Palazzo Campanella si illumina di arancione per ribadire l’impegno nel contrasto alla violenza contro le donne. La sede del Consiglio regionale della Calabria, a Reggio Calabria, per volontà del presidente Salvatore Cirillo, si è colorata già da questa sera con il colore scelto dalle Nazioni Unite per accompagnare il messaggio della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre. Un gesto simbolico attraverso il quale il Consiglio regionale intende richiamare l’attenzione sulla necessità di rafforzare la cultura del rispetto e gli strumenti di prevenzione e tutela delle vittime. Nel giugno 2025, il Consiglio regionale della Calabria ha approvato la legge che rafforza gli strumenti di prevenzione e contrasto della violenza di genere, puntando sulla creazione di una Rete regionale e di reti territoriali antiviolenza, con l’obiettivo di coordinare l’azione delle istituzioni, dei servizi e delle associazioni.

Violenza sulle donne, Cirillo: dalle iniziative simboliche alle azioni concrete

“Non possiamo permettere – afferma Cirillo – che la violenza contro le donne diventi qualcosa a cui ci si abitua, una notizia che si ascolta e si dimentica il giorno dopo. Ogni donna deve poter vivere libera e sentirsi al sicuro, dentro e fuori la propria casa. L’arancione che illumina Palazzo Campanella è un simbolo, ma non può e non deve fermarsi solo a questo. Deve, piuttosto, ricordarci che il contrasto alla violenza richiede presenza, ascolto e azioni concrete”. Il presidente del Consiglio regionale ha inoltre sottolineato la responsabilità delle istituzioni nella promozione di un cambiamento culturale, riservando particolare attenzione all’educazione delle nuove generazioni. “Come istituzioni – conclude Cirillo – abbiamo il dovere di contribuire a costruire una cultura del rispetto, partendo soprattutto dalle nuove generazioni, perché nessuna forma di sopraffazione possa essere considerata normale o giustificabile”.