“Ci sembra necessario rivolgerci a voi per sottolineare lo stato di abbandono, in cui versano percorsi storici e pedonali della nostra città, come Salita Cappuccinelli con le “Cento Scale” e via Villini Svizzeri, che vi sottoponiamo in quanto la cura della città è una forma di cultura, poiché una città accessibile, agevole e funzionale migliora la qualità della vita di tutti i residenti”. Lo afferma in una nota l’Associazione culturale “Sensazioni Emergenti” Domenico Nava.

“Il degrado storico di Salita Cappuccinelli: Lungo le storiche “Cento Scale”, nella salita dei Cappuccinelli ( antico selciato del Cinquecento percorso dai frati per raggiungere il convento tra l’Eremo e via Reggio Campi, zona San Marco) si registrano gravi criticità. Recenti interventi hanno lasciato il manto cementizio pedonale dissestato, e questo favorisce la crescita di erbacce ed ostacoli al passaggio. Le scale di Rione Svizzeri abbandonate: I percorsi pedonali in zona Villini Svizzeri(Norvegesi) fondamentali per accorciare i tragitti in salita a favore di anziani e mamme con passeggini, risultano dimenticati, transennati con nastri di cantiere e mai ultimati, compromettendo il decoro urbano e la sicurezza stradale e pedonale”.

“La distanza tra istituzioni e cittadini: Si avverte la necessità di un punto di riferimento chiaro e attivo, poiché le circoscrizioni, pur votate, appaiono oggi come “fantasmi” privi di un contatto concreto per la raccolta delle segnalazioni e la cooperazione civica. Appello all’amministrazione: Richiamando l’attenzione su angoli di grande valore storico (come la vicinanza alle mura ellenistiche di Collina degli Angeli) e sulla necessità di ripristinare i passaggi pedonali, ci si augura che la nuova amministrazione riprenda e realizzi concretamente il piano scale promesso dalla precedente gestione, ma purtroppo mai avviato”.