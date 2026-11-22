Trasformare i materiali restituiti dal mare in nuove opportunità di creatività, conoscenza e tutela ambientale. È questo l’obiettivo di “Mutazioni Med – Costruendo oltre la deriva”, il progetto di eco-design partecipato promosso dall’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria, che ha coinvolto circa 250 studenti di quattro istituti superiori reggini in un percorso dedicato alla sostenibilità, alla valorizzazione del territorio e all’economia circolare. L’iniziativa, ideata e diretta dall’architetto Maria Siclari e fortemente sostenuta dalla presidente dell’Ordine, Santina Dattola, è stata presentata sabato 21 novembre nell’Aula Magna “Italo Falcomatà” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, presso la sede di Ingegneria. L’Ateneo ha concesso il proprio patrocinio al progetto.

Legni modellati dall’acqua, reti, corde e metalli ossidati sono diventati strumenti di progettazione e sperimentazione artistica. Materiali che normalmente sarebbero destinati allo smaltimento sono stati recuperati e reinterpretati dagli studenti, dando vita a un’esperienza che unisce educazione ambientale, arte e cittadinanza attiva. Il progetto assume un significato particolare anche alla luce delle conseguenze dei cicloni Harry e Nils, che hanno lasciato sui litorali reggini grandi quantità di detriti e rifiuti.

Il laboratorio sul Lungomare Falcomatà con circa 250 studenti

Il cuore operativo di Mutazioni Med si è svolto dal 9 all’11 novembre sul Lungomare Falcomatà, dove gli studenti hanno lavorato direttamente sui materiali precedentemente raccolti, selezionandoli e attribuendo loro nuove forme e significati. Al percorso hanno partecipato il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, l’IIS “Augusto Righi”, il Liceo Artistico “Mattia Preti – Alfonso Frangipane” e l’ITT “Panella – Vallauri”. Dal lavoro dei ragazzi sono nate le “Opere Temporanee sulla Sabbia” e i “Totem del Mare”, realizzazioni attraverso le quali gli studenti hanno dato una nuova identità agli oggetti recuperati. Per ogni materiale è stato inoltre immaginato un possibile percorso, dalla sua origine fino all’arrivo sulla spiaggia.

Il metodo utilizzato ha integrato la pedagogia attiva, il metodo Munari, l’estetica dell’imperfezione del wabi-sabi e i principi dell’educazione alla cittadinanza globale, trasformando il laboratorio in un’esperienza di osservazione, riflessione e progettazione. Accanto all’ideatrice Maria Siclari hanno seguito le attività gli architetti Giuseppe De Leo, Antonio Quattrone e Sabina Pezzano. I referenti del percorso sono stati Luciano Arillotta, Ersilia Cedro, Concetta Anna Leone e Donatella Taverniti. Il gruppo operativo è stato composto dalla dott.ssa Vittoria Celentano, dalla dott.ssa Maria Giovanna Postilotti, dalla dott.ssa Mattia Nania e dalla dott.ssa Federica Bruna Carere.

Giusi Princi: “il progetto degli studenti reggini può diventare un modello europeo”

Tra i momenti più significativi della presentazione all’Università Mediterranea, la partecipazione dell’europarlamentare Giusi Princi, che ha posto l’attenzione “sul valore educativo e ambientale dell’iniziativa e sulle possibilità di valorizzarla anche al di fuori del territorio reggino”. Princi ha ritenuto importante far conoscere al Parlamento Europeo le esperienze realizzate dagli studenti di Reggio Calabria nel campo dell’economia circolare e dello sviluppo del territorio.

L’eurodeputato ha definito Mutazioni Med “un progetto ambizioso, da replicare anche in altri contesti europei, evidenziando come un problema ambientale di dimensione globale possa trovare risposte concrete attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e delle nuove generazioni”. Nel corso dell’incontro, a Giusi Princi è stata consegnata una targa realizzata dalle scuole partecipanti utilizzando alcuni materiali provenienti dalle mareggiate, un riconoscimento che racchiude simbolicamente il significato dell’intero progetto.

Università Mediterranea e Ordine degli Architetti: ambiente e progettazione al centro

Ad aprire l’incontro è stata Sabina Pezzano, consigliere dell’Ordine degli Architetti e moderatrice della mattinata, che ha indicato negli studenti i veri protagonisti dell’iniziativa. Pezzano ha ricordato come progettare partendo da ciò che il mare restituisce significhi innanzitutto imparare a osservare e ascoltare i luoghi prima di intervenire. Il professor ingegnere Giuseppe Barbaro, direttore del DICEAM, ha sottolineato il collegamento tra il progetto e le attività di ricerca dell’Università Mediterranea. Secondo Barbaro, esperienze come Mutazioni Med riescono a mettere insieme temi centrali per il Dipartimento, quali ambiente, materiali, energia e territorio.

Il presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria, Santina Dattola, ha ringraziato i partecipanti e ha evidenziato il significato dell’iniziativa per l’istituzione che rappresenta. Attraverso questo percorso, l’Ordine ha scelto di uscire dalle sedi istituzionali per incontrare direttamente gli studenti, promuovendo la cultura del progetto e il dialogo con le nuove generazioni. Rivolgersi ai ragazzi, secondo Dattola, significa investire nei cittadini che in futuro saranno chiamati a prendersi cura delle coste e delle città.

Maria Siclari: “trasformare i materiali restituiti dal mare in conoscenza”

L’ideatrice e direttore del progetto, l’architetto Maria Siclari, ha illustrato le ragioni che hanno portato alla nascita di Mutazioni Med, partendo dall’osservazione dei litorali reggini dopo le mareggiate. I materiali che il mare deposita sulle spiagge conservano tracce di storie e viaggi. Imparare a riconoscerne il valore significa, secondo Siclari, insegnare ai giovani a considerare la costa non soltanto come uno spazio da ripulire, ma come un luogo da comprendere, custodire e progettare. Il significato dell’espressione “Costruendo oltre la deriva” è proprio quello di trasformare ciò che appare perduto o inutilizzabile in un’occasione di conoscenza e sperimentazione. Nel corso della presentazione è intervenuto anche l’architetto Michelangelo Pugliese, che, illustrando progetti e interventi, ha richiamato la necessità di sviluppare una rinnovata cultura del progetto di paesaggio per le coste calabresi.

Le scuole protagoniste: un laboratorio di sostenibilità e cittadinanza attiva

Un ruolo fondamentale nell’iniziativa è stato svolto dalle scuole partecipanti, i cui rappresentanti hanno evidenziato il valore formativo del progetto. Il dirigente Antonella Borrello ha sottolineato “l’importanza di aver portato la scuola fuori dalle aule, trasformando i principi della sostenibilità ambientale in esperienze concrete”. Anna Maria Cama ha riconosciuto nell’iniziativa il modello di una scuola etica e inclusiva, nella quale le competenze tecniche degli studenti si confrontano con la creatività e con la memoria dei luoghi. Per Lucia Zavettieri, Mutazioni Med dimostra come l’arte possa diventare uno strumento concreto al servizio della società e dell’ambiente.

La professoressa Concetta Anna Leone, intervenuta in rappresentanza della dirigente Teresa Marino, ha invece evidenziato il ruolo della tecnica come strumento per comprendere il territorio e contribuire alla sua tutela. A concludere la mattinata sono stati gli stessi studenti, che hanno raccontato l’esperienza vissuta durante le attività sul Lungomare Falcomatà.

Mutazioni Med proseguirà nelle scuole e arriverà alla Biennale dello Stretto

Il percorso di Mutazioni Med non si esaurisce con la presentazione all’Università Mediterranea. Le attività proseguiranno infatti all’interno dei laboratori scolastici, dove gli studenti continueranno a lavorare sui materiali recuperati per realizzare nuove opere e prototipi di eco-design. Le creazioni saranno destinate a una mostra collettiva e a un’installazione prevista nell’ambito della terza edizione della Biennale dello Stretto. Il progetto prosegue così il proprio percorso, collegando il mondo della scuola, quello delle professioni e quello della ricerca universitaria attraverso un’esperienza condivisa di tutela ambientale e progettazione.

Mutazioni Med, tutte le classi e i docenti coinvolti

Al progetto hanno partecipato numerose classi dei quattro istituti superiori reggini, accompagnate dai rispettivi docenti.

Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”: 5A (prof.ssa Donatella Taverniti), 4O (prof.ssa Maria Malara), 4M (prof. Antonio De Paola).

Polo Tecnico Professionale “Righi – Boccioni – Fermi”: indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio: 3A CAT (proff. Giuseppe Russo e Santo Arillotta), 4A CAT (prof. Luciano Arillotta); indirizzo Trasporti e logistica – Aeronautica: 3E (prof. Stefano Vazzana), 4E (prof. François Surace).

Liceo Artistico “Mattia Preti – Alfonso Frangipane”: 2L (prof.ssa Tiziana Misiti), 2M (prof.ssa Francesca Calarco), 3L (prof.ssa Ersilia Cedro), 4M (prof.ssa Loredana Scopazzo), 5L (prof.ssa Anna Rita Muscolino), 5M (prof.ssa Daniela Nava).

ITT “Panella – Vallauri”: 3AG (proff.sse Romina Ellena e Domenica Gangemi), 3BG (prof.ssa Concetta Anna Leone).

Un lavoro collettivo che ha coinvolto circa 250 giovani reggini, chiamati a confrontarsi con il valore del recupero dei materiali, della creatività e della responsabilità ambientale, trasformando ciò che il mare restituisce in un’opportunità per immaginare il futuro del territorio.