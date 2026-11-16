Reggio Calabria, l’Università Mediterranea inaugura l’anno accademico: laurea honoris causa al maestro orafo Gerardo Sacco

L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria si prepara a inaugurare ufficialmente l’anno accademico 2026/2027 con una cerimonia che avrà come protagonista uno dei nomi più rappresentativi dell’artigianato artistico calabrese. Giovedì 19 novembre, a partire dalle ore 10:30, il maestro orafo Gerardo Sacco riceverà la Laurea Magistrale Honoris Causa in “Design per le culture mediterranee. Prodotto|Spazio|Comunicazione”, un riconoscimento che sarà conferito nel corso dell’evento istituzionale organizzato dall’Ateneo reggino. La cerimonia, dal titolo “Dal talento all’eccellenza”, si svolgerà nell’Aula Magna “Antonio Quistelli”, all’interno della Cittadella Universitaria, in via dell’Università 25 a Reggio Calabria, e rappresenterà uno degli appuntamenti più significativi del calendario accademico, con particolare attenzione al rapporto tra formazione universitaria, talento e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Laurea honoris causa a Gerardo Sacco, simbolo dell’artigianato artistico calabrese

Il momento centrale della mattinata sarà il conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa al maestro orafo Gerardo Sacco, celebre ambasciatore dell’artigianato artistico e della cultura mediterranea nel mondo. Il riconoscimento sarà attribuito nell’ambito del corso di laurea in “Design per le culture mediterranee. Prodotto|Spazio|Comunicazione”, sottolineando il legame tra creatività, identità culturale e capacità di valorizzare le tradizioni attraverso il linguaggio del design. La scelta dell’Università Mediterranea di dedicare questo importante momento accademico a Sacco si inserisce nel tema scelto per l’inaugurazione, “Dal talento all’eccellenza”, mettendo al centro il valore delle competenze e dell’espressione artistica come strumenti di rappresentazione della cultura mediterranea. Un appuntamento che vedrà quindi il mondo universitario incontrare quello dell’artigianato artistico, attraverso il riconoscimento a una figura che ha contribuito a portare la propria arte e le radici culturali del Mediterraneo oltre i confini regionali e nazionali.

La cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027 si concluderà con un ulteriore momento istituzionale dedicato alla consegna dei titoli di Professore Emerito, riconoscimento accademico riservato a docenti che si sono distinti nel proprio percorso universitario. L’appuntamento del 19 novembre rappresenterà così un’occasione per celebrare il valore della formazione, della cultura e delle competenze, riunendo nell’Aula Magna Antonio Quistelli due momenti significativi per la comunità accademica reggina: l’omaggio al maestro orafo Gerardo Sacco e il conferimento dei titoli di Professore Emerito. La cerimonia avrà inizio alle ore 10:30 presso la Cittadella Universitaria di Reggio Calabria.