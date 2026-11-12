Reggio Calabria, l’Ispettorato del Lavoro cerca una nuova sede: avviso pubblico per un immobile di 3.000 mq, ecco requisiti e scadenza

Novità a Reggio Calabria per l’Ispettorato del Lavoro, che ha avviato ufficialmente la ricerca di un immobile da destinare a propria sede. L’Ispettorato d’Area Metropolitana, diretto da Massimiliano Mura, ha pubblicato un avviso pubblico per individuare nuovi locali nel territorio comunale, attraverso un’indagine di mercato rivolta ai proprietari di immobili in grado di soddisfare le esigenze dell’amministrazione.

La richiesta riguarda una struttura di circa 2.900-3.000 metri quadrati, destinata a ospitare uffici, archivi, spazi per riunioni e circa 120 postazioni di lavoro. Non si tratta ancora dell’individuazione di una nuova sede, ma dell’avvio di una procedura esplorativa attraverso la quale l’amministrazione intende valutare le proposte disponibili sul mercato immobiliare cittadino. L’avviso, pubblicato il 2 novembre 2026, prevede una scadenza fissata al 31 dicembre 2026. Con una comunicazione ufficiale datata 12 novembre, il direttore Mura ha inoltre informato gli organi di stampa dell’iniziativa, invitando a darne diffusione.

Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, cercasi immobile di 3.000 metri quadrati

La ricerca avviata dall’Ispettorato d’Area Metropolitana di Reggio Calabria riguarda un immobile situato esclusivamente nel territorio comunale, già edificato oppure disponibile e idoneo a essere utilizzato come ufficio pubblico aperto al pubblico. Il fabbisogno individuato dall’amministrazione è particolarmente significativo: la superficie complessiva lorda richiesta è di circa 2.900-3.000 metri quadrati, senza considerare parcheggi, cortili, giardini, terrazzi, porticati e locali tecnici.

Di questi spazi, almeno 2.500 metri quadrati dovranno essere destinati agli uffici, comprendendo anche corridoi, scale e servizi igienici. Sono inoltre richiesti circa 300 metri quadrati per gli archivi cartacei e una sala riunioni di circa 80 metri quadrati, capace di accogliere almeno 80 persone. La struttura dovrà consentire l’organizzazione di circa 120 postazioni lavorative, con ambienti adeguati alle attività amministrative, tecniche e di ricevimento dell’utenza.

Dove dovrà sorgere la nuova sede: collegamenti, parcheggi e accessibilità

Uno degli aspetti centrali dell’avviso riguarda la posizione dell’immobile all’interno di Reggio Calabria. L’Ispettorato richiede infatti una struttura ben collegata al trasporto pubblico locale, facilmente raggiungibile attraverso le principali vie di comunicazione e con disponibilità di parcheggi nelle vicinanze. La preferenza è rivolta a un fabbricato indipendente, possibilmente sviluppato come edificio autonomo, ma vengono considerate anche porzioni immobiliari dotate di accessi e impianti indipendenti, con una limitata presenza di spazi condominiali.

Particolare attenzione viene riservata all’accessibilità per le persone con disabilità. Gli edifici dovranno disporre di servizi igienici adeguati, con almeno uno accessibile per ogni piano, e di ascensori idonei al trasporto di persone con disabilità qualora gli uffici siano collocati ai piani superiori. Un elemento importante riguarda la possibilità di presentare proposte anche per più immobili di dimensioni inferiori rispetto al fabbisogno complessivo. Qualora non fosse disponibile un unico edificio di circa 3.000 metri quadrati, l’amministrazione potrà infatti valutare due o più soluzioni, preferibilmente vicine oppure ben collegate tra loro.

Ammessi anche immobili da ristrutturare: opportunità per i proprietari a Reggio Calabria

L’avviso pubblico non limita la partecipazione ai soli immobili già completamente pronti all’utilizzo. L’Ispettorato del Lavoro chiarisce infatti che potranno essere considerate anche proposte relative a edifici da ristrutturare, porzioni immobiliari da adeguare o strutture in fase di ultimazione. In questi casi, la proprietà dovrà assumere l’impegno di effettuare, a propria cura e spese, tutti gli interventi necessari a rendere i locali conformi alle disposizioni normative e alle caratteristiche richieste dall’amministrazione.

Gli eventuali lavori dovranno essere realizzati entro tempi congrui, da indicare nella proposta. Si tratta di una previsione che amplia la platea dei potenziali partecipanti all’indagine di mercato, consentendo anche ai proprietari di immobili attualmente non pienamente adeguati di manifestare il proprio interesse.

Sicurezza antisismica, efficienza energetica e impianti: i requisiti richiesti

Le caratteristiche tecniche dell’immobile rappresentano uno degli elementi più dettagliati dell’avviso. La struttura dovrà rispettare le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, accessibilità, conformità urbanistica e normativa antisismica. Particolare importanza assume proprio la sicurezza sismica, considerata la necessità di garantire la piena idoneità dell’edificio rispetto alle funzioni pubbliche che dovrà ospitare. È richiesta una documentazione sulla vulnerabilità sismica, con eventuale impegno della proprietà a eseguire gli interventi necessari prima della consegna.

Gli spazi dovranno inoltre essere dotati di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione adeguata, sistemi antincendio, impianti di videosorveglianza e infrastrutture informatiche compatibili con le esigenze dell’amministrazione. Tra i requisiti figurano anche una riserva idrica di almeno 5.000 litri, locali idonei a ospitare il centro elaborazione dati, dotati di climatizzazione autonoma continuativa, e sistemi di continuità elettrica. Nella valutazione delle proposte saranno considerati positivamente anche gli aspetti relativi all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale, compreso l’eventuale utilizzo di fonti rinnovabili e di tecnologie capaci di contenere i consumi.

Contratto di locazione di almeno sei anni: come funzionerà la procedura

L’immobile individuato sarà acquisito attraverso un contratto di locazione passiva ad uso pubblico, con una durata minima prevista di sei anni. Il documento esclude il rinnovo tacito alla scadenza, ma riconosce all’amministrazione la possibilità di rinnovare il rapporto contrattuale, previa verifica della convenienza e dell’interesse pubblico, secondo le condizioni previste dall’avviso.

Per quanto riguarda gli aspetti economici, i proprietari interessati dovranno indicare il canone annuo di locazione richiesto, al netto dell’IVA. Il valore economico sarà successivamente sottoposto alla valutazione di congruità dell’Agenzia del Demanio. L’avviso prevede inoltre, nei casi stabiliti dalla normativa richiamata, una riduzione del 15% del canone ritenuto congruo in fase di stipula del contratto, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. La procedura, tuttavia, non costituisce un impegno automatico alla sottoscrizione di un contratto: l’Ispettorato si riserva la possibilità di valutare le offerte, effettuare sopralluoghi e anche di non selezionare alcun immobile.

Avviso pubblico a Reggio Calabria: domande entro il 31 dicembre 2026

I proprietari interessati a proporre un immobile avranno tempo fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2026 per presentare la propria manifestazione di interesse. Le domande potranno essere trasmesse attraverso PEC all’indirizzo iam.reggiocalabria@pec.ispettorato.gov.it oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le indicazioni contenute nell’avviso pubblico. La documentazione richiesta comprende la domanda di partecipazione, le dichiarazioni previste dalla normativa, le planimetrie dell’immobile, una relazione tecnica descrittiva, la documentazione fotografica e l’offerta economica con il canone annuo proposto.

Nell’oggetto della PEC, oppure sul plico trasmesso per posta, dovrà essere riportata la dicitura “Ricerca immobile da destinare a sede dell’Ispettorato d’area metropolitana di Reggio Calabria”. Le offerte presentate oltre il termine previsto non saranno prese in considerazione. L’amministrazione precisa inoltre che le manifestazioni di interesse non comportano alcun diritto all’assegnazione del contratto e che la proposta dovrà rimanere valida per dodici mesi dalla scadenza dell’avviso.

Il direttore Massimiliano Mura comunica la ricerca della nuova sede

Con una comunicazione ufficiale del 12 novembre 2026, il direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Reggio Calabria, Massimiliano Mura, ha informato gli organi di stampa dell’avvio della ricerca immobiliare, richiamando l’avviso pubblico e la relativa modulistica per la partecipazione. L’iniziativa rappresenta un passaggio organizzativo importante per l’amministrazione, che punta a individuare una soluzione immobiliare adeguata alle proprie esigenze funzionali, logistiche e operative.

La ricerca riguarda dunque una possibile nuova sede dell’Ispettorato del Lavoro a Reggio Calabria, ma al momento non è stata comunicata alcuna decisione definitiva sull’immobile da utilizzare, né una data per un eventuale trasferimento. Il testo integrale dell’avviso, con tutti i requisiti richiesti e la documentazione necessaria, è consultabile sul sito ufficiale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Per informazioni di carattere tecnico è possibile rivolgersi all’ingegnere Francesco Purpura, mentre per gli aspetti amministrativi e procedurali il riferimento indicato nell’avviso è Teresa Alecci. Con la scadenza del 31 dicembre 2026 si chiuderà quindi la fase di raccolta delle proposte. Spetterà successivamente all’amministrazione valutare le soluzioni eventualmente presentate e verificare se esistano le condizioni per individuare una struttura idonea a ospitare le attività dell’Ispettorato nel capoluogo reggino.