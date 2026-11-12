Reggio Calabria, marciapiedi pericolosi davanti al Campo Coni: la denuncia di un lettore, “da qui passano migliaia di studenti” | FOTO

Marciapiedi dissestati, mattonelle rotte, alberi tranciati ed erbacce lungo un percorso utilizzato quotidianamente dagli studenti per raggiungere la scuola. È la situazione denunciata da un lettore di StrettoWeb, cittadino di Reggio Calabria, che ha scattato e inviato alla nostra redazione alcune fotografie per documentare le condizioni di degrado dell’area esterna al Campo Coni. Al centro della segnalazione non c’è soltanto lo stato del cantiere, che secondo il cittadino risulta fermo ormai da tempo, ma soprattutto la sicurezza del marciapiede che costeggia la struttura sportiva. Si tratta, infatti, di un tratto attraversato ogni mattina da numerosi ragazzi diretti agli istituti scolastici Volta e Montalbetti, costretti a fare i conti con una pavimentazione danneggiata e con la presenza di vegetazione infestante. Una condizione che il lettore considera pericolosa e sulla quale chiede un intervento, indipendentemente dai tempi necessari per la conclusione dei lavori all’interno del Campo Coni.

Il cittadino racconta di aver fotografato personalmente la situazione e pone una domanda precisa sulla possibilità di intervenire almeno per ripristinare condizioni dignitose all’esterno dell’impianto. “Ho appena scattato queste fotografie e passi che ormai abbiamo appurato che il campo coni è un cantiere abbandonato (nel 2027 saranno due anni) ma almeno l’esterno è possibile sistemarlo o è chiedere troppo?” si domanda il lettore nella segnalazione inviata a StrettoWeb. Il riferimento è alla prolungata situazione di stallo che, secondo quanto riferito, interessa il cantiere del Campo Coni, destinato a raggiungere nel 2027 i due anni di fermo indicati dal cittadino. Al di là delle vicende che riguardano il completamento dell’impianto sportivo, la richiesta riguarda una questione più immediata: la manutenzione degli spazi esterni, con particolare attenzione al marciapiede e alla possibilità di garantire un passaggio sicuro a chi quotidianamente percorre quel tratto della città.

Il rischio per gli studenti delle scuole Volta e Montalbetti

La preoccupazione maggiore riguarda proprio i ragazzi che ogni mattina transitano nella zona per raggiungere gli edifici scolastici. Il lettore richiama l’attenzione sulle condizioni della pavimentazione, sulla presenza di alberi tranciati e sulle erbacce che contribuiscono a rendere ancora più evidente lo stato di abbandono denunciato. “La situazione del marciapiede é a dir poco pericolosa, si pensi che da lì ogni mattina passano migliaia di ragazzini per salire alle scuole Volta e Montalbetti tra mattonelle rotte alberi tranciati e erbacce. Assodato che il cantiere è fermo ormai non è possibile almeno sistemare il marciapiede o bisogna lasciare quello schifo per altri due anni?!”. Parole che esprimono la preoccupazione e l’esasperazione di un cittadino di fronte a una situazione che ritiene non più accettabile. La segnalazione evidenzia come il problema non riguardi soltanto il decoro urbano, ma anche le condizioni di sicurezza di un percorso frequentato da studenti e cittadini, per il quale viene sollecitata una manutenzione che possa eliminare gli ostacoli e le criticità denunciate. A corredo dell’articolo tutte le immagini.