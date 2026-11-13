Reggio Calabria, lo scrittore Piergiorgio Pulixi incontra gli studenti del Convitto: un dialogo sulla lettura e sui segreti della scrittura

Piergiorgio Pulixi, vincitore del Premio Alvaro – Sezione Narrativa del Rhegium Julii con il romanzo “Il nido del corvo”, ha incontrato questa mattina gli studenti del Convitto di Reggio Calabria, dando vita a un confronto dedicato alla letteratura, al processo creativo e al valore della lettura nella formazione dei giovani. Protagonisti dell’appuntamento sono stati gli alunni delle classi quarte e quinte del Liceo, che hanno partecipato attivamente attraverso domande, osservazioni e riflessioni sui temi affrontati nel libro e sul percorso professionale dello scrittore. Un dialogo che è andato oltre la semplice presentazione del romanzo, trasformandosi in un’occasione per approfondire il rapporto tra la narrativa e l’esperienza personale, tra la costruzione dei personaggi e la capacità della letteratura di interpretare la realtà. L’incontro ha rappresentato un momento significativo per la comunità scolastica, offrendo agli studenti la possibilità di confrontarsi direttamente con un autore contemporaneo e di conoscere più da vicino il lavoro che accompagna la nascita di un’opera letteraria.

Piergiorgio Pulixi al Convitto di Reggio Calabria: gli studenti protagonisti del confronto

Ad accogliere lo scrittore è stata la dirigente scolastica Francesca Arena, che ha aperto l’incontro ospitato dal Convitto reggino. Sono seguiti i saluti di Alessandra Callea, intervenuta in rappresentanza del Rhegium Julii, e il contributo della professoressa Consuela Simone, che ha accompagnato gli studenti nell’approfondimento dei temi, delle atmosfere e delle suggestioni del romanzo “Il nido del corvo”. La presenza di Pulixi, premiato nell’ambito del Premio Alvaro per la sezione narrativa, ha consentito ai ragazzi di confrontarsi direttamente con l’autore dell’opera, approfondendo alcuni degli aspetti che avevano suscitato maggiore interesse durante la lettura. Gli studenti delle classi quarte e quinte hanno animato la mattinata con numerosi interventi, dimostrando attenzione e capacità di analisi attraverso domande dedicate ai personaggi, alla costruzione della storia e alle scelte narrative dello scrittore. Ne è nata una conversazione partecipata, nella quale il libro è diventato il punto di partenza per una riflessione più ampia sulla letteratura e sul significato della scrittura.

Dal romanzo “Il nido del corvo” ai segreti della scrittura: il dialogo con i ragazzi

Il confronto con Piergiorgio Pulixi ha offerto agli studenti l’opportunità di approfondire non soltanto i contenuti del romanzo, ma anche il percorso creativo che conduce alla realizzazione di un’opera narrativa. Le domande dei ragazzi hanno riguardato i personaggi, le atmosfere del libro e il lavoro dell’autore, favorendo una discussione capace di collegare l’esperienza della lettura alla comprensione dei meccanismi della scrittura. L’incontro ha assunto così una dimensione formativa, nella quale gli studenti non sono stati semplici spettatori, ma protagonisti di un dialogo costruito attraverso curiosità, osservazioni e riflessioni personali. L’attenzione dimostrata dai partecipanti ha contribuito a rendere il confronto un’occasione per esplorare il rapporto tra autore e lettore, tra le intenzioni narrative e le interpretazioni che possono nascere dalla lettura di un romanzo. La possibilità di rivolgere direttamente le proprie domande allo scrittore ha inoltre permesso ai ragazzi di andare oltre il testo, approfondendo il significato delle scelte creative e il ruolo che le storie possono assumere nella comprensione delle emozioni e delle esperienze umane.

La lettura come strumento di crescita personale e conoscenza di sé

Uno degli aspetti centrali dell’iniziativa è stato il valore della lettura come esperienza di formazione culturale e personale. L’incontro con Pulixi ha offerto infatti l’occasione per riflettere su come i libri possano contribuire a sviluppare la capacità di interpretare la realtà, comprendere le emozioni e confrontarsi con punti di vista differenti. Leggere non significa soltanto seguire le vicende narrate da uno scrittore, ma anche entrare in relazione con esperienze, sensibilità e situazioni che possono aiutare a conoscere meglio sé stessi. Un romanzo può diventare uno strumento attraverso il quale riconoscere aspetti della propria personalità, interrogarsi sulle proprie convinzioni e ampliare gli orizzonti della conoscenza. È proprio nel rapporto tra la pagina scritta e l’esperienza individuale che la lettura assume un significato educativo più profondo, trasformandosi in un percorso di consapevolezza. Il dialogo sviluppato durante la mattinata ha evidenziato questa dimensione della letteratura, valorizzando il contributo degli studenti e la loro capacità di trasformare la lettura del romanzo in un’occasione di riflessione condivisa.

Gli studenti di “Convitto on Air” intervistano Pulixi: il progetto prosegue sul web

L’esperienza culturale non si è esaurita con il confronto tra lo scrittore e gli studenti del Liceo. A dare continuità all’iniziativa sono stati infatti i ragazzi del progetto “Convitto on Air”, coordinati dalla professoressa Cristina Novello, che hanno realizzato un’intervista web a Piergiorgio Pulixi. Un’attività che ha consentito di prolungare il dialogo avviato durante l’incontro e di offrire alla comunità scolastica un’ulteriore occasione di approfondimento e condivisione. Attraverso l’intervista, gli studenti hanno potuto mettere in pratica le competenze sviluppate nell’ambito del progetto, confrontandosi con l’autore e contribuendo alla documentazione dell’esperienza culturale vissuta dal Convitto. L’iniziativa ha così unito la dimensione della lettura e del dialogo letterario a quella della comunicazione, valorizzando il protagonismo degli alunni e la loro partecipazione attiva alle attività della scuola. La realizzazione del contenuto web rappresenta inoltre un modo per estendere il valore dell’incontro oltre i partecipanti presenti, mantenendo viva l’attenzione sui temi affrontati e sul rapporto tra letteratura, formazione e nuove generazioni.

Il Convitto ringrazia Pulixi e il Rhegium Julii per l’iniziativa culturale

Al termine della mattinata, il Convitto di Reggio Calabria ha espresso il proprio ringraziamento a Piergiorgio Pulixi e al Rhegium Julii per aver reso possibile l’incontro, sottolineando il valore dell’esperienza per la crescita culturale degli studenti. Un riconoscimento è stato rivolto anche ai ragazzi delle classi quarte e quinte, che attraverso la qualità delle domande e delle riflessioni hanno contribuito a rendere il confronto particolarmente partecipato. La presenza dell’autore premiato con il Premio Alvaro ha rappresentato un’opportunità per avvicinare gli studenti alla narrativa contemporanea e per rafforzare il rapporto tra scuola e mondo della cultura. L’incontro ha mostrato come la lettura possa trasformarsi da esperienza individuale a occasione di dialogo e condivisione, capace di coinvolgere direttamente i giovani e stimolarne la curiosità intellettuale. Un percorso che ha trovato ulteriore espressione nell’intervista realizzata dagli studenti di “Convitto on Air” e che conferma l’importanza di promuovere iniziative capaci di mettere in relazione la formazione scolastica con la letteratura e con le esperienze dei suoi protagonisti, lasciando negli studenti stimoli e riflessioni destinati ad andare oltre l’ultima pagina di un libro.