Rafforzare il ruolo dei Consigli comunali e garantire una maggiore rappresentanza delle esigenze dei territori nei processi di riforma legislativa. Sono i temi affrontati dall’avvocato Federico Milia, presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, intervenuto alla 43ª Assemblea nazionale dell’ANCI, svoltasi a Verona dal 25 al 27 novembre. L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra amministratori locali, rappresentanti del Governo e delle istituzioni sulle principali sfide che riguardano il futuro dei Comuni italiani. Nell’ambito dei numerosi panel che hanno visto protagonisti l’amministrazione comunale reggina e il sindaco Francesco Cannizzaro, Milia ha partecipato ai lavori della Conferenza nazionale ANCI dei presidenti dei Consigli comunali. All’incontro sono intervenuti, tra gli altri, Giulio Tantillo, presidente del Consiglio comunale di Palermo e coordinatore nazionale della Conferenza, Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina di Roma, e Stefano Vallani, presidente del Consiglio comunale di Verona.

La riforma degli enti locali e il contributo di Reggio Calabria

Al centro del confronto istituzionale, la revisione del Testo unico degli enti locali (TUEL), il rafforzamento delle prerogative dei Consigli comunali e la valorizzazione del ruolo delle assemblee elettive. “Reggio Calabria è pronta a fare la propria parte – ha dichiarato il presidente Milia – mettendo a disposizione dell’ANCI il contributo istituzionale e le competenze dell’intera struttura amministrativa comunale, per partecipare attivamente al percorso di elaborazione delle riforme nazionali degli enti locali. Riteniamo fondamentale che le esperienze e le esigenze dei territori trovino adeguata rappresentanza nei processi di riforma legislativa”. Il presidente ha inoltre evidenziato la necessità di aggiornare gli strumenti normativi a disposizione delle amministrazioni: “Occorre rafforzare il ruolo dei Consigli comunali, quali espressione diretta della rappresentanza democratica dei cittadini, dotando gli enti locali di strumenti normativi più moderni, efficaci e rispondenti alle reali necessità delle comunità. In questa direzione, garantiamo sin da subito la nostra piena disponibilità a collaborare con l’ANCI nazionale e con i presidenti dei Consigli comunali delle altre città italiane”. La partecipazione all’Assemblea di Verona ha rappresentato un’ulteriore opportunità per consolidare il dialogo istituzionale tra Reggio Calabria e le altre realtà del Paese, favorendo il confronto e la crescita amministrativa nell’ambito di un percorso condiviso di modernizzazione del sistema delle autonomie locali.