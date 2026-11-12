Reggio Calabria, lo stilista Alviero Martini incontra gli studenti del Liceo Artistico: una masterclass sul mondo della moda

Lunedì 16 novembre 2026, alle ore 9,00, lo stilista Alviero Martini terrà una masterclass dedicata agli studenti del corso di design della moda del liceo artistico “M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria. Lo stilista, ideatore del famoso brand “1^ classe”, con l’iconica stampa geografica dal successo strabiliante, visiterà il laboratorio di moda del Liceo e offrirà agli studenti importanti spunti tecnici e imprenditoriali. Grazie al protocollo tra l’Associazione “Le Muse” ed il liceo, gli studenti avranno l’opportunità di dialogare con uno degli stilisti più istrionici, un professionista che ha saputo ampliare i propri orizzonti e concretizzare i propri sogni creando uno stile inconfondibile. Alviero Martini riceverà domenica 15 novembre 2026 il “Premio Muse 2026” nello storico cortile dell’Associazione presieduta dal giornalista, docente ed esperto d’arte Giuseppe Livoti.