Reggio Calabria, l’On. Giusi Princi incontra il nuovo Comandante dei Carabinieri Sole: “legalità, giovani e lotta alla criminalità, insieme per il territorio”

L’europarlamentare calabrese Giusi Princi ha incontrato il Colonnello Massimiliano Sole, nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria. Accogliendo l’invito del Comandante Sole, l’Onorevole Princi si è recata in visita di cortesia presso la sede del Comando provinciale reggino. “È stato un incontro costruttivo, che mi ha permesso di conoscere e apprezzare la visione e il metodo del Comandante Sole”, afferma l’On. Giusi Princi. “Abbiamo affrontato – prosegue – temi di grande rilevanza per il nostro territorio: non solo le criticità che interessano le nostre comunità e la necessità di contrastare con determinazione la criminalità organizzata e la violenza di genere, ma anche l’importanza di una formazione e di un’educazione capaci di porre realmente al centro i giovani e le loro aspirazioni. È fondamentale – evidenzia l’europarlamentare calabrese – offrire alle nuove generazioni gli strumenti per comprendere i cambiamenti e orientare i processi della realtà, anziché subirli. Nel corso dell’incontro, abbiamo approfondito anche le trasformazioni legate all’intelligenza artificiale, destinata a incidere sempre più trasversalmente su ogni ambito della nostra società”.

“Da donna di scuola – continua l’On. Princi -, apprezzo l’attenzione che il Comandante Sole riserva ai giovani e alla valorizzazione delle loro potenzialità. Un orientamento che si traduce nell’impegno quotidiano a favore delle ragazze e dei ragazzi del territorio, ma anche nella scelta di avvalersi di una squadra dirigenziale giovane, preparata e competente. Investire sui giovani significa anche renderli consapevoli: è attraverso la diffusione della cultura della legalità, soprattutto nei luoghi della formazione e della crescita, che si costruiscono le fondamenta di una società più giusta e libera da condizionamenti”.

“Sul fronte del contrasto alla criminalità – aggiunge l’europarlamentare calabrese -, condividiamo una visione che affianca l’impegno nella prevenzione e nella sensibilizzazione alla necessaria fermezza dell’azione di contrasto, perché l’Arma dei Carabinieri, oltre a rappresentare un fondamentale presidio di sicurezza e legalità, sia sempre più una presenza amica, una sentinella del territorio, capace di ascoltare e intercettare i bisogni delle comunità”.

Il percorso professionale del Colonnello Massimiliano Sole si distingue per un’esperienza articolata in ambito investigativo, territoriale, operativo e formativo, maturata attraverso incarichi di comando, responsabilità dirigenziali e attività svolte anche in ambito internazionale.

“Pur essendosi insediato da poco a Reggio Calabria, il Colonnello Sole ha già dimostrato attenzione e sensibilità verso il territorio, manifestando la volontà di conoscerne da vicino le comunità e di valorizzarne le potenzialità”, sottolinea l’Onorevole Giusi Princi. “Sono lieta che la Calabria e, in particolare, la città di Reggio e la sua area metropolitana – prosegue – possano contare su professionalità come la sua. Al Colonnello Sole e a tutta la sua squadra i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Sono certa che sapremo costruire una proficua sinergia, perché è attraverso il dialogo e la collaborazione tra istituzioni che si rafforza la capacità di dare risposte concrete alle comunità”, conclude l’On. Giusi Princi.