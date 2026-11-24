Ridurre i tempi delle perizie mediche, evitare contestazioni e ritardi nei procedimenti giudiziari e tutelare maggiormente i diritti dei cittadini. Sono questi gli obiettivi del nuovo protocollo di collaborazione tra magistrati, medici e avvocati di Reggio Calabria, presentato presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia. Il documento, denominato “Protocollo per le operazioni di CTU e ATP ex art. 445-bis c.p.c.”, è il risultato di un percorso di confronto tra le diverse categorie professionali e nasce dalla necessità di fornire indicazioni operative ai consulenti tecnici d’ufficio sulle modalità di espletamento degli incarichi conferiti dal giudice nell’ambito dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo, disciplinati dall’articolo 445-bis del Codice di procedura civile. L’intesa punta a garantire maggiore uniformità nelle procedure e a rendere più efficiente lo svolgimento delle attività peritali, nell’interesse delle persone coinvolte nei procedimenti.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Giuseppe Campagna, del presidente dell’Ordine dei Medici, Pasquale Veneziano, e del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Rosario Maria Infantino. A moderare l’incontro è stato il dottor Marco Tescione, segretario dell’Ordine dei Medici, che ha ripercorso le tappe del lavoro condiviso: “Un momento molto importante, che rappresenta il culmine di un percorso iniziato mesi fa, attraverso una serie di riunioni con gli avvocati e i magistrati. L’obiettivo è arrivare a un protocollo che possa migliorare le attività di consulenza tecnica d’ufficio in ambito medico presso il Tribunale. Vogliamo eliminare dubbi, creare percorsi sicuri e più veloci, contribuendo così a migliorare il processo”.

Perizie mediche e procedimenti giudiziari: l’obiettivo è ridurre i tempi

La necessità di superare le difficoltà che possono emergere nei rapporti tra le diverse figure professionali è stata evidenziata dal presidente dell’Ordine dei Medici, Pasquale Veneziano, che ha annunciato come quello presentato rappresenti soltanto il primo di una serie di accordi: “Esistono alcune incomprensioni tra magistrati, avvocati e medici e stiamo cercando di limarle, affinché il procedimento possa svolgersi in modo più fluido, veloce e rapido. Vogliamo evitare contestazioni e ritardi che finiscono per danneggiare soprattutto le persone sottoposte a perizia, snellendo l’intero procedimento. Questo è il primo di una serie di protocolli di collaborazione con magistrati e avvocati”. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa nei rapporti tra gli ordini professionali è stato anche il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Rosario Maria Infantino: “Siamo tutti legati da un unico filo conduttore e, nei rispettivi settori di competenza, abbiamo aspetti e interessi comuni. Questa è una delle occasioni per incontrarci e redigere un protocollo che serva a entrambi, per quanto riguarda gli accertamenti tecnici svolti in Tribunale”.

Infantino ha quindi richiamato le novità normative che hanno determinato l’esigenza di individuare modalità operative condivise, soffermandosi sulle ricadute dell’accordo sia per i cittadini sia per i professionisti: “Con la riscrittura dell’articolo 445-bis del Codice di procedura civile, abbiamo ritenuto opportuno fissare insieme le modalità operative, innanzitutto nell’interesse esclusivo del cliente che chiede una prestazione in Tribunale e, in secondo luogo, affinché sia noi avvocati sia i medici possiamo esercitare nel migliore dei modi il mandato che ci viene conferito, rispettivamente dai clienti e dal Tribunale. Al di là degli aspetti pratici e specialistici, questo passaggio è importante perché dimostra come siano proprio gli ordini professionali a muoversi per affrontare e risolvere i problemi che la società di oggi pone”.

La collaborazione tra magistrati e professionisti per tutelare i cittadini

La presentazione del protocollo è stata affidata ad Antonella Stilo, presidente della II Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, che ha illustrato il percorso di elaborazione del documento e le ragioni alla base dell’intesa: “A fronte di una legislazione a volte frammentaria e dettata dall’emergenza, abbiamo ritenuto necessario individuare uno spazio per costruire prassi condivise, nella consapevolezza della fondamentale sinergia tra magistrati, avvocati e ordini professionali”. La presidente ha poi approfondito il ruolo centrale delle valutazioni sanitarie nell’ambito dei procedimenti interessati dal nuovo accordo: “Gli accertamenti medici costituiscono il fulcro dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo di cui si occupa il Protocollo. Per questo è indispensabile procedere insieme, mettendo a confronto le problematiche che emergono nell’attività quotidiana”.

Il presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Giuseppe Campagna, ha invece richiamato le esigenze concrete dell’attività giudiziaria, soprattutto in ambito civile, evidenziando il contributo indispensabile delle competenze specialistiche nella risoluzione delle controversie e ribadendo come la tutela dei diritti dei cittadini debba rappresentare la priorità di tutte le figure coinvolte: “Molte delle controversie che affrontiamo necessitano della risoluzione di questioni tecniche che richiedono competenze che noi giudici chiaramente non abbiamo. Dobbiamo quindi ricorrere ai professionisti e, allo stesso tempo, di formarci insieme rispetto a determinate questioni. L’obiettivo comune è tutelare il soggetto che deve essere maggiormente protetto: il cittadino. Stiamo parlando di tutela dei diritti e dobbiamo farlo soprattutto nel suo interesse”.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema dell’evoluzione della consulenza tecnica d’ufficio medico-legale nell’era del processo telematico, attraverso l’intervento del dottor Bruno Amaddeo, medico e consulente tecnico d’ufficio, che ha approfondito le trasformazioni in atto nell’attività giudiziaria e nelle modalità di svolgimento delle consulenze. Ai primi commenti applicativi del documento sono stati dedicati gli interventi degli avvocati Cristina Mascianà e Domenico Doldo, consiglieri e referenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, che hanno analizzato le ricadute del protocollo nella pratica professionale. L’appuntamento si è concluso con un Question Time, durante il quale relatori e partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi direttamente, attraverso domande e approfondimenti sugli aspetti applicativi dell’intesa, che rappresenta una nuova tappa nel percorso di collaborazione tra le istituzioni giudiziarie e gli ordini professionali del territorio.