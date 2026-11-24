Un confronto tra istituzioni, professionisti e rappresentanti del mondo della cultura per riflettere sulla violenza contro le donne, sugli strumenti di prevenzione e sulle misure necessarie per garantire maggiore tutela alle vittime. L’associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria, giunta al 27esimo anno sociale, ha dedicato il suo ultimo appuntamento al significato della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne”. In apertura dei lavori, il presidente Giuseppe Livoti ha ricordato come l’evento sia stato realizzato in sinergia con l’AMI, associazione forense nazionale che si occupa di diritto di famiglia, tutela dei minori e diritti della persona. Fondata nel 2007, presieduta dall’avvocato Gian Ettore Gassani e ufficialmente riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense, l’associazione è rappresentata a Reggio Calabria da Anna Bellantoni, presidente della Sezione Distrettuale.

L’iniziativa ha coinvolto figure rappresentative del territorio regionale con l’obiettivo di approfondire quanto sia stato fatto per contrastare la violenza sulle donne, quali interventi siano attualmente in corso e quali ulteriori iniziative possano essere proposte in futuro. Un momento di dialogo e riflessione per sensibilizzare la società e manifestare vicinanza alle vittime di maltrattamenti e alle famiglie delle vittime di femminicidio. La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite attraverso la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, individuando nel 25 novembre la data della ricorrenza e invitando governi, organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative a promuovere attività di sensibilizzazione sull’importanza della non violenza e del rispetto delle donne.

Violenza di genere, l’importanza della prevenzione e del riconoscimento dei legami tossici

L’evento, dal titolo “Il cambiamento possibile: Uomini e Donne insieme contro la violenza di genere”, è stato introdotto da Elisa Mottola, coordinatrice Muse dell’Area Psicologia Clinica e della Salute, che ha sottolineato la necessità di un impegno collettivo nel contrasto ai femminicidi. Mottola si è soffermata sui comportamenti dominanti e sui disturbi di personalità di tipo narcisistico, richiamando l’attenzione sull’importanza di riconoscere i legami tossici e di sostenere le donne che vivono relazioni caratterizzate da dinamiche violente, prima che queste possano degenerare nelle conseguenze più drammatiche.

Aloisio: percorsi di recupero e rieducazione per gli autori di violenza

Giuseppe Aloisio, avvocato e Garante dei Detenuti, ha approfondito il ruolo del sistema carcerario e la necessità di predisporre percorsi trattamentali specifici per gli autori di violenza, affinché acquisiscano consapevolezza delle proprie responsabilità e delle conseguenze delle azioni commesse. Nel corso dell’intervento è stato richiamato il quadro dei provvedimenti introdotti in Italia nel 2019, con particolare riferimento ai “centri di rieducazione” e ai percorsi di recupero in ambito giudiziario. Aloisio si è soffermato sulla legge “Codice Rosso” n. 69/2019 e sui percorsi rieducativi previsti nell’ambito dei reati di violenza domestica e di genere, evidenziando l’importanza delle attività svolte presso enti e associazioni impegnati nella prevenzione, nell’assistenza psicologica e nel recupero dei soggetti condannati per tali reati, oggi inquadrati come CUAV, Centri per Uomini Autori di Violenza.

Bellantoni: assistenza legale e psicologica gratuita per le vittime

Anna Bellantoni, presidente della Sezione Distrettuale AMI, ha illustrato le attività attraverso le quali l’associazione contrasta la violenza contro le donne, offrendo assistenza legale e psicologica gratuita, promuovendo iniziative di prevenzione culturale nelle scuole e collaborando con le istituzioni per rafforzare le tutele normative. Tra le principali aree di intervento figurano gli sportelli gratuiti presenti sul territorio locale e nazionale, attraverso i quali avvocati, psicologi e mediatori offrono consulenza e primo orientamento alle vittime di maltrattamenti, abusi intrafamiliari e stalking. L’associazione sostiene inoltre le donne durante l’iter giudiziario per l’attivazione delle misure di protezione, come l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, garantendo assistenza nei procedimenti civili e penali legati alla violenza di genere. A queste attività si aggiungono la formulazione di proposte legislative, la partecipazione ai tavoli istituzionali e la formazione degli operatori.

Minasi: “il lavoro della Commissione parlamentare sul femminicidio”

Il senatore Tilde Minasi, componente della Commissione Femminicidio, ha approfondito “il ruolo dell’organismo parlamentare, impegnato nello svolgimento di indagini conoscitive, nell’analisi delle criticità legislative e nell’elaborazione di proposte di riforma per contrastare la violenza contro le donne in Italia. La Commissione, istituita per la XIX Legislatura con la legge 9 febbraio 2023, n. 12 e presieduta dalla deputata Martina Semenzato, ha concentrato nel corso del 2026 la propria attività su diversi filoni d’inchiesta e relazioni specifiche”.

Minasi ha ricordato l’approvazione all’unanimità, il 15 aprile 2026, della relazione dedicata alla violenza economica, finalizzata a definirne i contorni anche sotto il profilo normativo. Il 22 aprile 2026 è stata inoltre approvata all’unanimità la proposta di relazione sulla dimensione digitale della violenza contro le donne, con la richiesta di rendere reato la generazione e la diffusione non consensuale di contenuti sessuali o intimi manipolati attraverso l’intelligenza artificiale. Un ulteriore approfondimento ha riguardato i dispositivi di controllo a distanza utilizzati nell’ambito delle misure cautelari e di prevenzione, con una relazione approvata all’unanimità che ha analizzato i problemi tecnici e operativi emersi nei casi di malfunzionamento.

Scarcella, la testimonianza personale e la richiesta di maggiore protezione per le donne

Particolarmente significativo è stato l’intervento di Simona Scarcella, sindaco di Gioia Tauro, che ha richiamato l’importanza del dialogo e del confronto pubblico, soffermandosi sulle difficoltà che gli amministratori locali possono riscontrare attraverso il contatto diretto con i servizi sociali. Scarcella ha evidenziato i disagi vissuti dalle donne vittime di violenza e la sfiducia che, in alcuni casi, queste manifestano nei confronti delle istituzioni. Da qui la necessità di garantire sostegno concreto a chi non dispone di un’adeguata rete di protezione. Il sindaco ha richiamato anche la propria esperienza personale nella battaglia contro lo stalking, ricordando la denuncia pubblica e le segnalazioni relative alla mancanza di braccialetti elettronici, una criticità che rischia di compromettere la sicurezza delle donne che denunciano. Scarcella ha ribadito la propria richiesta di protezione da parte dello Stato per tutte le donne che, dopo aver denunciato, si ritrovano ad affrontare situazioni di difficoltà e solitudine.

Caracciolo: parità salariale, tutela sul lavoro e prevenzione della violenza

Simona Caracciolo, consigliere di parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha sottolineato la necessità di superare le chiusure culturali presenti nei territori, favorendo il confronto e sostenendo il ruolo educativo della famiglia, prima agenzia di formazione della società. Il consigliera ha illustrato le attività avviate a partire dal luglio 2026, con particolare attenzione alla tutela delle donne sul lavoro, alla promozione e alla verifica dell’attuazione dei principi di uguaglianza delle opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne, oltre al tema della parità salariale.

Tra gli ambiti di intervento richiamati figurano anche il coordinamento del tavolo istituzionale per il contrasto al gender pay gap e l’attuazione della normativa sulla trasparenza retributiva, con riferimento al decreto legislativo 96/2026. Caracciolo ha inoltre ricordato le iniziative territoriali che coinvolgono enti, imprese e istituzioni scolastiche dei 97 Comuni metropolitani, dedicate alla certificazione di genere, all’imprenditoria femminile e alla prevenzione della violenza contro le donne. Tra le prime iniziative adottate, la consigliera ha ricordato l’inserimento in posizione ben visibile, nella pagina principale del sito della Città Metropolitana, del 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking.

“Donne Parlanti”: l’arte per raccontare e contrastare la violenza di genere

Ad accompagnare i diversi interventi sono stati momenti di comunicazione artistica denominati “Donne Parlanti”, con la partecipazione degli artisti Muse Francesca Avenoso, Cristina Benedetto, Patrizia Crupi, Manuela Lugarà, Grazia Papalia, Francesca Perina, Wanda Simone e Simona Treccosti. Attraverso il linguaggio artistico, i partecipanti hanno interpretato il rapporto “donne – violenza”, individuando parole capaci di rappresentare le diverse manifestazioni del fenomeno, dalla violenza fisica a quella psicologica ed economica. L’appuntamento promosso dall’associazione Le Muse ha così affiancato al confronto istituzionale e professionale la forza espressiva dell’arte, offrendo differenti prospettive attraverso cui affrontare il tema della violenza di genere e sensibilizzare la collettività sull’importanza della prevenzione, del rispetto e della tutela delle donne.