Un nuovo percorso di fede, responsabilità e vicinanza al prossimo, che parte dal ricordo di quanti riposano nelle tombe abbandonate del cimitero di Condera. L’Associazione Portatori della Vara “Madonna della Consolazione” di Reggio Calabria ha istituito il Consiglio dei Giovani, con l’obiettivo di coinvolgere e responsabilizzare le nuove generazioni che scelgono di abbracciare il cammino dei portatori. L’idea, sottolinea Gaetano Surace, presidente dell’Associazione, “nasce per responsabilizzare sempre più quanti, giovanissimi, abbracciano la chiamata ad esser Portatori e discepoli di Maria e Gesù”. Già nel corso del primo incontro, il Consiglio dei Giovani ha deliberato “d’impegnarci, fin dai prossimi giorni, promuovendo un’iniziativa che dimostri concretamente il nostro desiderio d’esser prossimi a chiunque, proprio come l’Avvocata nostra”.

La prima iniziativa dei giovani portatori al cimitero di Condera

La nascita del Consiglio dei Giovani nel mese di novembre, tradizionalmente dedicato alla commemorazione dei fedeli defunti, ha suggerito la scelta della prima iniziativa: una visita alle tombe abbandonate del cimitero di Condera, per onorare la memoria di chi non riceve più visite. “Ai giovani”, svela Surace, “ho proposto di far visita, come loro prima uscita, alle tombe abbandonate, nel grande cimitero di Condera: consolare, secondo l’insegnamento di Maria, significa essere accanto ai vivi e pure ai morti, giacché, come evidenziato nel Catechismo della Chiesa Cattolica, siamo chiamati ad onorare la memoria dei defunti”.

Reggio Calabria, l’appuntamento nella prima domenica d’Avvento

“Domenica 29 novembre, prima domenica d’Avvento, inizio di un nuovo anno liturgico, alle 8 del mattino i nostri giovani, insieme a tanti portatori anziani, accompagnati da fra’ Pietro Ammendola, il guardiano dell’Eremo, che guiderà la preghiera lungo i viali e fra le tombe, si ritroveranno innanzi al cancello del camposanto di Condera. Lì comincerà il loro cammino: con Maria e con i soli», conclude il presidente Surace.