le quali riconoscere il contributo di chi opera per la crescita del territorio e per il bene comune.

Il Premio per la Cultura allo storico Pasquale Amato

Il Premio San Leo per l’Impegno Culturale è stato conferito al professor Pasquale Amato, storico, docente universitario e saggista, protagonista di un lungo percorso di ricerca e divulgazione dedicato alla storia politica e sociale, al socialismo italiano e internazionale e al movimento contadino meridionale. La giuria ha evidenziato in particolare il legame dello studioso con il Mezzogiorno e con la città di Reggio Calabria, ricordandone le ricerche su Umberto Zanotti Bianco e gli approfondimenti dedicati alla storia politica reggina. Tra i contributi richiamati figurano anche l’impegno per la valorizzazione del bergamotto reggino, il cui olio essenziale ha ottenuto il riconoscimento DOP nel 2001, e l’attività a sostegno della permanenza dei Bronzi di Riace nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Un altro aspetto significativo del suo percorso culturale è rappresentato dalla fondazione, nel 1983, del Premio Mondiale di Poesia Nosside, dedicato alla poetessa di Locri e nato con l’obiettivo di costruire, a partire dalle radici della Magna Grecia, uno spazio di incontro e dialogo tra lingue e culture differenti. La motivazione del riconoscimento è stata letta dal dottor Bruno Martorano, mentre la targa è stata consegnata dalla consigliera comunale di Reggio Calabria Ramona Calafiore, dal vicesindaco di Bova Gianfranco Marino e dal presidente Antonio Zavettieri. Attraverso il premio, la giuria ha voluto valorizzare una concezione della cultura intesa non soltanto come conservazione della memoria, ma anche come strumento di consapevolezza e apertura verso il mondo.

Il riconoscimento sociale all’Associazione Studio Arte per i progetti di inclusione

Il Premio per l’Impegno Sociale è stato assegnato all’Associazione Studio Arte, realtà che ha fatto dell’espressione artistica uno strumento di emancipazione, partecipazione e inclusione. Attraverso il progetto Co.Danza.Re e il Laboratorio Ricreare, l’associazione ha coinvolto centinaia di ragazzi con bisogni speciali in attività di teatro-danza, pittura, scrittura creativa e mosaico, offrendo loro occasioni concrete per esprimere capacità, sviluppare relazioni e partecipare attivamente alla vita culturale. Il principio alla base di queste esperienze è quello di considerare ogni partecipante protagonista del proprio percorso, superando una concezione dell’inclusione come semplice assistenza e riconoscendola invece come un diritto. Tra le attività ricordate durante la cerimonia figura anche il recupero dell’ex Biblioteca Zanotti Bianco, edificio pubblico rimasto a lungo in stato di abbandono e successivamente restituito alla città come spazio sociale e culturale. Un intervento che rappresenta un esempio della possibilità di recuperare luoghi e risorse per metterli nuovamente a disposizione della collettività. La motivazione del premio è stata letta dalla dottoressa Adriana Quattrone, mentre la targa è stata consegnata dal consigliere comunale di Reggio Calabria Paolo Paviglianiti, dal consigliere comunale di Bova Marina Francesco Plutino e dal professor Fortunato Mangiola. A ritirare il riconoscimento sono stati la presidente Francesca Attinà, il direttore Vincenzo Campanella e il presidente onorario don Marco Scordo, in rappresentanza degli operatori, dei volontari e delle famiglie coinvolte nelle attività dell’associazione.

Il momento più commovente: il Premio alla memoria di Francesco De Pasquale

Particolarmente emozionante è stato il conferimento del Premio per l’Impegno Spirituale alla memoria di Francesco De Pasquale, accolito della parrocchia di Santa Maria d’Itria, scomparso recentemente. La giuria ne ha ricordato il profondo legame con la fede, la generosità e l’umiltà che hanno caratterizzato il suo servizio alla comunità, proseguito fino agli ultimi giorni della sua vita. Nel corso della cerimonia è stato richiamato anche il modo in cui De Pasquale aveva affrontato la malattia, vivendo la sofferenza attraverso la preghiera e mantenendo un atteggiamento di servizio verso gli altri. La sua attività non si era limitata alla dimensione strettamente religiosa, ma aveva contribuito alla nascita di iniziative culturali e associative. De Pasquale aveva infatti fondato l’Associazione Santa Maria Odigitria, dalla quale sono nate la Compagnia Teatrale Attori per Caso, la Rassegna del Presepe e il Premio di Poesia Don Mimmo Marino, intitolato al sacerdote che per molti anni aveva guidato la comunità parrocchiale. Esperienze che hanno lasciato un patrimonio di partecipazione e aggregazione, contribuendo a rafforzare i legami tra i fedeli e i cittadini attraverso attività spirituali e culturali.

La motivazione del premio è stata letta da Franca Longo, mentre la targa è stata consegnata alla moglie di Francesco De Pasquale, Giovanna De Pasquale, da monsignor Giacomo D’Anna, dal diacono professor Santo Caserta e dalla presidente dell’Associazione Artemia, Giovanna Versace. Il ricordo dell’accolito ha suscitato una profonda partecipazione emotiva tra i presenti, soprattutto nel momento conclusivo della lettura della motivazione, affidato a una frase che ha sintetizzato il significato del riconoscimento: “La morte può interrompere una presenza, non il bene che quella presenza ha generato”. Parole che hanno richiamato il valore dell’eredità umana e spirituale lasciata da De Pasquale, attraverso le iniziative promosse e i rapporti costruiti nel corso della sua vita. Il premio alla memoria ha così rappresentato non soltanto un omaggio personale, ma anche un riconoscimento all’impegno quotidiano di chi ha contribuito alla crescita della comunità attraverso il servizio, la solidarietà e la capacità di coinvolgere gli altri.

San Leo e il legame storico tra Reggio Calabria, Bova e l’area grecanica

Nel corso della manifestazione, Antonio Zavettieri ha ripercorso anche le origini del Premio San Leo, nato nel 2002 per volontà sua e della moglie Giovanna Versace. Inizialmente dedicato esclusivamente all’impegno sociale, il riconoscimento ha attraversato una fase di interruzione prima di essere ripreso con continuità, fino a raggiungere l’attuale quindicesima edizione. Il presidente ha rivolto un pensiero riconoscente anche ad alcuni premiati delle precedenti edizioni che nel frattempo sono scomparsi, ricordando monsignor Ercole Lacava, monsignor Vincenzo Zoccali, il professor Francesco Barillà e la professoressa Annina De Santis. Un momento dedicato alla memoria di figure che hanno contribuito, attraverso la propria attività, al percorso culturale, religioso e sociale del territorio. Al centro dell’intervento di Zavettieri è stata richiamata soprattutto la figura di San Leo, patrono di Bova e Africo e compatrono dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, alla quale il Premio è dedicato. La sua testimonianza viene ricordata attraverso la scelta di vivere nella solitudine dei boschi dell’Aspromonte, lavorando la resina dei pini e vendendola a Messina per destinare il ricavato ai poveri. Un’esperienza nella quale il lavoro quotidiano diventava uno strumento concreto di solidarietà.

La figura del santo rappresenta, secondo Zavettieri, anche un simbolo di collegamento tra territori e comunità differenti. Il riferimento alla traversata dello Stretto da San Leo di Pellaro richiama infatti l’immagine di un uomo capace di unire luoghi e persone attraverso la propria testimonianza di fede e carità. “I santi non appartengono a un solo luogo. Appartengono a tutti”, ha sottolineato il presidente del Premio, auspicando che la manifestazione possa contribuire a rafforzare ulteriormente i rapporti tra Reggio Calabria, Bova e l’intera area grecanica. Il suo intervento ha affrontato anche il tema dello sviluppo territoriale, evidenziando come la rinascita delle comunità richieda un impegno concreto in settori fondamentali quali trasporti, sanità, scuola, cultura, ambiente e lavoro. Una prospettiva nella quale la dimensione religiosa si accompagna alla responsabilità civile e alla necessità di tradurre i valori della solidarietà in azioni capaci di migliorare la vita delle persone. In questo percorso è stato richiamato anche il legame con San Lorenzo, territorio nel quale continua a essere custodita la testimonianza di San Gaetano Catanoso, patrono della Città metropolitana di Reggio Calabria.

Un premio che valorizza cultura, solidarietà e spiritualità per il futuro del territorio

La quindicesima edizione del Premio San Leo si è conclusa con un invito a non limitarsi alla celebrazione dei meriti individuali, ma a raccogliere l’esempio dei premiati per trasformarlo in iniziative concrete a beneficio della comunità. La consegna dei tre riconoscimenti ha permesso di valorizzare esperienze differenti, accomunate dalla volontà di contribuire al bene comune attraverso la conoscenza, l’inclusione e la testimonianza spirituale. Il percorso culturale di Pasquale Amato, l’attività sociale dell’Associazione Studio Arte e la vita di servizio di Francesco De Pasquale hanno rappresentato tre modi diversi di interpretare la responsabilità verso gli altri, mostrando come l’impegno personale possa lasciare un’eredità duratura sul territorio. La manifestazione promossa dall’Associazione Artemia e dalla Parrocchia Santa Maria d’Itria ha inoltre ribadito il valore del legame tra Reggio Calabria e Bova, richiamando la memoria di San Leo come simbolo di carità e di unione tra comunità. Il messaggio conclusivo dell’iniziativa è stato quello di considerare la cultura come speranza, la solidarietà come carità e la fede come luce, tre percorsi che possono contribuire alla costruzione di una Calabria più consapevole, attenta alle fragilità e capace di investire nel proprio futuro.