Dalle prime ore di questa mattina il Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, con il supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri di Reggio Calabria, Roma, Milano, Torino, Bologna, Arezzo, Viterbo e dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Calabria” – coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria – ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare, emessa nei confronti di 33 soggetti dal Giudice per le Indagini Preliminari reggino, indagati, a vario titolo, di associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti, detenzioni di armi (anche da guerra), riciclaggio, ricettazione, tutti reati aggravati dall’aver commesso i fatti al fine di favorire l’associazione mafiosa definita ‘Ndrangheta.

I destinatari della esecuzione sono stati associati in diverse case circondariali del territorio nazionale mentre per uno sono stati disposti gli arresti domiciliari. I provvedimenti scaturiscono da un’articolata indagine dei Carabinieri del ROS, avviata nel 2022, che ha consentito di documentare, grazie all’analisi delle chat criptate estrapolate dalla piattaforma SkyECC e mediante l’effettuazione di complesse attività investigative sul territorio:

gli assetti di un cartello di soggetti, espressione di altrettante cosche che finanziavano ed agevolavano, operanti sul mandamento jonico, tirrenico e del centro della ‘ndrangheta, attivo tra la Calabria ed il centro Italia, dedito all’importazione in Italia di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente di varia natura, per mezzo di vettori navali, aerei e terrestri;

lo scopo criminale comune degli indagati, avente ad oggetto non solo il traffico di droga, bensì anche quello di armi, esplosivi, nonché il trasferimento di denaro all’estero mediante l’ausilio di soggetti di origine cinese;

l’esistenza di un canale dedicato al riciclaggio di banconote macchiate da inchiostro antirapina, successivamente parzialmente ripulite con un procedimento chimico conosciuto solo a pochi soggetti ben inseriti nel contesto criminale.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, tutti i soggetti coinvolti devono considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.