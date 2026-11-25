Novità sul fronte dei lavori per il completamento del tapis roulant di Reggio Calabria, nell’ultimo tratto, quello compreso tra via Filippini e via Reggio Campi. Con la determina dirigenziale n. 6049 del 25 novembre 2026, il settore Lavori Pubblici del Comune ha approvato il quadro economico aggiornato della perizia di variante tecnica e suppletiva, che prevede interventi aggiuntivi per 51.895,48 euro, pari a oltre 57 mila euro considerando anche l’IVA. Le nuove lavorazioni si sono rese necessarie per completare l’opera, tenendo conto delle esigenze emerse durante l’esecuzione degli interventi, delle variazioni rispetto al progetto originario e dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione. Non si tratta di un nuovo finanziamento: le risorse saranno infatti reperite attraverso i risparmi ottenuti in occasione della gara d’appalto, mantenendo invariato lo stanziamento complessivo di 500 mila euro, previsto nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Tapis roulant di via Giudecca, tre determine in 21 giorni

L’approvazione della perizia di variante è stata accompagnata da una serie di correzioni amministrative. Il primo provvedimento, la determina n. 5537 del 4 novembre 2026, è stato revocato con la successiva determina n. 6024 del 24 novembre, a causa di un errore relativo all’importo degli oneri di sicurezza riportato nel quadro economico. Anche quest’ultimo documento, tuttavia, conteneva un errore, presentando due quadri economici differenti tra le premesse e la parte dispositiva dell’atto. Da qui la necessità di un’ulteriore rettifica, formalizzata nella giornata di oggi, mercoledì 25 novembre. Il quadro economico aggiornato porta l’importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza ed esclusa l’IVA, dai 266.789,52 euro del contratto originario a 318.685 euro. Le opere supplementari riguardano l’appalto già aggiudicato alla società Scali Srl, poiché, secondo quanto riportato dal Comune, il ricorso a un’altra impresa comporterebbe notevoli disagi sia sotto il profilo economico che tecnico.

Quasi quattro anni dalla consegna dei lavori

Il progetto definitivo-esecutivo per il completamento dell’impianto era stato approvato dalla Giunta comunale il 30 dicembre 2019, mentre l’aggiudicazione definitiva dei lavori risale al 9 novembre 2022. Il successivo 1° dicembre era avvenuta la consegna dei lavori all’impresa, con la stipula del contratto d’appalto il 16 febbraio 2023. Tra maggio e giugno dello stesso anno erano stati approvati e liquidati il primo stato di avanzamento dei lavori e il relativo SAL bis. Già il 6 maggio 2024, inoltre, la Città Metropolitana aveva autorizzato l’utilizzo delle economie di ribasso per finanziare gli interventi supplementari. Sono dunque trascorsi oltre due anni da quell’autorizzazione e quasi quattro dalla consegna dei lavori all’impresa prima di arrivare agli ultimi provvedimenti relativi alla perizia di variante. L’approvazione della variante rappresenta un nuovo passaggio amministrativo verso il completamento dell’infrastruttura, anche se non vengono ancora indicate le tempistiche per l’ultimazione dei lavori e l’apertura di quel tratto.