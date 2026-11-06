Reggio Calabria, nasce MediterraNexus: una piattaforma per collegare imprese, startup e innovazione

Una nuova piattaforma digitale per mettere in contatto le imprese di Reggio Calabria con startup e PMI innovative del territorio, favorendo lo sviluppo di collaborazioni e l’accesso a competenze e soluzioni tecnologiche avanzate. È questo l’obiettivo di “MediterraNexus – L’ecosistema delle collaborazioni innovative”, l’iniziativa promossa dalla Camera di commercio di Reggio Calabria attraverso il Punto Impresa Digitale (PID), in collaborazione con l’Azienda Speciale IN.FORM.A. Il progetto sarà presentato ufficialmente lunedì 9 novembre, dalle ore 10:00 alle 13:00, al Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria, in via Vittorio Veneto 66. L’appuntamento sarà dedicato alle opportunità offerte dall’innovazione alle realtà produttive locali e alle possibilità di costruire nuove sinergie tra le aziende che cercano strumenti per migliorare la propria competitività e quelle che già sviluppano servizi e tecnologie innovative. L’iniziativa punta a rafforzare i collegamenti all’interno del sistema imprenditoriale reggino, creando le condizioni per una maggiore collaborazione tra attività economiche tradizionali, startup e piccole e medie imprese specializzate nella transizione tecnologica.

Il Catalogo dell’Innovazione: una piattaforma digitale al servizio delle imprese reggine

Uno dei momenti centrali dell’evento sarà la presentazione in anteprima del Catalogo dell’Innovazione di MediterraNexus, una piattaforma digitale progettata per raccogliere e valorizzare l’offerta di innovazione presente sul territorio. Lo strumento nasce con l’intento di facilitare l’incontro tra le imprese che hanno necessità di individuare soluzioni avanzate per le proprie attività e le startup e PMI innovative in grado di mettere a disposizione servizi, tecnologie e competenze specialistiche. Attraverso il Catalogo, il progetto intende rendere più facilmente conoscibili le opportunità presenti nel sistema produttivo locale, favorendo l’avvio di collaborazioni strategiche e la costruzione di nuove relazioni tra operatori economici. L’obiettivo è contribuire alla diffusione dell’innovazione nel tessuto imprenditoriale della Città metropolitana di Reggio Calabria, sostenendo i percorsi di trasformazione tecnologica e incoraggiando le aziende a confrontarsi con realtà capaci di proporre strumenti e soluzioni per affrontare le nuove esigenze del mercato. MediterraNexus si propone quindi come un’iniziativa di collegamento tra domanda e offerta di innovazione, valorizzando le competenze già disponibili sul territorio e favorendo nuove occasioni di sviluppo per le imprese reggine.

All’evento Antonino Tramontana e Giulio Xhaet: spazio alle tecnologie per le PMI

L’incontro del 9 novembre sarà introdotto dal presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, che aprirà la presentazione del progetto promosso dall’Ente camerale attraverso il Punto Impresa Digitale, in collaborazione con IN.FORM.A. Tra gli interventi previsti figura quello di Giulio Xhaet, Partner & Head of Communication di Newton S.p.A., che terrà uno speech dedicato al ruolo dell’innovazione e delle tecnologie a supporto delle piccole e medie imprese. Il programma comprenderà inoltre uno spazio riservato al racconto di esperienze di successo, con l’obiettivo di offrire esempi delle opportunità che possono nascere dall’introduzione di nuove soluzioni e dalla collaborazione tra realtà imprenditoriali differenti. L’evento rappresenterà quindi un’occasione di confronto sulle prospettive della trasformazione tecnologica e sugli strumenti attraverso i quali il sistema produttivo locale può valorizzare le proprie competenze. La presentazione di MediterraNexus è fissata per lunedì 9 novembre, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso il Grand Hotel Excelsior di via Vittorio Veneto 66 a Reggio Calabria, dove sarà illustrato anche il nuovo Catalogo dell’Innovazione destinato a favorire le collaborazioni tra imprese, startup e PMI innovative del territorio.

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