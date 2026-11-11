Reggio Calabria, marittimo si ferisce gravemente su una nave cargo e perde molto sangue: salvataggio in mare aperto della Guardia Costiera

Nella serata del 10 novembre, la Guardia Costiera di Reggio Calabria ha portato a termine con successo un’operazione di evacuazione medica (MEDEVAC) a favore di un b imbarcato su una nave cargo, in navigazione a circa 40 miglia nautiche dal porto reggino. La richiesta di soccorso è giunta alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria a seguito di un grave infortunio occorso a un membro dell’equipaggio, che riportava un severo trauma alla mano con copiosa perdita di sangue.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: il personale della Guardia Costiera ha prontamente coordinato le operazioni interfacciandosi con il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico) per una prima valutazione ed assistenza sanitaria a distanza. Per l’esecuzione dell’intervento è stata inviata sul posto la motovedetta SAR CP 867.

L’operazione si è svolta in condizioni meteomarine complesse, caratterizzate da mare mosso e scarsa visibilità serale. Ciononostante, l’equipaggio della motovedetta ha affiancato l’unità mercantile e trasbordato il marittimo in piena sicurezza, completando la manovra con elevata perizia marinaresca e precisione. Giunta nel porto di Reggio Calabria, la motovedetta ha affidato l’infortunato alle cure del personale sanitario del 118, già allertato e presente in banchina.

Il marittimo è stato successivamente trasferito presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria per gli accertamenti e le terapie del caso. L’intervento conferma ancora una volta il costante impegno del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nella salvaguardia della vita umana in mare, un servizio operativo garantito 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, a tutela della sicurezza di chi naviga.