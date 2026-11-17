Scoppia la polemica all’interno del Partito Socialista Italiano di Reggio Calabria. Antonio Perpiglia, componente del Consiglio Nazionale del PSI, denuncia presunte “gravi irregolarità nello svolgimento del congresso provinciale del partito”, contestando l’operato del segretario provinciale Giovanni Milana e lamentando “la mancata risposta della Commissione di garanzia nazionale alle richieste di chiarimento avanzate quasi un mese fa”. Al centro della denuncia, secondo quanto riferito da Perpiglia, “la mancata comunicazione della data del congresso agli iscritti e ai componenti degli organismi provinciali e nazionali del partito. Una situazione che solleva interrogativi sulla regolarità delle procedure congressuali e sulla democrazia interna del PSI”.

PSI Reggio Calabria, Perpiglia denuncia presunte “irregolarità al congresso provinciale”

“Da antico militante socialista, ho atteso invano, quasi un mese, per aver chiarimenti, dalla Commissione di garanzia nazionale, circa l’illegittimità del cosiddetto congresso provinciale del Partito Socialista Italiano tenutosi a Reggio Calabria. Purtroppo, sono costretto a rendere pubblici i motivi che mi hanno spinto a denunciare le gravissime irregolarità commesse dal segretario provinciale Psi Avanti Giovanni Milana. Un congresso non è una formalità, è un esercizio di democrazia e non può essere trasformato ad un incontro di quattro amici al Bar. Infatti, né i compagni facenti parte degli organismi provinciali e nazionali del partito, nè gli iscritti al partito della provincia di Reggio Calabria sono stati informati della data del congresso Provinciale. Un congresso di partito dovrebbe rappresentare il momento più alto della partecipazione democratica, il luogo nel quale si confrontano idee, sensibilità, proposte politiche e visioni diverse del futuro dell’organizzazione. Proprio per questo, il rispetto delle regole non può essere considerato un aspetto secondario o un semplice adempimento burocratico. Quando un congresso si svolge in presenza di numerose irregolarità, il problema non è soltanto procedurale: diventa inevitabilmente politico. Non si può pensare di costruire unità attraverso un percorso che genera dubbi, alimenta sfiducia e lascia senza risposta le legittime osservazioni di una parte degli iscritti. Un partito che si richiama ai valori della democrazia deve essere il primo a praticarli nel proprio interno. La pluralità non deve essere temuta, il dissenso non deve essere soffocato e chi solleva questioni sulla regolarità delle procedure non deve essere considerato un avversario da isolare. La vera forza di un partito non si misura nella capacità di imporre una maggioranza, ma nella capacità di garantire regole uguali per tutti”, sottolinea Perpiglia.

“Un congresso può anche eleggere un gruppo dirigente, ma non necessariamente conquistare la credibilità necessaria per guidare una comunità politica. La richiesta di chiarezza, di verifica delle procedure contestate, non è un tentativo di delegittimare il partito. È, al contrario, un modo per difenderne la dignità e il futuro. Qui è in discussione qualcosa di molto più importante: il rispetto delle regole, la dignità degli iscritti e la credibilità stessa del partito. Le regole congressuali non possono essere interpretate a convenienza, applicate in maniera discrezionale o considerate vincolanti soltanto quando fanno comodo a qualcuno. Perché un partito non appartiene a chi temporaneamente lo dirige, ma alla comunità di donne e uomini che ogni giorno contribuiscono alla sua vita politica. Ogni iscritto ha il diritto di partecipare, di essere ascoltato, di esprimere liberamente il proprio pensiero e di vedere riconosciuta la propria legittima rappresentanza. Non è accettabile che qualcuno possa sentirsi escluso, penalizzato o privato dei propri diritti in un momento che dovrebbe essere caratterizzato proprio dalla massima inclusione democratica. Un partito democratico deve dimostrare di esserlo innanzitutto al proprio interno. È opinione diffusa sia tra i cittadini, della provincia di Reggio Calabria che si richiamano ai valori del socialismo democratico, sia tra le forze che compongono il campo largo, che, purtroppo, il Partito socialista reggino strutturato in questo modo non è di aiuto ad un processo di cambiamento in Calabria. La domanda inquietante che mi pongo: come mai la dirigenza regionale e nazionale non sia ancora intervenuta per fare chiarezza. Queste mie considerazioni sono suffragate dai risultati elettorali degli ultimi anni dove il valore più grande che ha realizzato il Partito è pari al prefisso telefonico”, evidenzia.