Reggio Calabria, l’Automobile Club compie 100 anni: una mostra fotografica racconta un secolo di storia della città

Cento anni di storia, passione per l’automobile e impegno per la sicurezza stradale. L’Automobile Club Reggio Calabria celebra il proprio Centenario, 1926-2026, con un’iniziativa che intreccia memoria, cultura e identità territoriale, rendendo omaggio a un percorso profondamente legato alla vita della città. Si intitola “Un secolo sul chilometro più bello d’Italia” la mostra fotografica che inaugura le celebrazioni del Centenario, voluta e organizzata dall’ente presieduto da Giuseppe Martorano e diretto da Giuseppina Danile.

Il 12 novembre l’inaugurazione con il presidente nazionale ACI Geronimo La Russa

L’appuntamento è fissato per giovedì 12 novembre 2026, quando sarà inaugurata la speciale esposizione fotografica dedicata ai cento anni dell’Automobile Club Reggio Calabria. Un viaggio attraverso immagini e testimonianze capaci di custodire la memoria e raccontare le trasformazioni che hanno caratterizzato un intero secolo.

A conferire particolare rilievo istituzionale alla celebrazione sarà la partecipazione del presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, la cui presenza rappresenta un significativo riconoscimento del ruolo e del valore dell’Automobile Club Reggio Calabria all’interno della realtà nazionale dell’ACI.

La sede dell’Automobile Club apre le porte alla città

La scelta di ospitare la mostra proprio nella sede dell’Automobile Club Reggio Calabria assume un significato particolare: aprire le porte alla cittadinanza per condividere un patrimonio di ricordi, testimonianze e fotografie che appartiene non soltanto alla storia dell’istituzione, ma anche a quella dell’intero territorio.

L’esposizione si propone dunque come qualcosa di più di una semplice raccolta fotografica: un’occasione di incontro e di appartenenza, nella quale le immagini diventano strumenti per raccontare il passato e riscoprire le radici comuni.

Un secolo sul chilometro più bello d’Italia: l’omaggio a Reggio Calabria

A fare da sfondo ideale alle celebrazioni è Reggio Calabria, città affacciata su uno degli scenari più suggestivi del Mediterraneo, dove storia, mare e memoria si incontrano.

Il riferimento è al Lungomare Italo Falcomatà, uno dei simboli più amati della città, conosciuto come il “chilometro più bello d’Italia”, secondo la celebre espressione tradizionalmente attribuita a Gabriele D’Annunzio.

In questa cornice, il Centenario dell’Automobile Club Reggio Calabria diventa anche un omaggio alla città e al legame che, nel corso delle generazioni, ha unito l’istituzione automobilistica alla comunità reggina.

Un anniversario che non rappresenta soltanto l’occasione per ricordare il passato, ma anche per guardare al futuro, riaffermando i valori della sicurezza stradale, della cultura automobilistica e di una mobilità sempre più consapevole e responsabile.

Cento anni rappresentano così non soltanto un traguardo da celebrare, ma una storia da custodire, condividere e consegnare alle nuove generazioni.

Mostra fotografica ACI Reggio Calabria: ingresso libero fino al 5 dicembre

La mostra “Un secolo sul chilometro più bello d’Italia” sarà visitabile fino al 5 dicembre 2026, nella sede dell’Automobile Club Reggio Calabria, con ingresso libero.

Un’opportunità per i cittadini di ripercorrere attraverso la fotografia cento anni di storia dell’automobilismo, dell’istituzione e del suo rapporto con Reggio Calabria.