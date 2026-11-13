“Reggio Calabria meglio di Cosenza nella cultura”, Antoniozzi: “sullo Stretto una vivacità enorme, la mia città ha perso terreno”

Reggio Calabria è più avanti di Cosenza nelle politiche culturali e sta vivendo una fase di particolare vivacità, capace di produrre risultati significativi anche oltre i confini del territorio. A sostenerlo è Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, che interviene sul confronto tra le due città calabresi, riconoscendo i risultati raggiunti dalla realtà reggina e manifestando, allo stesso tempo, preoccupazione per le difficoltà che attraverserebbe il panorama culturale cosentino. Una riflessione che parte dal riconoscimento del ruolo storicamente ricoperto da Cosenza, città caratterizzata da una tradizione teatrale e culturale importante, ma che secondo il parlamentare avrebbe progressivamente perso la capacità di promuovere iniziative in grado di coinvolgere la cittadinanza e valorizzare il proprio patrimonio. Antoniozzi individua invece in Reggio Calabria un dinamismo capace di generare ricadute positive anche sul comprensorio, citando in particolare alcuni recenti successi editoriali come esempi della vitalità culturale del territorio.

Antoniozzi: “Reggio Calabria è più avanti di Cosenza nelle politiche culturali”

Il parlamentare di Fratelli d’Italia esprime una valutazione netta sul diverso andamento delle attività culturali nelle due città, evidenziando il divario che, a suo giudizio, si sarebbe creato nel tempo. “Registro che Reggio Calabria è più avanti di Cosenza nelle politiche culturali e questo non è un fatto positivo per le tradizioni della mia città”. È questa la considerazione con cui Alfredo Antoniozzi apre il suo intervento, ponendo l’accento soprattutto sulla situazione di Cosenza, che in passato ha rappresentato un punto di riferimento per la cultura calabrese. Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia richiama infatti la storia e le tradizioni della città bruzia, sottolineando come il patrimonio culturale esistente non trovi oggi, secondo la sua analisi, un adeguato impulso attraverso iniziative capaci di coinvolgere la comunità. Nel suo ragionamento, il confronto con Reggio Calabria diventa così uno strumento per evidenziare la necessità di rilanciare le attività culturali cosentine, recuperando quella centralità che il capoluogo avrebbe progressivamente smarrito.

I successi editoriali di Femia e Nicolò e la vivacità culturale di Reggio Calabria

Nella sua analisi Antoniozzi dedica particolare attenzione al fermento culturale reggino, considerato un elemento capace di produrre effetti positivi anche nelle realtà territoriali circostanti. Il parlamentare cita espressamente i risultati ottenuti da Giuseppe Femia e Giuseppe Nicolò, indicando i loro successi editoriali come esempi di un’attività culturale che ha saputo raggiungere una dimensione nazionale. Un dinamismo che, nella valutazione del deputato, contrasta con le difficoltà riscontrate a Cosenza, dove mancherebbe una spinta organizzativa e propositiva adeguata alla valorizzazione della storia cittadina. “Cosenza che, con il suo teatro di tradizione e le sue origini era un avamposto culturale oggi ha perso terreno. A Reggio Calabria c’è una vivacità culturale enorme che determina una sorta di effetto a catena anche nel comprensorio. Lo si è visto con i successi editoriali di Giuseppe Femia, Giuseppe Nicolò, con libri divenuti esempi nazionali e con una intrapresa importante. Di contro a Cosenza manca il motore dell’iniziativa culturale che coinvolga la cittadinanza e che valorizzi un patrimonio unico nel Mezzogiorno. Ovviamente da calabrese non posso non essere contento dei successi di Reggio ma da cosentino avrei voluto che vi fossero condizioni di agibilità culturale che puntassero a recuperare la dimensione della città”.