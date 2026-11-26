Un controllo nel centro abitato, il tentativo di eludere i militari e poi la scoperta di un quantitativo di droga che, dagli iniziali 100 grammi, è arrivato a circa mezzo chilogrammo. È il bilancio dell’intervento condotto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taurianova, che ha portato all’arresto in flagranza di un minorenne del posto e del nonno, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tutto è iniziato durante un servizio di controllo del territorio. Una pattuglia dell’Arma, transitando nel centro abitato, ha notato il comportamento sospetto del giovane che, alla vista dell’autovettura di servizio, avrebbe tentato di allontanarsi, mettendo in atto alcune manovre per evitare il controllo. I Carabinieri sono tuttavia riusciti a raggiungerlo e a sottoporlo a perquisizione, rinvenendo circa 100 grammi di sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi e pronta per la cessione.

La scoperta ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti, estendendo le ricerche alle pertinenze domestiche. Qui, all’interno di uno stabile, è stato individuato il nonno del ragazzo. La successiva attività ha consentito di recuperare altri 400 grammi circa di sostanze stupefacenti, oltre a una consistente quantità di fuochi d’artificio, detenuti in misura superiore ai limiti consentiti senza la necessaria autorizzazione. Il quantitativo complessivamente sequestrato, pari a circa 500 grammi, avrebbe potuto alimentare il mercato locale dello spaccio. A questo si aggiunge il materiale pirotecnico, la cui detenzione irregolare ha fatto emergere un ulteriore profilo di illegalità.

Per nonno e nipote sono scattate le manette. Entrambi sono stati arrestati e messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi e della Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria. L’intervento conferma l’attenzione dei Carabinieri di Taurianova nel contrasto alla diffusione degli stupefacenti, soprattutto quando il fenomeno coinvolge giovanissimi, e testimonia l’importanza dei servizi di controllo del territorio, fondamentali per intercettare situazioni di illegalità e intervenire tempestivamente a tutela della sicurezza della collettività. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, nei confronti degli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.