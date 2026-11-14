Reggio Calabria, panifici chiusi la domenica: Assipan incontra la Polizia Locale, attenzione alta contro l’abusivismo

Contrastare il commercio abusivo per tutelare i panifici regolari, soprattutto nell’ipotesi di una chiusura domenicale delle attività. È questo il tema centrale dell’incontro tra Assipan Confcommercio Reggio Calabria e il comandante della Polizia Locale, Salvatore Zucco, che ha consentito di fare il punto sulle iniziative già avviate contro l’abusivismo e sulla necessità di mantenere alta l’attenzione a difesa delle imprese che operano nel rispetto delle regole. Al confronto hanno partecipato il presidente provinciale Assipan Antonino Laurendi, i componenti del direttivo Antonino Santoro e Rodolfo Magno e il direttore di Confcommercio Reggio Calabria Fabio Giubilo. L’incontro si inserisce nel percorso promosso dall’associazione per rendere più sostenibile il lavoro dei panificatori, valorizzarne la professionalità e garantire condizioni di concorrenza leale. Nel corso della riunione, Zucco ha illustrato le attività messe in campo dalla Polizia Locale e i risultati raggiunti nel contrasto al commercio abusivo, ricevendo l’apprezzamento dei rappresentanti della categoria per l’impegno già profuso sul territorio. Dal confronto è emersa una volontà condivisa di proseguire su questa strada, attraverso un presidio costante della legalità e una collaborazione tra operatori economici e istituzioni.

Chiusura domenicale dei panifici e contrasto all’abusivismo

La questione assume particolare rilevanza alla luce della recente proposta di Assipan di sperimentare la chiusura domenicale dei panifici, una possibilità che l’associazione ha posto all’attenzione della categoria nel pieno rispetto della libertà organizzativa di ciascun imprenditore. L’obiettivo non è soltanto rivedere l’articolazione degli orari di apertura, ma individuare un equilibrio tra il servizio garantito quotidianamente ai cittadini, la sostenibilità dei costi aziendali e condizioni di lavoro maggiormente rispettose delle esigenze degli operatori. In questo contesto, la tutela delle attività regolari diventa fondamentale: l’eventuale decisione di alcuni panificatori di non aprire la domenica non deve infatti favorire forme di vendita illegale, che finirebbero per penalizzare proprio le imprese chiamate a sostenere obblighi, costi e responsabilità. Assipan punta per questo a costruire un patto di leale collaborazione tra panificatori e consumatori, basato sulla consapevolezza delle reciproche esigenze e sul riconoscimento del valore economico e sociale della professione. Un percorso nel quale il contrasto all’abusivismo rappresenta una condizione essenziale per garantire corrette condizioni di mercato.

“Siamo soddisfatti del confronto con il comandante Zucco, che ci ha illustrato i risultati raggiunti e l’importante lavoro che la Polizia Locale sta già svolgendo sul territorio”, sottolinea il presidente provinciale Assipan Antonino Laurendi. “Per la nostra categoria è fondamentale sapere che l’attenzione al contrasto dell’abusivismo resta alta, soprattutto in una fase nella quale alcuni operatori stanno sperimentando nuove modalità di organizzazione del lavoro. La scelta di non aprire la domenica, che rimane naturalmente libera e individuale, non deve trasformarsi in un’opportunità per chi opera fuori dalle regole. Abbiamo trovato ascolto, disponibilità e una piena condivisione di questa esigenza”.

Confcommercio: “Il lavoro dei panificatori non può essere dato per scontato”

Il confronto con la Polizia Locale si inserisce in una riflessione più ampia sulle condizioni in cui operano le imprese della panificazione e sulla necessità di riconoscere il valore del servizio che garantiscono alla collettività. Un tema sul quale interviene il direttore di Confcommercio Reggio Calabria, Fabio Giubilo, che richiama l’importanza di una maggiore attenzione alla sostenibilità dell’attività imprenditoriale e al rispetto delle esigenze di chi lavora nel settore. “La riflessione che stiamo portando avanti con Assipan va ben oltre la chiusura domenicale dei panifici”, evidenzia Giubilo. “Riguarda il riconoscimento del lavoro, delle competenze e delle responsabilità di chi ogni giorno garantisce un servizio essenziale alla comunità. Non possiamo considerare la disponibilità delle imprese come una risorsa inesauribile, né dare per scontato che ogni sacrificio debba ricadere su chi produce. Per questo lavoriamo a un patto di leale collaborazione tra operatori e consumatori, nel quale anche le istituzioni, attraverso la tutela della legalità e delle condizioni di corretta concorrenza, svolgono un ruolo fondamentale. È una questione di equilibrio, di rispetto reciproco e, in definitiva, di qualità della vita economica e sociale della nostra città”.

Il bilancio dell’incontro con il comandante Zucco è dunque positivo, sia per il riconoscimento del lavoro già svolto dalla Polizia Locale sia per la disponibilità manifestata a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno dell’abusivismo. Assipan Confcommercio Reggio Calabria proseguirà il dialogo con le istituzioni e con i consumatori, portando avanti un percorso che punta a conciliare la sostenibilità economica delle attività, il rispetto delle condizioni di lavoro e la tutela della concorrenza. La convinzione dell’associazione è che difendere le imprese regolari significhi non soltanto garantire il rispetto della legalità, ma anche preservare il valore economico, sociale e umano di una professione essenziale per la comunità.