La città di Reggio Calabria piange la scomparsa del dottor Annunziato Labate, conosciuto da tutti come Nunzio, stimato professionista e figura di riferimento nella vita istituzionale e amministrativa reggina. Labate si è spento lunedì 16 novembre 2026, lasciando un ricordo profondo in quanti hanno avuto modo di conoscerlo, apprezzarne le qualità professionali e condividere con lui importanti esperienze umane e lavorative. Una vita caratterizzata dall’impegno al servizio della collettività, durante la quale ha ricoperto incarichi di grande responsabilità, distinguendosi per competenza, serietà e dedizione. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il territorio reggino e per le tante persone che hanno incrociato il suo percorso.

Dall’ATAM alla direzione generale dell’ASL: la lunga carriera di Nunzio Labate

Nel corso della sua attività professionale, Nunzio Labate ha ricoperto ruoli di primo piano in alcuni settori fondamentali per la vita della città. È stato direttore dell’ATAM, l’azienda del trasporto pubblico locale di Reggio Calabria, assumendo un incarico di particolare rilevanza per l’organizzazione dei servizi di mobilità urbana. Ha svolto anche l’incarico di direttore generale dell’ASL, mettendo la propria esperienza amministrativa al servizio del settore sanitario. Al suo percorso professionale si è affiancata inoltre l’attività di giudice tributario, un ulteriore ruolo di responsabilità che ha contribuito a delineare il profilo di un professionista dalla lunga e articolata esperienza istituzionale. Tre ambiti differenti, quelli dei trasporti, della sanità e della giustizia tributaria, nei quali Labate ha saputo mettere a disposizione le proprie competenze, lasciando un segno nella storia amministrativa della città.

Il ricordo di un uomo stimato, punto di riferimento per familiari e colleghi

Accanto agli importanti incarichi ricoperti, resta soprattutto il ricordo delle qualità umane di Annunziato Labate. Chi ha avuto l’opportunità di conoscerlo e lavorare al suo fianco ne conserva l’immagine di un uomo capace di trasmettere valori, esperienza e insegnamenti preziosi. Per i suoi familiari ha rappresentato un punto di riferimento e un esempio di vita, mentre per quanti hanno condiviso con lui il percorso professionale è stato anche un maestro, apprezzato non soltanto per la preparazione e il rigore, ma anche per lo spessore umano. Un’eredità che va oltre gli incarichi istituzionali e che continua a vivere nei ricordi e negli insegnamenti lasciati alle persone che gli sono state vicine.

L’ultimo saluto nella chiesa della Candelora a Reggio Calabria

L’ultimo saluto a Nunzio Labate si è svolto nel pomeriggio di martedì 17 novembre, nella chiesa della Candelora a Reggio Calabria. Un momento di raccoglimento e commozione, durante il quale familiari, amici e rappresentanti delle istituzioni si sono ritrovati per rendergli omaggio. La famiglia ha espresso la propria gratitudine a quanti hanno partecipato al dolore per la scomparsa del loro caro, testimoniando affetto e vicinanza in un momento particolarmente difficile. Con la morte di Annunziato Labate, Reggio Calabria saluta un professionista che ha dedicato una parte importante della propria vita al servizio delle istituzioni e della comunità, lasciando un ricordo destinato a rimanere vivo nella memoria di chi lo ha conosciuto.