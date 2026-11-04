Reggio Calabria, perde il cellulare e lo vede girare per la città: la Polizia interviene, il racconto di un consigliere comunale

“Oggi ho vissuto una disavventura a lieto fine che ci tengo a condividere, perché le cose belle e l’efficienza di chi ci protegge vanno raccontate. Ho smarrito il telefono e, purtroppo, è stato temporaneamente trattenuto da qualcuno che ha evitato di rispondere o di fare il minimo sforzo per restituirlo (un comportamento davvero da condannare). Tramite la localizzazione vedevo il mio telefono girare per la città, finché non è intervenuta la Polizia di Stato. Voglio ringraziare pubblicamente gli agenti: è stato solo grazie alla loro solerzia, bravura, preparazione e dedizione se sono riuscito a recuperarlo! Ci tengo a esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a questi ragazzi. Anche per quello che può sembrare un “piccolo” intervento, sapere di poter contare su di loro ci fa sentire cittadini tutelati, sicuri e aiutati. Una sensazione di cui oggi abbiamo un bisogno indispensabile. Grazie di cuore!”. Con questo post pubblicato su Facebook il consigliere comunale di Reggio Calabria, Fabio Colella racconta un’avventura di cui è stato protagonista.