Un impegno condiviso per contrastare la violenza sulle donne attraverso azioni concrete e iniziative di sensibilizzazione. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre 2026, presso la Stazione Centrale di Reggio Calabria si è svolto un incontro tra Eliana Carbone, opinionista culturale per la Calabria, Wanda Albanese De Leo, presidente della Fidapa Reggio Calabria, e Rosy Perrone, presidente del Lions Reggio Calabria Host. Lo scalo ferroviario reggino è una delle trenta stazioni che si sono tinte di rosso per dire no alla violenza di genere, anche grazie al recente posizionamento di una panchina rossa al suo interno, ad opera del Comitato Pari Opportunità di Ferrovie dello Stato, insieme al Dopolavoro Ferroviario e a Rete Ferroviaria Italiana. A introdurre l’incontro è stata l’avvocato Eliana Carbone: “In questa Stazione ogni giorno qualcuno parte e qualcuno ritorna. A ci sono donne che non torneranno più a casa, perché qualcuno ha chiamato amore ciò che amore non era. Questa panchina rossa è anche per loro”.

Il protocollo d’intesa tra Fidapa e Lions Reggio Calabria

Al centro dell’incontro il protocollo d’intesa sottoscritto dalla Fidapa Reggio Calabria e dal Lions Club Reggio Calabria Host, finalizzato alla realizzazione di iniziative condivise per contrastare il fenomeno della violenza di genere. A illustrare il significato dell’accordo è stata la presidente Wanda Albanese De Leo: “in questi giorni La Fidapa Reggio Calabria che rappresento ha sottoscritto insieme al Lions Club Reggio Calabria Host un protocollo d’intesa realizza in piccolo quello che è stato fatto nei nostri rispettivi Distretti, cioè tra il Distretto 108 YA del Club Lions con il Governatore Bruno Canetti ed il Distretto Sud-Ovest con la Presidente Barbara Visco della Fidapa BPW e significa che due realtà associative completamente diverse perché hanno delle mission diverse ed infatti il Lions Club è un club service ed invece la Fidapa è un movimento di opinione sono riuscite a trovare un punto di contatto tra i loro valori etici comuni affinché possiamo realizzare delle azioni sinergiche e concrete per cercare di trovare una soluzione per questo gravissimo e crescente fenomeno del femminicidio”.

Sull’importanza della collaborazione tra le due realtà associative è intervenuta anche la presidente del Lions Reggio Calabria Host, Rosy Perrone: “Questo protocollo che il Lions Club Reggio Calabria ha siglato insieme alla Fidapa Reggio Calabria sancisce il nostro impegno fattivo per sostenere la lotta contro la violenza, quindi a sostegno delle vittime di violenza, del sociale in questa direzione, di azioni che attenzionano il campo dell’occupazione della donna”. A conclusione dell’incontro, Eliana Carbone ha richiamato l’attenzione sull’importanza della cultura del rispetto e sulla necessità di trasmetterne i valori alle nuove generazioni: “Ricordiamoci che il contrario della violenza non è soltanto amore. È il rispetto. E il rispetto non è una concessione, è un diritto. Questi sono i valori che abbiamo il dovere di diffondere di tramandare alle future generazioni”.