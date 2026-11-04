Reggio Calabria, nasce “Musica ed emozioni”: 3 scuole reggine unite in un progetto che valorizza le unicità degli studenti

La musica come strumento per conoscere se stessi, riconoscere le proprie emozioni e valorizzare le attitudini personali. È questo l’obiettivo del progetto “Musica ed emozioni”, nato da un accordo di rete siglato tra il Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, individuato come scuola polo, il Liceo delle Scienze Umane “T. Gulli”, indirizzo musicale, e la scuola di formazione Genesi Lavoro ETS.

L’iniziativa accompagnerà gli studenti delle due scuole in un percorso di crescita personale e orientamento, aiutandoli a esplorare il proprio mondo emotivo e a individuare inclinazioni, capacità e interessi attraverso attività formative e momenti di confronto.

Musica ed emozioni: orientamento, comunicazione e relazioni umane

Il progetto prevede la partecipazione di formatori orientatori, psicologi ed esperti di comunicazione, che guideranno gli studenti in incontri dedicati alla conoscenza di sé e allo sviluppo delle competenze personali e relazionali. Particolare attenzione sarà riservata ai temi dell’orientamento, della comunicazione e delle relazioni umane, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi strumenti utili per comprendere meglio le proprie emozioni, riconoscere le attitudini individuali e affrontare con maggiore consapevolezza il proprio percorso formativo.

Giovanni Baglioni incontra gli studenti: seminario previsto a dicembre

La seconda parte del progetto vedrà la partecipazione del maestro Giovanni Baglioni, che porterà agli studenti la propria esperienza artistica come testimonianza diretta del valore emozionale della musica e della sua capacità di diventare una spinta alla crescita e all’espressione personale.

Il musicista condurrà un seminario con il gruppo degli studenti delle due scuole, previsto indicativamente per il mese di dicembre 2026. L’incontro rappresenterà il momento conclusivo del progetto-classe, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire il rapporto tra musica, emozioni e sviluppo delle proprie potenzialità.

Con l’accordo “Musica ed emozioni”, il Liceo Classico “T. Campanella”, il Liceo delle Scienze Umane “T. Gulli” e Genesi Lavoro ETS promuovono così un’esperienza formativa che mette al centro gli studenti, unendo orientamento, crescita personale e linguaggio musicale in un percorso dedicato alla scoperta di sé.