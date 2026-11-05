Reggio Calabria, Lillo Zappia nominato coordinatore provinciale di Alternativa Popolare

Lillo Zappia è il nuovo coordinatore provinciale di Alternativa Popolare a Reggio Calabria. La nomina è stata formalizzata dal presidente nazionale del partito, Paolo Alli, su indicazione del coordinatore regionale della Calabria, Massimo Ripepi, nell’ambito del percorso di rafforzamento della struttura organizzativa del movimento sul territorio. La scelta ricade su una figura con una lunga esperienza politica, istituzionale e sindacale, chiamata a contribuire al consolidamento della presenza di Alternativa Popolare nella provincia reggina. Il partito punta così a rafforzare la propria organizzazione locale, valorizzando un profilo che ha maturato negli anni competenze nell’amministrazione pubblica e nella rappresentanza del mondo del lavoro. Una nomina che, nelle intenzioni della dirigenza regionale, dovrà favorire anche un maggiore dialogo con le associazioni, le istituzioni e i cittadini.

Chi è Lillo Zappia, il nuovo coordinatore provinciale

Il percorso di Lillo Zappia comprende diversi incarichi nelle istituzioni locali e una pluridecennale attività nel settore sindacale. In passato è stato consigliere comunale di Reggio Calabria, ricoprendo anche il ruolo di vicepresidente di commissioni consiliari, tra cui quelle competenti in materia di patrimonio edilizio e assetto del territorio. Successivamente ha svolto l’incarico di consigliere provinciale di Reggio Calabria, assumendo anche la presidenza di una commissione consiliare. Parallelamente all’attività amministrativa e politica, ha maturato una significativa esperienza nella rappresentanza sindacale a livello regionale e nazionale. Un percorso che, secondo Alternativa Popolare, rappresenta un valore aggiunto per la conoscenza delle istituzioni, delle problematiche del lavoro e delle esigenze del territorio. La nuova responsabilità provinciale si inserisce dunque nella strategia del movimento di costruire una struttura dirigente capace di coniugare esperienza amministrativa, capacità organizzativa e presenza nella società civile.

Ripepi: “Alternativa Popolare ha bisogno di persone di grande valore umano, morale e professionale”

A spiegare le ragioni della scelta è il coordinatore regionale Massimo Ripepi, che rivendica di avere proposto personalmente la nomina al presidente nazionale Paolo Alli. “Ho indicato personalmente Lillo Zappia al Presidente Nazionale On. Paolo Alli perché sono profondamente convinto che Alternativa Popolare abbia bisogno di persone di grande valore umano, morale e professionale, capaci di mettere la propria esperienza al servizio della comunità e di un progetto politico serio e credibile. La sua adesione al nostro progetto e la disponibilità ad assumere questo importante incarico sono per noi motivo di grande soddisfazione “, dichiara Ripepi. Il coordinatore regionale sottolinea così l’importanza dell’ingresso di Zappia nell’organizzazione del partito, considerandolo un passaggio significativo nel percorso di crescita del movimento in Calabria e, in particolare, nella provincia di Reggio Calabria. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la presenza politica sul territorio attraverso figure che abbiano già maturato esperienza nella gestione della cosa pubblica e nella rappresentanza delle istanze sociali.

“Con questa nomina”, prosegue Ripepi, “Alternativa Popolare compie un ulteriore passo avanti nel proprio percorso di crescita e radicamento sul territorio. Vogliamo costruire una classe dirigente autorevole, competente e animata da autentico spirito di servizio. La presenza di Lillo Zappia darà certamente maggiore spessore, qualità e capacità organizzativa alla nostra squadra, contribuendo a rafforzare il dialogo con il mondo del lavoro, le realtà associative, le istituzioni e tutti quei cittadini che chiedono alla politica risposte concrete”. Nelle parole del coordinatore regionale emerge la volontà di consolidare una rete organizzativa che possa interagire con le diverse realtà locali, mettendo al centro le questioni amministrative, sociali ed economiche del territorio. Il nuovo incarico affidato a Zappia viene quindi presentato come parte di un progetto più ampio di rafforzamento della presenza di Alternativa Popolare nella provincia reggina.

Ripepi conclude rivolgendo un ringraziamento al presidente nazionale e formulando gli auguri al nuovo coordinatore provinciale. “Desidero ringraziare il Presidente Nazionale, On. Paolo Alli, per aver accolto la mia indicazione e per la fiducia dimostrata nei confronti del nostro percorso politico in Calabria. A Lillo Zappia rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà interpretare questo incarico con la serietà, la competenza e la dedizione che hanno sempre contraddistinto il suo impegno pubblico”. Con la formalizzazione della nomina, Alternativa Popolare affida dunque a Zappia il coordinamento provinciale di Reggio Calabria, proseguendo il percorso di organizzazione territoriale promosso dalla dirigenza regionale e nazionale del partito.