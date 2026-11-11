Reggio Calabria, Liceo Gullì e Conservatorio Cilea insieme per valorizzare i giovani talenti: nasce la filiera verticale della formazione musicale

Costruire un percorso di formazione musicale continuo, capace di accompagnare i giovani talenti dai primi anni di studio fino all’alta formazione accademica, evitando che competenze e potenzialità si disperdano nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione. È questo l’obiettivo della collaborazione tra il Liceo Statale “Tommaso Gullì” di Reggio Calabria e il Conservatorio di Musica “Francesco Cilea”, che questa mattina hanno avviato ufficialmente i lavori del Comitato tecnico-scientifico paritetico istituito in attuazione della convenzione sottoscritta tra le due istituzioni, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, del D.P.R. n. 89/2010. La prima riunione si è svolta nella sede del Liceo Gullì, alla presenza della dirigente scolastica, professoressa Eva Raffaella Maria Nicolò, e del direttore del Conservatorio, maestro Francesco Romano. All’incontro hanno partecipato anche i referenti designati dalle rispettive istituzioni, il maestro Claudio Bagnato per il Liceo e il maestro Andrea Calabrese per il Conservatorio. Un primo momento di confronto operativo per definire strategie e iniziative comuni destinate a rafforzare la formazione musicale sul territorio reggino.

Un percorso musicale dalle scuole medie al Conservatorio

Al centro dei lavori del Comitato c’è la realizzazione di una filiera verticale della formazione musicale, pensata per garantire continuità agli studenti che scelgono di intraprendere un percorso di studio in questo settore. Il progetto punta a creare un collegamento strutturato tra i corsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado, la sezione musicale del Liceo Gullì, i corsi propedeutici e i percorsi accademici del Conservatorio Cilea. L’obiettivo è offrire agli studenti un itinerario formativo chiaro e progressivo, riducendo il rischio di dispersione dei talenti nei passaggi tra un livello scolastico e quello successivo. Per raggiungere questo risultato, le due istituzioni lavoreranno alla condivisione dei traguardi di competenza, all’armonizzazione dei curricoli e alla definizione congiunta dei criteri delle prove di ammissione. È inoltre prevista la realizzazione di un sistema di certificazione delle competenze conforme al D.M. n. 382/2018, per rendere maggiormente riconoscibili e coerenti le conoscenze e le abilità acquisite dagli studenti durante il loro percorso. Un’attenzione particolare sarà rivolta alle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale del territorio, con le quali il Liceo Gullì sta promuovendo la costituzione di una rete dedicata, nella consapevolezza che proprio durante il primo ciclo di istruzione molti ragazzi si avvicinano per la prima volta allo studio di uno strumento.

Masterclass, formazione dei docenti e iniziative aperte alla città

La collaborazione tra il Liceo Gullì e il Conservatorio Cilea non riguarderà soltanto l’organizzazione dei percorsi didattici, ma si tradurrà anche in una serie di iniziative che saranno realizzate nel corso dell’anno scolastico. Il Comitato ha infatti esaminato le opportunità di collaborazione attraverso masterclass e attività di perfezionamento rivolte agli studenti del Liceo, iniziative congiunte per la formazione dei docenti, produzioni artistiche condivise e appuntamenti aperti alla cittadinanza. L’intenzione è quella di valorizzare la musica non soltanto come disciplina di studio, ma anche come strumento di partecipazione culturale e di crescita collettiva, favorendo occasioni nelle quali gli studenti possano mettere in pratica le proprie competenze e condividere con il pubblico i risultati del lavoro svolto. In questo quadro, il raccordo con le scuole medie a indirizzo musicale assume un’importanza strategica, perché permette di intervenire sin dalle prime fasi dell’apprendimento e di accompagnare i ragazzi nella costruzione di un percorso formativo che possa proseguire fino agli studi accademici. La rete territoriale in fase di promozione da parte del Liceo rappresenta quindi uno degli strumenti attraverso i quali rendere concreta e accessibile questa continuità educativa.

La dirigente Nicolò: “Un investimento sui talenti della nostra città”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stata la dirigente scolastica del Liceo Gullì, Eva Raffaella Maria Nicolò, che ha richiamato l’importanza di una collaborazione stabile tra le principali istituzioni cittadine impegnate nella formazione musicale. “Reggio Calabria dispone di un liceo musicale e di un Conservatorio di antica tradizione, ma due eccellenze che non dialogano restano due esperienze separate — ha dichiarato il Dirigente Scolastico, prof.ssa Eva Raffaella Maria Nicolò —. Il nostro compito è costruire un percorso riconoscibile, nel quale una ragazza o un ragazzo che comincia a studiare uno strumento a undici anni sappia dove può arrivare e trovi, a ogni passaggio, istituzioni che si parlano. È un investimento sui talenti della nostra città e, insieme, un modo per restituire alla comunità il valore di ciò che qui si produce.” Una visione che mette al centro gli studenti e la necessità di offrire loro prospettive formative riconoscibili, valorizzando al tempo stesso il patrimonio di competenze e tradizioni musicali presente a Reggio Calabria. La prima riunione del Comitato tecnico-scientifico si è conclusa in un clima di piena collaborazione istituzionale, con l’impegno del Liceo Gullì e del Conservatorio Cilea a proseguire il confronto secondo il calendario stabilito dalla convenzione, per dare progressivamente attuazione alle iniziative e agli obiettivi condivisi.