Investire sulle competenze, qualificare le professionalità e creare nuove opportunità di crescita nel mondo dello sport. Il CSI Reggio Calabria presenta la seconda sessione del Manifesto Formativo, inserita nel progetto CSI Academy, con un articolato programma di qualificazione e aggiornamento rivolto a dirigenti, tecnici, operatori sportivi, insegnanti, volontari e giovani appassionati. Prende così forma il Cantiere Next Sport, un progetto pensato per accompagnare nei prossimi mesi le figure che quotidianamente animano la vita delle associazioni, promuovendo uno sport capace di mettere al centro la persona, valorizzare le relazioni e riconoscere pienamente il proprio ruolo educativo.

Per il Centro Sportivo Italiano di Reggio Calabria la formazione non rappresenta soltanto uno strumento per acquisire qualifiche, ma una precisa scelta associativa e culturale. L’obiettivo è investire sul capitale umano, rafforzare le competenze, generare nuove professionalità e rendere le società sportive sempre più preparate ad affrontare le sfide educative e sociali contemporanee, nella consapevolezza che la qualità dello sport dipende innanzitutto dalla preparazione delle persone che lo promuovono.

CSI Reggio Calabria, otto percorsi formativi per lavorare nel mondo dello sport

Sono otto i percorsi formativi proposti, costruiti per rispondere alle diverse esigenze del movimento sportivo e offrire concrete opportunità di crescita, specializzazione e qualificazione. Tra le proposte figurano i due percorsi per Educatore Sportivo, nelle aree Centri Estivi e Istruttore, finalizzati alla formazione di figure in grado di progettare e condurre attività motorie, ludiche e ricreative rivolte a bambini e ragazzi, sia durante i centri estivi e invernali sia nelle diverse esperienze di pratica sportiva.

I corsi consentiranno di acquisire competenze specifiche per operare in ambito sportivo e ricreativo, con la possibilità di iscrizione negli appositi registri nazionali degli operatori sportivi. Particolare attenzione sarà riservata alla capacità di affiancare alle discipline tradizionali proposte polisportive, favorendo il movimento, la socializzazione e lo sviluppo delle capacità dei più giovani. Un approfondimento specifico riguarderà inoltre la dimensione educativa e le metodologie dell’educativa sportiva di strada, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti a quanti intendono utilizzare lo sport come occasione di inclusione, incontro e contrasto alle situazioni di fragilità e disagio sociale.

Sport e disabilità, il percorso per formare operatori specializzati

Un altro importante ambito di qualificazione riguarda lo sport per le persone con disabilità. Il Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con la Commissione Nazionale delle Attività Paralimpiche, ripropone il percorso formativo rivolto agli operatori sportivi interessati ad acquisire competenze specifiche nella progettazione e nella conduzione di attività inclusive. Il corso si svolgerà online e prevede anche un momento formativo in presenza, dal 29 al 31 gennaio 2027, a Misano Adriatico, con 16 ore di attività comprese nel costo complessivo del percorso.

Le novità del 2027: istruttori fitness e giudici di ginnastica ritmica

Tra le novità assolute del Manifesto Formativo 2027 spicca il corso per Istruttore Fitness, pensato per fornire conoscenze teoriche e competenze pratiche a quanti desiderano intraprendere un’attività professionale come istruttori di sala o tecnici nell’ambito dell’attività motoria finalizzata alla salute e al benessere. Il percorso approfondirà la pianificazione dei programmi di allenamento, la costruzione dei circuiti e la corretta conduzione delle attività, con l’obiettivo di preparare figure professionali sempre più consapevoli e qualificate.

Dopo il significativo successo del corso di formazione per Istruttrice di Ginnastica Ritmica, il Comitato amplia ulteriormente la propria proposta con il nuovo corso per Giudice di Ginnastica Ritmica. Si tratta di un’opportunità per formare figure tecniche capaci di conoscere e applicare correttamente i regolamenti, valutare gli esercizi e contribuire alla crescita di una disciplina che unisce preparazione tecnica, correttezza e valori educativi.

Corsi per arbitri di pallavolo, pallacanestro e calcio a 5

Completa il programma l’area dedicata alla formazione degli arbitri. In vista delle numerose competizioni previste nelle fasi provinciali dei Campionati Nazionali di Pallavolo, Pallacanestro e Calcio a 5, il CSI Reggio Calabria attiverà specifici percorsi per arbitri e giudici di gara. L’obiettivo è formare figure preparate sotto il profilo tecnico, atletico e relazionale, capaci di gestire le dinamiche della competizione attraverso la conoscenza dei regolamenti, l’autorevolezza e il rispetto dei principi del fair play. Anche in questo ambito la formazione assume un valore che va oltre la semplice preparazione tecnica: l’ufficiale di gara è infatti un protagonista della vita sportiva e un interprete fondamentale dei valori associativi del CSI.

Lezioni online e qualifiche tecniche riconosciute dal CONI

Tutti gli otto percorsi saranno sviluppati attraverso una metodologia didattica in e-learning, a eccezione del corso per Operatore Sportivo per la Disabilità, che prevede una modalità mista. I partecipanti avranno a disposizione lezioni registrate, supporti digitali e materiali didattici consultabili online. Un modello flessibile, pensato per consentire ai corsisti di organizzare autonomamente i tempi di studio senza rinunciare alla qualità dell’apprendimento.

A supportare l’intero progetto sarà la piattaforma CSI Academy, uno strumento innovativo che permetterà di attivare vere e proprie classi virtuali, favorendo la partecipazione, l’interazione e l’accompagnamento dei corsisti durante il percorso formativo. La tecnologia diventa così un’opportunità per rendere la formazione più accessibile e vicina alle esigenze delle associazioni e dei tesserati.

I percorsi prevedono il rilascio delle relative qualifiche tecniche riconosciute dal CONI, offrendo un’importante opportunità di certificazione delle competenze e di crescita professionale, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Riforma dello Sport. Il coordinamento degli itinerari formativi sarà affidato alla professoressa Valentina Pagano e al direttore del Comitato Paolo Simone, chiamati a garantire qualità didattica, organizzazione e coerenza con gli obiettivi di sviluppo del progetto.

La nuova app My CSI per tesserati e operatori sportivi

Il Manifesto Formativo Edusport 27 si avvarrà inoltre dell’app My CSI, il nuovo servizio digitale pensato per rendere ancora più semplice e immediato il rapporto con il mondo arancioblù. Attraverso l’applicazione sarà possibile avere sempre a disposizione la propria tessera digitale, verificare lo stato del tesseramento, consultare notizie e documenti aggiornati e conoscere convenzioni e promozioni dedicate. I corsisti potranno inoltre visualizzare le qualifiche tecniche conseguite, gli aggiornamenti formativi e le informazioni relative al registro degli operatori sportivi.

Con il Cantiere Next Sport, il CSI Reggio Calabria rilancia dunque una visione precisa: costruire uno sport sempre più competente, inclusivo, popolare, qualificato e attento alla persona. Il progetto riconosce nella formazione uno strumento fondamentale per migliorare la qualità delle attività, rafforzare le associazioni e generare nuove opportunità per chi vive quotidianamente lo sport. Formare significa preparare il futuro, ma anche valorizzare il presente, offrendo a chi educa, organizza, allena e accompagna gli atleti strumenti sempre più adeguati per svolgere il proprio ruolo. La sfida del Cantiere Next Sport è trasformare le conoscenze in competenze, le competenze in opportunità e lo sport in un’esperienza di crescita individuale e comunitaria.

Come iscriversi ai corsi del CSI Reggio Calabria

Per conoscere nel dettaglio i corsi, consultare i costi e il Manifesto Formativo e aderire ai percorsi proposti dal CSI Reggio Calabria è possibile accedere al modulo di adesione online.