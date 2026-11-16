Reggio Calabria, nasce Ecorelazione: il cavallo diventa protagonista di un nuovo percorso per superare fragilità e disagi

A Reggio Calabria nasce Ecorelazione, un progetto che mette al centro il rapporto tra esseri umani e animali, con particolare attenzione al cavallo come protagonista attivo della relazione. Ideato da Irene Putortì, sociologa, socioterapeuta e facilitatrice ecorelazionale, il percorso nasce da oltre vent’anni di esperienza nell’ambito delle attività dell’associazioneARATEA e della Fattoria Sociale Reggina. L’obiettivo è offrire opportunità di crescita personale, educativa e relazionale a bambini, adolescenti e adulti, comprese le persone con disabilità o che vivono situazioni di disagio emotivo e sociale.

Un approccio che punta a rafforzare fiducia in sé stessi, autonomia e capacità relazionali, promuovendo contemporaneamente una nuova cultura del rispetto degli animali, riconosciuti come esseri dotati di una propria individualità e non semplici strumenti al servizio dell’uomo. A illustrare la filosofia, le finalità e le opportunità del progetto è la stessa Irene Putortì, attraverso un comunicato stampa che riportiamo integralmente di seguito.

Nasce Ecorelazione: quando l’esperienza diventa metodo

“Ecorelazione nasce come risultato di un lungo percorso professionale e umano, le cui radici affondano in oltre vent’anni di esperienze, osservazioni, studi e incontri tra esseri umani e animali. Un percorso maturato nell’ambito delle attività dell’associazione ARATEA e della Fattoria Sociale Reggina, durante il quale la pratica ha alimentato la riflessione teorica e quest’ultima ha continuamente orientato la pratica.

L’incontro con bambini, adolescenti e adulti, con le loro diversità, fragilità e risorse, ha rappresentato negli anni un’importante occasione di osservazione e di approfondimento delle dinamiche relazionali che si sviluppano quando l’altro appartiene a una specie diversa dalla nostra.

Da queste esperienze è progressivamente maturata una domanda: che cosa cambia quando l’animale viene riconosciuto non semplicemente come mediatore di un intervento, ma come attore della relazione?

È intorno a questa domanda che prende forma Ecorelazione, una prospettiva che nasce dall’incontro tra sociologia, socioterapia, etologia ed esperienza sul campo.

Nella società contemporanea, le diverse forme di disagio, soprattutto tra le giovani generazioni, rappresentano una sfida sempre più importante per le famiglie e per i professionisti della relazione d’aiuto. Difficoltà comunicative e relazionali, isolamento sociale, insicurezza, scarsa autostima e difficoltà nella gestione delle emozioni possono compromettere il benessere della persona e il suo modo di rapportarsi al mondo.

In questo contesto, la relazione con l’animale, e in particolare con il cavallo, può rappresentare una preziosa opportunità per intraprendere un percorso di cambiamento.

Il cavallo, attraverso la propria sensibilità, le proprie modalità comunicative e la spontaneità delle sue risposte, offre all’essere umano la possibilità di sperimentare una relazione che non si fonda sulle convenzioni e sui giudizi propri del mondo sociale umano.

Incontrare un cavallo, imparare a comunicare con lui, superare una paura, conquistare la sua fiducia e scoprire di essere capaci di entrare in relazione con un essere così diverso da noi può assumere un significato profondo nella vita di una persona.

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di osservare cambiamenti significativi nelle persone che hanno partecipato alle nostre attività: nella capacità di entrare in relazione, nell’autonomia, nella fiducia nelle proprie possibilità, nella gestione delle emozioni e nel modo di percepire e riconoscere l’altro.

Ecorelazione intende valorizzare queste opportunità attraverso percorsi individualizzati, rivolti sia alle persone con disabilità sia a coloro che attraversano situazioni di disagio personale, emotivo, sociale o relazionale.

Ma il nostro interesse non si esaurisce nel benessere dell’essere umano.

Una delle aspirazioni più profonde di Ecorelazione è contribuire alla diffusione di una cultura della relazione interspecifica che restituisca all’animale il valore della propria individualità, della propria espressività e delle proprie caratteristiche specie-specifiche.

Conoscere un animale significa imparare a osservarlo, comprenderne le modalità comunicative, riconoscerne i bisogni, rispettarne i tempi, le scelte e i limiti. Significa anche interrogarsi sulle nostre rappresentazioni e sul modo in cui queste orientano il nostro comportamento nei suoi confronti.

Ci auguriamo che Ecorelazione possa contribuire, anche attraverso un piccolo cambiamento culturale, a un diverso modo di guardare gli animali, di vivere accanto a loro e di riconoscerne il valore, indipendentemente da ciò che possono offrire all’essere umano.

Perché il valore di un animale non risiede in ciò che può fare per noi, ma nel suo essere altro da noi.

E forse è proprio imparando ad abitare questa diversità che possiamo diventare più capaci di rispettarla.

Le persone e le famiglie che desiderano sperimentare questa forma di relazione o intraprendere un percorso educativo, socioterapeutico o terapeutico possono rivolgersi ad ARATEA, presso la Fattoria Sociale Reggina, per un primo incontro conoscitivo, finalizzato alla costruzione di un percorso individualizzato, con il coinvolgimento delle figure professionali competenti.

A volte, l’incontro con un altro essere vivente può aprire possibilità che non avevamo ancora immaginato“.