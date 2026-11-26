Acqua che sgorga lungo il margine della carreggiata e si riversa sull’asfalto: è quanto documenta il video a corredo dell’articolo proveniente da via Maldariti, a Reggio Calabria, dove una perdita idrica sta causando una dispersione d’acqua lungo tutta la strada. Una situazione che richiama l’attenzione sulla necessità di intervenire tempestivamente per evitare ulteriori sprechi. Come si evince dal video, l’acqua fuoriesce abbondantemente, scorrendo lungo il bordo della carreggiata e bagnando l’asfalto. Una perdita idrica che, oltre a determinare uno spreco di una risorsa preziosa, potrebbe rappresentare un problema per la sicurezza di pedoni e automobilisti. La situazione di via Maldariti riporta l’attenzione sull’importanza della manutenzione della rete idrica cittadina.