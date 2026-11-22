Lions Club Reggio Calabria Host e FIDAPA Reggio Calabria insieme per contrastare la violenza sulle donne e rafforzare l’impegno delle associazioni nella prevenzione degli abusi e delle discriminazioni. Sabato 21 novembre 2026, alle ore 17:30, presso l’Hotel Torrione di via del Torrione 67, a Reggio Calabria, si è svolto l’incontro dal titolo “Uniti contro la violenza”, durante il quale è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra le due realtà associative. A firmare l’accordo sono state Rosy Perrone, presidente del Lions Club Reggio Calabria Host, e Wanda Albanese De Leo, presidente della sezione FIDAPA di Reggio Calabria. La sottoscrizione recepisce a livello locale il precedente protocollo distrettuale Lions-FIDAPA, dando continuità a un percorso di collaborazione dedicato alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza di genere. L’appuntamento, ampiamente partecipato e aperto alla cittadinanza, alle istituzioni e agli organi di informazione, ha rappresentato un’occasione di confronto sulle diverse forme di violenza che colpiscono le donne e sulla necessità di costruire una risposta collettiva attraverso il coinvolgimento delle associazioni e della comunità. Un’iniziativa organizzata a pochi giorni dal 25 novembre, ricorrenza internazionale dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne.

Violenza sulle donne, l’accordo tra Lions e FIDAPA a Reggio Calabria

Il momento centrale dell’incontro è stato rappresentato dalla firma del protocollo d’intesa tra il Lions Club Reggio Calabria Host e la FIDAPA di Reggio Calabria, attraverso il quale le due associazioni hanno recepito l’accordo già sottoscritto a livello distrettuale. L’iniziativa si inserisce in un percorso che punta a consolidare la rete associativa reggina e a promuovere una maggiore consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere. Ad aprire i lavori, con i saluti istituzionali e la sottoscrizione del documento, sono state le presidenti Rosy Perrone e Wanda Albanese De Leo, protagoniste di un appuntamento dedicato alla tutela dei diritti e al rifiuto di ogni forma di abuso e discriminazione. L’intesa assume particolare significato nel periodo che precede la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni Unite e celebrata ogni anno il 25 novembre. La ricorrenza richiama l’attenzione su un fenomeno che interessa milioni di donne e ragazze nel mondo e che si manifesta in contesti differenti, dalla dimensione domestica e familiare a quella sociale, economica e lavorativa, fino agli spazi digitali. La collaborazione tra Lions e FIDAPA si colloca in questo quadro, con l’obiettivo di contribuire alla sensibilizzazione della comunità locale attraverso il confronto e l’impegno condiviso delle realtà associative.

Il confronto con professioniste ed esperte sulla violenza di genere

La serata è proseguita con un dibattito dedicato alle problematiche connesse alla violenza sulle donne e all’importanza della prevenzione, della tutela e dell’educazione. A introdurre e moderare l’incontro è stata l’avvocata Mariangela Laganà, socia del Lions Club Reggio Calabria Host, che ha guidato il confronto attraverso gli interventi delle professioniste coinvolte. Hanno contribuito alla discussione la dottoressa Franca Milazzo, anch’essa socia del Lions Club Reggio Calabria Host, e le avvocate Giuliana Barberi, socia Lions, Grazia Iracà e Domenica Pirilli, entrambe appartenenti alla FIDAPA reggina. I contributi hanno accompagnato un momento di approfondimento su una questione che richiede attenzione costante e una risposta capace di coinvolgere istituzioni, associazioni e cittadini. L’incontro ha posto al centro la necessità di contrastare ogni forma di violenza e discriminazione attraverso una maggiore consapevolezza collettiva, richiamando il valore della collaborazione tra le diverse componenti della società. Il coinvolgimento delle professioniste e delle rappresentanti associative ha consentito di affrontare il tema in un contesto di dialogo aperto alla comunità, rafforzando il significato dell’intesa sottoscritta dalle due presidenti.

Verso il 25 novembre, l’impegno internazionale contro la violenza di genere

L’iniziativa reggina si colloca nel percorso di avvicinamento al 25 novembre, data scelta dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione mondiale sulla violenza contro le donne e sulla necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e protezione. Come evidenziato dagli appelli delle Nazioni Unite rilanciati da ONU Italia, il fenomeno assume forme diverse e può manifestarsi negli ambienti familiari, nei rapporti sociali, nei luoghi di lavoro, nella sfera economica e attraverso gli strumenti digitali. La Giornata internazionale segna inoltre l’avvio dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, nell’ambito della campagna globale UNiTE to End Violence against Women, coordinata da UN Women. Si tratta di un’iniziativa che invita a trasformare la sensibilizzazione in azioni concrete, promuovendo percorsi di prevenzione, tutela, educazione e sostegno alle donne che subiscono violenza. In questo contesto, l’appuntamento organizzato a Reggio Calabria ha inteso ribadire l’importanza di una responsabilità condivisa, nella quale la partecipazione della società civile possa contribuire a diffondere una cultura del rispetto e del riconoscimento dei diritti. Il protocollo sottoscritto da Lions e FIDAPA rappresenta quindi un ulteriore elemento di collaborazione associativa sul territorio, collegato a una mobilitazione internazionale che richiama l’attenzione sulla necessità di non lasciare sole le donne vittime di abusi.

Arte e sensibilizzazione all’Hotel Torrione con le opere di Domenica Caridi

Accanto agli interventi e al confronto tra le partecipanti, la manifestazione ha riservato uno spazio anche al linguaggio dell’arte e della creatività. Nel corso dell’incontro è stata infatti ospitata un’esposizione delle opere dell’artista Domenica Caridi, che ha contribuito ad arricchire la serata attraverso una forma espressiva diversa da quella del dibattito. La presenza delle opere all’interno della sala ha accompagnato l’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sulla violenza di genere, inserendo il contributo artistico in un contesto di riflessione collettiva. L’evento, caratterizzato da un’ampia partecipazione, ha coinvolto le realtà associative promotrici e si è rivolto anche alla cittadinanza, alle istituzioni e agli organi di informazione, con l’intento di rafforzare l’attenzione pubblica su un problema che riguarda l’intera comunità. La firma del protocollo tra Lions Club Reggio Calabria Host e FIDAPA Reggio Calabria ha rappresentato il principale risultato della giornata, ribadendo la volontà delle due associazioni di consolidare la collaborazione sul territorio. Un impegno che si inserisce nelle iniziative promosse in vista del 25 novembre e che richiama la necessità di mantenere alta l’attenzione sul contrasto alla violenza sulle donne, attraverso la sensibilizzazione, la partecipazione e il rifiuto di ogni forma di abuso e discriminazione.