Reggio Calabria, l’Automobile Club compie 100 anni: mostra fotografica per celebrare il Centenario | INFO

Cento anni di storia, dal 1926 al 2026, attraversando le trasformazioni della città, l’evoluzione dell’automobile e i cambiamenti della mobilità. L’Automobile Club Reggio Calabria celebra il proprio Centenario con una mostra fotografica che ripercorre un secolo di attività e di presenza sul territorio, attraverso immagini, ricordi e testimonianze legate alla storia dell’istituzione e della comunità reggina. L’appuntamento è fissato per giovedì 12 novembre 2026, quando nella sede dell’ente sarà inaugurata l’esposizione dal titolo “Un secolo sul chilometro più bello d’Italia”, iniziativa voluta e organizzata dall’Automobile Club presieduto da Giuseppe Martorano. A rendere particolarmente significativa la celebrazione sarà la partecipazione del presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, atteso a Reggio Calabria per prendere parte all’evento. La mostra sarà aperta gratuitamente alla cittadinanza e resterà visitabile fino al 5 dicembre, offrendo ai reggini l’opportunità di riscoprire attraverso la fotografia un percorso che si intreccia con la memoria collettiva della città. Un anniversario che intende valorizzare non soltanto il passato dell’istituzione, ma anche il suo impegno nella promozione della sicurezza stradale e di una mobilità sempre più responsabile.

Il Centenario dell’Automobile Club Reggio Calabria con il presidente ACI Geronimo La Russa

La celebrazione dei cento anni dell’Automobile Club Reggio Calabria rappresenta un momento importante nella storia dell’ente, che dal 1926 accompagna l’evoluzione della mobilità e della cultura automobilistica sul territorio. L’iniziativa inaugurale del Centenario sarà caratterizzata dalla presenza del presidente nazionale dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, la cui partecipazione viene considerata un riconoscimento istituzionale del ruolo svolto dall’organizzazione reggina all’interno del sistema ACI. La mostra fotografica, promossa dall’ente guidato da Giuseppe Martorano, è stata pensata per ricostruire attraverso le immagini il rapporto tra l’Automobile Club e la città, offrendo uno sguardo sulle trasformazioni che hanno accompagnato il territorio nel corso di un intero secolo. Al centro dell’esposizione ci saranno la memoria, le testimonianze e il patrimonio fotografico legato alla storia dell’istituzione, in un percorso che vuole mettere in relazione le vicende dell’automobilismo con quelle della comunità reggina. Il Centenario diventa così un’occasione per riconoscere il valore dell’attività svolta nel tempo e per rinnovare l’attenzione verso i temi della mobilità, della sicurezza stradale e del rapporto tra cittadini e territorio.

“Un secolo sul chilometro più bello d’Italia”, la mostra apre le porte dell’Automobile Club alla città

La scelta di ospitare l’esposizione direttamente nella sede dell’Automobile Club Reggio Calabria assume un valore simbolico particolare. L’ente ha infatti deciso di aprire le proprie porte ai cittadini, trasformando gli spazi istituzionali in un luogo di incontro e condivisione della memoria. Il percorso fotografico permetterà di attraversare idealmente cento anni di storia, osservando attraverso le immagini le trasformazioni di un’epoca e il legame che ha unito l’Automobile Club alla città. Non soltanto una raccolta di fotografie, dunque, ma un’iniziativa culturale che intende favorire la riscoperta delle radici comuni e valorizzare un patrimonio di ricordi e testimonianze appartenente alla storia del territorio. Il titolo scelto per la mostra, “Un secolo sul chilometro più bello d’Italia”, richiama uno dei luoghi più rappresentativi di Reggio Calabria, il Lungomare Italo Falcomatà, conosciuto attraverso la celebre definizione tradizionalmente attribuita a Gabriele D’Annunzio. Un riferimento che sottolinea il legame tra l’istituzione e la città dello Stretto, con il suo paesaggio affacciato sul Mediterraneo e la sua identità costruita nel corso delle generazioni. La fotografia diventa così lo strumento attraverso il quale raccontare non soltanto la storia dell’Automobile Club, ma anche una parte delle trasformazioni vissute dalla comunità reggina.

Cento anni tra sicurezza stradale, cultura automobilistica e mobilità responsabile

Le celebrazioni del Centenario rappresentano anche un’occasione per richiamare i valori che hanno accompagnato l’attività dell’Automobile Club Reggio Calabria nel corso della sua storia. Accanto alla passione per l’automobile e alla diffusione della cultura automobilistica, l’ente sottolinea il proprio impegno nella promozione della sicurezza stradale e nella sensibilizzazione verso comportamenti più consapevoli e responsabili alla guida. Il traguardo dei cento anni non viene quindi interpretato soltanto come un momento commemorativo, ma anche come un’opportunità per guardare al futuro della mobilità e alle esigenze delle nuove generazioni. Attraverso la mostra e le iniziative legate all’anniversario, l’Automobile Club intende ribadire il valore della propria presenza al fianco dei cittadini, mantenendo al centro dell’attenzione il rapporto tra evoluzione dei trasporti, sicurezza e responsabilità individuale. La ricorrenza offre inoltre la possibilità di trasmettere alle nuove generazioni la memoria di un percorso iniziato nel 1926, nel quale la storia dell’istituzione si è progressivamente intrecciata con quella della città e del territorio circostante.

Mostra del Centenario ACI a Reggio Calabria: ingresso libero fino al 5 dicembre

La mostra fotografica “Un secolo sul chilometro più bello d’Italia” sarà inaugurata giovedì 12 novembre presso la sede dell’Automobile Club Reggio Calabria e rimarrà visitabile fino al 5 dicembre 2026, con ingresso libero. L’esposizione rappresenterà il primo appuntamento delle celebrazioni dedicate al Centenario dell’ente, offrendo alla cittadinanza un’occasione per conoscere e riscoprire un secolo di storia attraverso immagini e testimonianze. La partecipazione del presidente nazionale ACI Geronimo La Russa conferirà un particolare rilievo istituzionale all’inaugurazione, mentre la scelta di aprire gli spazi dell’Automobile Club al pubblico rafforzerà il carattere culturale e comunitario dell’iniziativa. Per Reggio Calabria, l’anniversario sarà anche un momento di valorizzazione della propria identità, attraverso il richiamo al Lungomare Falcomatà e al rapporto che lega la città alla sua storia. Un percorso che parte dal passato per riaffermare l’importanza della sicurezza stradale, della cultura automobilistica e di una mobilità sempre più attenta alle esigenze dei cittadini.