L’ Associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria al 27esimo anno sociale, continua la sua attività e la programmazione e lo fa in trasferta questa settimana, domenica 29 novembre alle ore 18, presso la Chiesa di San Giuseppe al Corso. L’evento dal titolo “Margherita di Savoia: Storie, Ruolo e Memoria della prima Regina d’Italia” è organizzato dal sodalizio delle Muse e vede come ricorda Giuseppe Livoti, l’ennesima sinergia tra varie associazioni ed istituzioni ed in particolare con l’Istituto nazionale per la guardia d’onore alle reali tombe del Pantheon – delegazione di Reggio Calabria, l’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano comitato della Città Metropolitana di Reggio Calabria e l’Archivio di Stato.

Il 2026 è l’anno dedicato a Margherita di Savoia perché ricorre il centenario della sua morte, avvenuta a Bordighera il 4 gennaio 1926. In occasione dei cento anni dalla scomparsa della prima regina consorte d’Italia, durante tutto l’anno si stanno tenendo convegni storici, mostre, aperture straordinarie nelle residenze reali (come Torino, Milano, Monza e Stupinigi) e celebrazioni commemorative ufficiali ed anche la città di Reggio Calabria vuole rendere omaggio ad un personaggio figura centrale della storia italiana perché è stata la prima Regina d’Italia, svolgendo un ruolo decisivo nel consolidare il prestigio della monarchia e nel costruire un’identità nazionale dopo l’Unità.

In un Paese appena unificato e profondamente diviso, viaggiò costantemente lungo la penisola visitando scuole, ospedali e orfanotrofi. La sua capacità di entrare in contatto con la gente comune generò un vero fenomeno di popolarità, tanto da legare il suo nome a simboli della cultura nazionale come la celebre pizza Margherita. Creò a corte un vivace salotto letterario e artistico frequentato dai maggiori intellettuali dell’epoca. La sua influenza culturale fu tale da conquistare persino l’ammirazione di figure notoriamente repubblicane e antimonarchiche come il poeta Giosuè Carducci, che le dedicò una celebre ode. Inoltre, usò ricevimenti e relazioni sociali per tentare una mediazione con l’aristocrazia romana rimasta fedele al Papa dopo la presa di Roma.

Considerata una vera “influencer” ante litteram, dettò la moda e il costume dell’epoca grazie al suo portamento e ai suoi celebri fili di perle. Fu anche una pioniera dell’emancipazione negli stili di vita: appassionata di sport e montagna, divenne la prima donna a scalare il Monte Rosa nel 1889 (dove oggi sorge la Capanna Margherita in suo onore. Sebbene il suo ruolo fosse ufficialmente rappresentativo come consorte di re Umberto I, esercitò un forte peso politico dietro le quinte, orientando spesso le scelte della corona verso posizioni fortemente conservatrici e autoritarie, ad esempio sostenendo le dure repressioni durante i moti di Milano del 1898.

Domenica, dopo i saluti del dott. Vincenzo de Angelis – Presidente Istituto per la Storia del Risorgimento italiano comitato della Città Metropolitana di Reggio Calabria, interverranno don Pasqualino Catanese – Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova e Rettore della Chiesa di San Giuseppe, Fabio Arichetta – deputato di Storia Patria, Giovanni Guerrera -delegato Provinciale Guardie D’Onore Pantheon Reggio Calabria, Giuseppe Livoti nella qualità di docente storia dell’arte ed Angela Puleio direttrice dell’Archivio di Stato. A fine serata verrà firmato un protocollo di intesa tra Le Muse e l’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano protocollo che è stato durato dalla dott.ssa Daniela Palamara rappresentante dell’Associazione sul territorio e responsabile dei rapporti con Enti, Istituzioni e Ordini Professionali.