Una testimonianza di gratitudine e riconoscenza nei confronti della sanità reggina è stata inviata alla Redazione di StrettoWeb da una cittadina di Reggio Calabria, Vittoria Logiudice in Zaminga, che ha voluto condividere la propria esperienza di ricovero presso il reparto di Chirurgia Generale e d’Urgenza degli Ospedali Riuniti. La donna ha affidato a una lettera il suo sentito ringraziamento al primario, il dottor Salvatore Costarella, e a tutto il personale del reparto, sottolineando la professionalità, la disponibilità, la sensibilità e la straordinaria umanità riscontrate durante il percorso di cura. Un racconto che vuole accendere i riflettori sulle eccellenze della sanità calabrese e su quanti, quotidianamente, si dedicano con passione e amore alla cura dei pazienti.

“Carissima sanità di Reggio Calabria, desidero rivolgere un sincero ringraziamento al primario, il dottor Salvatore Costarella, a tutta la sua équipe e al personale del reparto di Chirurgia d’Urgenza. Dirò poche parole, ma con tanta umiltà e di vero cuore. In questo reparto ho incontrato una schiera di giovani, ragazze e ragazzi davvero eccezionali. Sono stata ricoverata l’11 novembre e, fin dal primo momento, mi è sembrato di entrare in un hotel a sei stelle. Non per il lusso, ma per l’accoglienza, il sorriso, la delicatezza e, soprattutto, l’amore”.

“Credo che questa mia testimonianza sia importante. Sappiamo tutti quanto la malattia possa essere dolorosa, ma non sono qui per piangermi addosso. Ho trovato il paradiso in quel reparto, tanto che non volevo più tornare a casa. Vi racconto tutto questo pensando a ciò che spesso sento dire in giro e alla televisione, dove si parla quasi sempre negativamente della nostra sanità. Eppure, la mia esperienza racconta una realtà ben diversa”.

“In mezzo al dolore, come potete immaginare, ho trovato tanta gioia e, soprattutto, pace e amore. Non voglio stancarvi, ma desidero invitarvi a riflettere. Abbiamo specialisti preparati, medici speciali e persone straordinarie. Ho avuto il privilegio di ricevere quelle piccole ma grandi delicatezze che rendono le cure profondamente umane. Perché la Calabria non può permettersi di raccontare sempre e soltanto il negativo. Anche il bello va raccontato. Spero che chiunque legga queste parole possa comprendere con quanto amore le abbia scritte, nonostante il dolore che portavo dentro”.

“Il dolore fisico, quello che ho toccato con mano, anche degli altri pazienti è stato in qualche modo eclissato dal modo di fare di tutti coloro che si sono presi cura di noi. La disponibilità e la dedizione di ragazzi giovani, pieni di energia e sensibili nell’approccio coi pazienti, sono stati momenti di forte riflessione ed, in qualche modo, grazie a quelle mani che si sporcavano e quel cuore aperto ad assorbire la nostra sofferenza, il dolore è diventato più sopportabile e la guarigione più vicina, soprattutto quella dell’anima”.

“Sono rimasta sopraffatta positivamente dell’equipe, che mi ha accompagnata in sala operatoria, guidata egregiamente dal dottore Costarella, che oltre che ad un perfetto intervento di chirurgia robotica, è stata guidata con quella cura e quell’anima che fanno la differenza. È per tutto questo che dico Grazie, al carissimo primario Salvatore Costarella, e grazie di vero cuore anche a tutto il reparto. Vi abbraccio tutti. Vittoria Logiudice in Zaminga”.