Reggio Calabria: Premio Muse 2027 ad Alviero Martini, lo stilista viaggiatore. Quando sarà consegnato il riconoscimento

Sarà Alviero Martini, lo stilista conosciuto in tutto il mondo per le borse e gli accessori caratterizzati dalle carte geografiche, a ricevere il Premio Muse 2027, il riconoscimento assegnato da 27 anni dall’associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria a personalità del panorama nazionale e internazionale. La cerimonia si svolgerà domenica 15 novembre alle ore 18, presso la Sala Muse, e coinciderà con l’inaugurazione ufficiale del nuovo anno sociale e della stagione culturale dell’associazione. L’annuncio è arrivato nel corso di un incontro particolarmente partecipato, che ha registrato una sala gremita e durante il quale sono state illustrate anche le prospettive della programmazione invernale ed estiva. Il presidente Giuseppe Livoti ha presentato l’appuntamento come uno dei momenti centrali dell’attività associativa, dopo un mese di iniziative domenicali e la recente presentazione del nuovo logo delle Muse, ideato da Regina Schrecker, figura legata alla Pop Art. La scelta di Alviero Martini porterà a Reggio Calabria un protagonista della moda italiana, la cui carriera si intreccia con il teatro, l’arte, i viaggi e un significativo impegno nel volontariato internazionale.

Alviero Martini a Reggio Calabria: dalla nascita di 1A Classe al successo internazionale

La storia professionale di Alviero Martini è legata soprattutto alla creazione della linea di borse e accessori 1A Classe, diventata riconoscibile per l’utilizzo della carta geografica come elemento distintivo del design. Il suo percorso artistico, tuttavia, comincia molto prima dell’affermazione nel settore della moda. Dopo aver completato gli studi artistici con una specializzazione come vetrinista-allestitore, Martini sviluppa fin da giovanissimo una particolare attenzione per la sartoria, imparando a tagliare e cucire già all’età di quattordici anni. Negli anni successivi lavora come costumista e attore all’interno di una compagnia teatrale, arrivando nel 1976 a recitare nell’opera “Affabulazione” di Pier Paolo Pasolini accanto a Vittorio Gassman. Il passaggio decisivo verso il mondo degli accessori avviene nel 1987, quando decora una valigia applicandovi una vecchia carta geografica e la utilizza per allestire una vetrina a Roma. Da quell’intuizione nasce l’idea di realizzare una linea di borse e bagagli caratterizzata proprio dal motivo cartografico, destinata a conquistare notorietà internazionale nel corso degli anni Novanta. La stampa americana arriva a definirlo “Style Maker”, riconoscendogli la capacità di proporre un nuovo concetto di viaggio attraverso la moda.

Negli anni successivi Martini sviluppa, disegna e gestisce le proprie collezioni, accompagnando l’espansione del marchio con l’apertura di numerose boutique nel mondo. Tra gli episodi più significativi della sua carriera figura quello del 1996, quando la boutique di via Montenapoleone ospita Richard Gere e una mostra di venti fotografie realizzate dall’attore in Tibet. Nel 1997 arriva un altro riconoscimento internazionale, con l’incarico affidatogli dalla commissione ONU di creare un abito per la cerimonia di premiazione “Time for Peace” a New York. Successivamente lo stilista lancia una nuova linea di borse, accessori e abbigliamento denominata ALV, acronimo di “Andare Lontano Viaggiando”, scegliendo come motivo distintivo i timbri dei passaporti. L’idea nasce dalla raccolta dei timbri accumulati durante i suoi viaggi internazionali, trasformati in una texture chiamata “Passport”. Proprio questa creazione gli vale nel 2010 il premio “The Look of the Year Fashion Awards”, aggiungendo un ulteriore riconoscimento a una carriera costruita attraverso il rapporto tra creatività, esperienze personali e contaminazioni artistiche.

L’impegno umanitario di Alviero Martini e il sostegno ai bambini in India

Accanto all’attività nel campo della moda, la vita di Alviero Martini è caratterizzata da un costante impegno sociale e umanitario. Dal 2020 lo stilista è testimonial ufficiale dell’associazione di volontariato City Angels, mentre un posto particolarmente importante nella sua attività solidale è occupato da “Care & Share Italia Onlus Ong”, organizzazione impegnata nell’assistenza di oltre duemila bambini abbandonati a Vijayawada, nello Stato indiano dell’Andhra Pradesh, una delle aree più povere del Paese. Grazie al contributo di numerosi sostenitori, l’associazione porta avanti attività dedicate all’alimentazione, all’istruzione, alle cure mediche e all’accompagnamento dei minori verso un percorso di crescita e inserimento nella società. Martini visita ogni anno i bambini assistiti dall’organizzazione, trascorrendo del tempo con loro e partecipando anche alle celebrazioni natalizie del 25 dicembre, durante le quali veste i panni di Babbo Natale. Il suo contributo si sviluppa soprattutto in Italia, dove si dedica alla raccolta di fondi e alla promozione delle adozioni a distanza, sostenendo personalmente alcuni bambini accolti nelle strutture realizzate in memoria dei suoi genitori.

Un significato particolare rivestono infatti le case denominate “Rita e Lorenzo home”, costruite in ricordo dei genitori dello stilista e destinate ad accogliere alcuni dei bambini sostenuti attraverso le iniziative dell’organizzazione. Martini stesso partecipa al loro percorso attraverso il sostegno a distanza, un impegno che si affianca alla sua attività professionale e che rappresenta una componente importante della sua esperienza personale. Proprio il rapporto tra il successo nella moda, i viaggi e la dimensione umana sarà uno dei temi al centro dell’incontro del 15 novembre a Reggio Calabria. La traccia della serata sarà infatti rappresentata dalla sua autobiografia, “Andare Lontano viaggiando”, attraverso la quale il pubblico potrà ripercorrere le tappe della sua vita e conoscere il lato più personale e solidale di un protagonista della storia della moda italiana. L’appuntamento offrirà quindi non soltanto l’occasione per celebrare la carriera dello stilista, ma anche per approfondire le esperienze che hanno contribuito a definirne il percorso artistico e umano.

Premio Muse, 27 anni di riconoscimenti a protagonisti della cultura e dello spettacolo

Il Premio Muse rappresenta da ventisette anni uno degli appuntamenti caratteristici dell’associazione culturale reggina, che attraverso il riconoscimento ha ospitato personalità provenienti dal mondo della televisione, del giornalismo, della moda, dell’arte, della cultura, delle istituzioni e dell’impegno sociale. Il presidente Giuseppe Livoti ha ricordato come, nelle precedenti edizioni, il premio sia stato assegnato a numerosi protagonisti del panorama nazionale. Tra questi figurano Rosanna Cancellieri, conduttrice Rai; lo stilista Michele Gaudiomonte; Emilia Costantini, capo servizio cultura del Corriere della Sera; la conduttrice televisiva Alda D’Eusanio; l’attrice Fioretta Mari; il mecenate Roberto Bilotti Ruggi D’Aragona; Beatrice Feo Filangeri, nobile normanna; la cantante Micaela; monsignor Milito, vicepresidente della Conferenza Episcopale Calabra; lo storico Cesare Mulè; lo stilista Anton Giulio Grande; la costumista Odette Nicoletti e Tonino Raffa, giornalista Rai. Una successione di ospiti che testimonia la varietà dei settori culturali e professionali coinvolti nel corso degli anni e il carattere interdisciplinare dell’iniziativa.

Nell’elenco dei premiati ricordati dall’associazione figurano inoltre Anna Maria Galgano, presidente della Fondazione Rodolfo Valentino; Franco Pascale, presidente della Fondazione Leoncavallo; monsignor Liberto, già direttore del Coro Pontificio; Antonio Marziale, presidente dell’Osservatorio sui Minori; l’attore Giacomo Battaglia; la famiglia Spadafora, attiva nel settore dell’oreficeria; l’attore Gigi Misefari; la fotografa Marinetta Saglio; la regista e costumista Vivien Hewitt; Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario; Giuseppe Garufi, presidente nazionale Adisco; Piera Levi Montalcini, presidente dell’Associazione Montalcini; le giornaliste Ilaria Grillini, Carmen Lasorella e Danila Bonito; Donna Concetta Silvia Patrizia Marzano, nobile dei Duchi di Sessa; il campione paralimpico Riccardo Maino; l’attore Totò Cascio e l’artista Cesare Berlingeri, conosciuto per la sua pittura piegata. Con l’edizione 2027, il riconoscimento si arricchirà dunque della presenza di Alviero Martini, inserendo tra i suoi protagonisti un altro esponente della creatività italiana che ha sviluppato la propria carriera anche su scala internazionale.

Le Muse ampliano le collaborazioni con scuole, istituzioni e associazioni

Nel corso dell’incontro di presentazione del nuovo anno sociale è intervenuta anche la dottoressa Daniela Palamara, referente dell’associazione per i protocolli e i rapporti con enti, istituzioni e ordini professionali. Il suo contributo si è concentrato sul lavoro di consolidamento e ampliamento della rete di collaborazioni che accompagna le attività delle Muse, con particolare attenzione ai rapporti con il mondo scolastico, culturale e scientifico. Accanto alla riconferma di numerosi protocolli già attivi, sono stati illustrati nuovi contatti e accordi in fase di definizione, finalizzati a promuovere iniziative condivise e occasioni di approfondimento rivolte alla comunità. Tra le collaborazioni ricordate figura quella con il Liceo statale “Tommaso Campanella – Mattia Preti – Alfonso Frangipane”, insieme al rapporto già consolidato con l’Archivio di Stato di Reggio Calabria, guidato da Angela Puleio. Si tratta di realtà con le quali l’associazione intende proseguire il lavoro di valorizzazione della cultura, della memoria e del patrimonio formativo del territorio, attraverso un programma che coinvolga istituzioni e professionalità differenti.

Tra le nuove intese previste figurano quelle con l’A.M.I. – Associazione nazionale matrimonialisti, con il Liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, diretto dalla professoressa Antonella Borrello, e con l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, rappresentato dallo storico Fabio Arichetta. L’associazione sta inoltre sviluppando nuovi rapporti con Adocescalabria, organizzazione impegnata nella promozione della donazione di cellule staminali emopoietiche, e un percorso di interlocuzione con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Calabria. Secondo quanto illustrato da Daniela Palamara, i protocolli non dovranno limitarsi a rappresentare accordi formali, ma tradursi in opportunità concrete di collaborazione attraverso eventi, convegni, iniziative culturali e percorsi di formazione. L’obiettivo è rafforzare la rete di relazioni costruita dall’associazione nel tempo, ampliando progressivamente l’orizzonte delle attività anche verso il mondo scientifico e favorendo occasioni di confronto tra ambiti disciplinari diversi.

Il nuovo anno sociale delle Muse di Reggio Calabria si aprirà quindi ufficialmente domenica 15 novembre alle ore 18 con la consegna del Premio Muse 2027 ad Alviero Martini. La presenza dello stilista, il racconto della sua autobiografia e l’approfondimento del suo impegno umanitario costituiranno il momento centrale di una serata che segnerà anche l’avvio della nuova stagione culturale dell’associazione. Un programma che, nelle intenzioni del presidente Giuseppe Livoti e dei collaboratori del sodalizio, continuerà a intrecciare arte, letteratura, moda, storia, formazione e impegno sociale, attraverso il coinvolgimento di personalità nazionali e il rafforzamento dei rapporti con le istituzioni del territorio. La cerimonia del premio rappresenterà così il primo appuntamento della nuova fase di attività, nel segno della continuità con i ventisette anni di storia del riconoscimento e dell’apertura verso nuove collaborazioni culturali e scientifiche.