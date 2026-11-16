Reggio Calabria, lo sport paralimpico unisce il Sud: grande successo per il Meeting di Nuoto dello Stretto con Anna Barbaro | FOTO

Si è concluso con le competizioni di nuoto paralimpico presso la piscina APAN Pianeta Sport di Reggio Calabria il Meeting Interregionale di Nuoto dello Stretto – Sport, Inclusione e Territorio, la manifestazione che, dal 13 al 15 novembre, ha animato la città coinvolgendo atleti, famiglie e delegazioni sportive provenienti da Calabria, Sicilia e Puglia. Tre giornate di sport, cultura, socializzazione e crescita personale, unite da un unico messaggio: “Insieme oltre i limiti”. Promosso dalla Polisportiva Team 14, ideato dal direttore tecnico Giuseppe Laface e impreziosito dalla presenza della campionessa paralimpica reggina Anna Barbaro, madrina dell’iniziativa, il Meeting ha rappresentato un importante momento di confronto tra società sportive, istituzioni e comunità di diverse regioni del Sud Italia.

Dai Bronzi di Riace alle gare in piscina

Dalla presentazione istituzionale nella sala Giuditta Levato di Palazzo Campanella, accompagnata dal convegno dedicato al rapporto tra salute ambientale e sport, alla visita al Museo Archeologico Nazionale, passando per il tour della città a bordo del bus scoperto messo a disposizione da ATAM, fino alle competizioni della domenica. Reggio Calabria ha accolto gli atleti offrendo loro un’esperienza che ha superato i confini della manifestazione sportiva, consentendo alle delegazioni di conoscere il patrimonio storico, artistico e paesaggistico della città.

Il momento più atteso è arrivato domenica, con le gare di nuoto paralimpico inserite nei calendari ufficiali di FINP Calabria e FISDIR Calabria. In acqua, talento, determinazione e sano agonismo. A bordo vasca, il sostegno delle famiglie, degli allenatori e dei compagni di squadra.

Laface: “la crescita della persona passa dai valori dello sport”

Grande soddisfazione per Giuseppe Laface, ideatore della manifestazione e direttore tecnico della Polisportiva Team 14, realtà nata il 14 gennaio 2014 e da allora impegnata nella crescita del movimento paralimpico calabrese. “Abbiamo investito nel nostro territorio, in particolare a Reggio Calabria. Tutti i nostri atleti sono di Reggio o comunque calabresi. È il nostro marchio di fabbrica. Il nostro fiore all’occhiello è Anna Barbaro, un’atleta che abbiamo portato da un campionato regionale fino a vincere una medaglia a Tokyo. E questa è la speranza che abbiamo per tutti i nostri atleti“.

Al centro del progetto la volontà di accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita che vada oltre il risultato agonistico. “I nostri ragazzi fanno sport. Il messaggio che vogliamo lanciare è proprio questo: la crescita della persona passa da quelli che sono i valori sportivi. Lavorando sulla crescita dei ragazzi, viene da sé che la società poi li accolga e li inserisca al suo interno. Non deve essere una forzatura. Questa è l’inclusione vera”. Lo sguardo della Polisportiva Team 14 è già rivolto alle nuove generazioni e alla volontà di dare continuità al Meeting, trasformandolo in un appuntamento annuale.

Anna Barbaro: “nelle mie radici ritrovo sempre me stessa”

Particolarmente significativa la testimonianza di Anna Barbaro, medaglia d’argento nel paratriathlon alle Paralimpiadi di Tokyo, che ha ripercorso la storia della Polisportiva Team 14, nata dalla volontà di costruire un progetto sportivo nella propria città. “La forza che troviamo per superare noi stessi in vasca ci dà la consapevolezza di poterlo fare in qualsiasi situazione della vita”. Un legame profondo, quello della campionessa paralimpica con Reggio Calabria, che neppure i successi internazionali hanno scalfito.

“Pur vincendo tanto, le radici sono state sempre per me la forza. Qua ritrovo sempre me stessa”. Barbaro ha ricordato anche le difficoltà affrontate nei primi anni di attività della società, quando trasferte, divise e attrezzature venivano sostenute direttamente dai suoi componenti. Un percorso fatto di sacrifici, che ha consentito di dotarsi anche di un sollevatore per agevolare l’accesso in acqua delle persone con disabilità. “Adesso avere pure l’appoggio della Regione e del Comune, dico che sono bei traguardi, partendo da una maglietta presa al mercato e stampata un po’ alla buona”.

Le società sportive: “un’esperienza educativa oltre la competizione”

Positivo il bilancio delle delegazioni arrivate a Reggio Calabria, che hanno apprezzato la formula della manifestazione, capace di affiancare all’agonismo momenti dedicati alla cultura e alla conoscenza del territorio. Gianluca Crisci, allenatore della società Sottomarino di Palermo, ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa: “È un’occasione fenomenale per i ragazzi, soprattutto per poter imparare tante cose nuove. Ci lega soltanto un piccolo lembo di mare. Questi ragazzi hanno bisogno anche di queste esperienze”. Sulla stessa lunghezza d’onda Giovanni Riina, accompagnatore della società Project Diver di Enna:

“Abbiamo accettato questo invito per mettere insieme il tutto: dallo sport a una giornata di svago, alla cultura e all’inclusione. Ci sono degli obiettivi che questi ragazzi raggiungono che dovrebbero essere d’esempio a tanti”. Soddisfazione espressa anche da Simona Del Vecchio, presidente dell’ASD Nemo Cosenza:

“I nostri ragazzi hanno potuto vivere un confronto con altri atleti provenienti dalla Sicilia e dalla Puglia e hanno vissuto tre giorni all’insegna del divertimento, scoprendo le bellezze di un territorio che non conoscevano“. La presidente ha ringraziato la Polisportiva Team 14 per l’accoglienza, auspicando di poter tornare a Reggio Calabria in occasione di una seconda edizione.

Il Meeting dello Stretto guarda al futuro

La manifestazione, sostenuta dalla Regione Calabria nell’ambito dell’avviso pubblico dedicato agli eventi sportivi, si è conclusa con la volontà degli organizzatori di consolidare la rete di collaborazione tra società, federazioni e istituzioni, promuovendo anche un modello di turismo sportivo accessibile. L’obiettivo della Polisportiva Team 14 è rendere il Meeting dello Stretto un appuntamento stabile nel calendario sportivo del Sud Italia.

Tre giorni che hanno dimostrato quanto lo sport paralimpico possa rappresentare un’opportunità di crescita sociale, culturale e turistica per Reggio Calabria. Perché l’inclusione non si esaurisce in una competizione o in una premiazione, ma si costruisce ogni giorno, garantendo a ciascuno la possibilità di esprimere il proprio talento e di essere protagonista della vita della comunità.