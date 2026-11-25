Palazzo San Giorgio si illumina di arancione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre oggi, mercoledì 25 novembre. Anche il Comune di Reggio Calabria aderisce alla campagna internazionale “Orange the World”, promossa da UN Women con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e ribadire un principio fondamentale: nessuna forma di violenza, discriminazione o abuso può essere tollerata. Il tema scelto da UN Women per l’edizione 2026 della mobilitazione globale è “Ensure justice, protect survivors, end impunity”, ovvero garantire giustizia, proteggere le persone sopravvissute e porre fine all’impunità.

L’arancione, colore simbolo di ottimismo, speranza e cambiamento, illumina la sede dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, diventando il segno concreto di un impegno collettivo per costruire un futuro libero dalla violenza per tutte le donne e le ragazze. Attraverso l’adesione all’iniziativa, il Comune richiama l’attenzione sulla necessità di accendere le coscienze e promuovere una società fondata sul rispetto, sulla libertà e sulla parità di genere, attraverso un impegno quotidiano che vada oltre la singola ricorrenza.