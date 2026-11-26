Mercoledì 4 novembre 2026, presso il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si è svolta l’inaugurazione della mostra “Designing Dignity: eco dell’assenza“, il concorso di progettazione promosso dall’associazione studentesca MUSA, in collaborazione con la Commissione Cultura del Dipartimento dAeD.

L’iniziativa ha invitato gli studenti a confrontarsi con un tema di profonda rilevanza umana e sociale: la progettazione di un memoriale contemporaneo dedicato alla tragedia del naufragio di Steccato di Cutro, avvenuto il 26 febbraio 2023.

Il concorso ha proposto una riflessione sul rapporto tra architettura, memoria e responsabilità collettiva, chiedendo ai partecipanti di interpretare l’assenza non come semplice mancanza, ma come una presenza capace di lasciare un segno nel tempo. L’obiettivo era immaginare uno spazio della memoria che, attraverso forme, materiali, luce e percorsi, potesse trasformare il ricordo in un’esperienza fisica ed emotiva.

La mostra, allestita all’interno del Dipartimento, raccoglie gli elaborati dei partecipanti e restituisce le diverse interpretazioni progettuali sviluppate intorno al tema. La giornata inaugurale è stata inoltre accompagnata dalla cerimonia di premiazione dei vincitori, selezionati dalla commissione giudicatrice, costituita da Orazio Carpenzano, Professore Ordinario di Progettazione Architettonica e Urbana e Preside della Facoltà di Architettura presso l’Università la Sapienza di Roma, Andrea Boeri, Professore Ordinario di Tecnologia dell’Architettura presso l’Università di Bologna e Javier Sanchez Merina, Professore di Progettazione Architettonica presso Universidad de Alicant. Oltre al Prof. Carpenzano alla premiazione hanno partecipato la Direttrice, prof. ssa Consuelo Nava, il delegato alla

Cultura il prof. Ottavio Amaro e tanti altri docenti e ricercatori del Dipartimento Architettura e Design.

A esprimere il significato dell’iniziativa è stata Emily Macchione, presidente dell’associazione MUSA, che ha dichiarato: “siamo profondamente onorati di aver avuto l’opportunità di affrontare un tema così delicato e di aver dato, in qualche modo, voce a quello spazio dell’assenza. Crediamo che attraverso l’architettura e la sensibilità dei nostri studenti sia stato possibile contribuire a mantenere viva una memoria che non deve essere dimenticata. Ciò che abbiamo costruito con questo concorso resterà per sempre un segno impresso sulla pelle della nostra comunità. Ringrazio il Dipartimento dAed e la Direttrice per lo spazio, la disponibilità e l’attenzione che ha riservato all’evento“.

Dal canto suo il delegato alla Cultura del dipartimento dAeD, prof. Ottavio Amaro, ha espresso grande apprezzamento per un evento culturale e civile promosso da un’Associazione di studenti e rivolto agli studenti, attraverso un concorso che, oltre a rappresentare grande sensibilità e coscienza civile verso una tragedia che ha coinvolto la nostra terra, mette al centro gli strumenti disciplinari di formazione e di crescita professionale.

Con questa iniziativa, MUSA rinnova il proprio impegno nella promozione di occasioni di confronto e crescita culturale, riconoscendo nell’architettura e nel design strumenti di riflessione e responsabilità sociale.

L’associazione guarda già al futuro ed è pronta a lavorare al prossimo concorso, con l’obiettivo di continuare a stimolare la creatività degli studenti e dare spazio a nuove idee, visioni e temi di interesse

collettivo.