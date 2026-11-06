Reggio Calabria, occupava abusivamente l’ex Monastero della Visitazione: sgomberato e denunciato 52enne. Parcheggia male e blocca due autobus per 40 minuti: denunciato

Dopo una serie di attività, anche di osservazione notturna, la Polizia Locale di Reggio Calabria, ha individuato il soggetto che occupava abusivamente il cantiere dell’ex Monastero della Visitazione. La persona, un 52enne con numerosi precedenti di polizia, è residente formalmente in un comune limitrofo della Città Metropolitana di Reggio Calabria ma aveva invaso ed occupato una porzione del sopradetto immobile di proprietà comunale. Dopo il rintraccio il soggetto veniva pertanto sgomberato dal prefato immobile, fermato ed accompagnato presso la Caserma Macheda-Marino per la compiuta identificazione ed ivi denunciato all’autorità giudiziaria per occupazione aggravata di immobile pubblico.

Lo stesso veniva altresì segnalato al’autorità di Polizia per eventuali provvedimenti amministrativi attesi i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona. In un ulteriore servizio di polizia stradale, una pattuglia ha provveduto a denunciare per interruzione di pubblico servizio un cittadino reggino, in quanto, tramite un parcheggio irregolare, ha bloccato per oltre 40 minuti la corsa di due autobus adibiti a trasporto passeggeri di linea; il fatto si è consumato nella centralissima via della Libertà.

Il conducente infatti, incurante del nocumento alla circolazione veicolare, aveva parcheggiato il proprio veicolo in maniera da inibire il transito dei bus di linea, creando grave disagio sai passeggeri che al traffico veicolare che in pochi minuti si è completamente paralizzato. L’intervento della Polizia Locale, nelle more del sopraggiungere del carro attrezzi immediatamente attivato, ha consentito di rintracciare il proprietario che sopraggiunto sul posto, ha spostato il veicolo.

Per lo stesso, oltre la sanzione amministrativa prevista dal codice della strada per il parcheggio irregolare, è scattata anche la denuncia per interruzione di pubblico servizio atteso il lungo lasso di tempo del fermo dei due bus di linea che ne hanno stravolto la programmata tabella di marcia. I procedimenti sono ancora in fase di indagini preliminari pertanto vige, per le presone deferite, la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva.