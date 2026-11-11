Reggio Calabria, l’Officina dell’Arte riparte dal Teatro Cilea: pronta la presentazione della nuova stagione

L’Officina dell’Arte di Reggio Calabria è pronta a inaugurare una nuova stagione teatrale, con un cartellone che promette spettacoli, grandi nomi e appuntamenti dedicati alla cultura e all’intrattenimento. La realtà artistica diretta da Peppe Piromalli si prepara a tornare protagonista della scena culturale cittadina con una programmazione pensata per coinvolgere un pubblico sempre più ampio e valorizzare il teatro come luogo di incontro e condivisione. Le novità della stagione saranno svelate ufficialmente giovedì 12 novembre, alle ore 16, al Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, durante una conferenza stampa alla quale parteciperanno il direttore artistico Peppe Piromalli e il sindaco Francesco Cannizzaro. L’incontro rappresenterà l’occasione per conoscere il calendario completo degli spettacoli, scoprire i protagonisti del nuovo cartellone e approfondire il percorso artistico che accompagnerà il pubblico nei prossimi appuntamenti. L’obiettivo dell’Officina dell’Arte è quello di rinnovare la propria proposta culturale, puntando sulla qualità degli spettacoli e sulla capacità del teatro di regalare emozioni e creare nuove occasioni di aggregazione per la città.

Officina dell’Arte, il 14 novembre si apre la nuova stagione teatrale

La presentazione del cartellone anticiperà di appena due giorni l’avvio ufficiale della stagione, previsto per sabato 14 novembre, quando si alzerà nuovamente il sipario sul programma artistico dell’Officina dell’Arte. Il nuovo percorso si annuncia ricco di appuntamenti e proposte di intrattenimento, con l’intenzione di consolidare il rapporto con il pubblico e continuare a promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo a Reggio Calabria. La direzione artistica di Peppe Piromalli punta a dare continuità all’attività dell’associazione, offrendo alla città nuove opportunità per vivere il teatro attraverso spettacoli capaci di coinvolgere spettatori con interessi e sensibilità differenti. L’appuntamento di giovedì al Teatro Cilea consentirà quindi di conoscere nel dettaglio le iniziative e le novità della programmazione, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per l’Officina dell’Arte, nel segno della passione per il palcoscenico e della volontà di continuare a investire nella valorizzazione culturale della città.