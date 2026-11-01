Reggio Calabria, nasce la prima squadra di calcio interparrocchiale tra Diminniti, Sambatello e San Giovanni: Open Day il 7 novembre

Tre comunità unite dalla passione per il calcio e dalla volontà di offrire ai più giovani un’occasione di sport, amicizia e condivisione. Nasce a Reggio Calabria un nuovo progetto che coinvolge l’Oratorio San Sebastiano di Diminniti, l’Oratorio Don Milani di Sambatello e gli Animatori di San Giovanni, insieme al Centro Sportivo Italiano (CSI), con l’obiettivo di costituire una squadra interparrocchiale pronta a partecipare ai campionati giovanili della stagione 2026/2027. L’iniziativa punta a coinvolgere ragazzi di diverse fasce d’età, creando un percorso comune attraverso il quale le tre realtà territoriali possano collaborare e condividere un’esperienza sportiva. Il progetto prevede la formazione di squadre per le categorie Under 14 e Under 16, offrendo ai giovani la possibilità di avvicinarsi al calcio in un contesto che mette al centro anche i rapporti umani e lo spirito di squadra.

Calcio giovanile a Reggio Calabria, tre comunità insieme per i campionati CSI

La collaborazione tra Diminniti, Sambatello e San Giovanni rappresenta il punto di partenza della nuova iniziativa, che intende riunire i ragazzi delle diverse comunità in un’unica esperienza sportiva. Attraverso il calcio, gli organizzatori vogliono promuovere partecipazione, amicizia, passione e collaborazione, valori che accompagnano il progetto fin dalla sua presentazione. L’obiettivo è arrivare alla costituzione delle formazioni che prenderanno parte ai campionati CSI 2026/2027, coinvolgendo i giovani interessati e le rispettive famiglie. La proposta si rivolge alle categorie indicate dagli organizzatori: Under 16, per i nati dal 2011 al 2014, e Under 14, per i nati dal 2013 al 2016.

Open Day sabato 7 novembre al campetto di San Giovanni: come partecipare

Per presentare il progetto e avviare la raccolta delle adesioni è stato organizzato un Open Day di calcio giovanile sabato 7 novembre 2026, alle ore 15:30, presso il campetto di San Giovanni, nel territorio di Reggio Calabria. L’appuntamento sarà un pomeriggio dedicato al divertimento e alla conoscenza dell’iniziativa, durante il quale gli organizzatori illustreranno il percorso sportivo e raccoglieranno le iscrizioni dei ragazzi che desiderano prendere parte alla nuova esperienza interparrocchiale.